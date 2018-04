Na očkování proti encefalitidě ještě není pozdě. Otázky a odpovědi o klíšťatech

1. Kolik dávek je zapotřebí, aby očkování proti encefalitidě fungovalo?

Na trhu jsou dvě vakcíny, každá se aplikuje v jiných intervalech. Jsou si však velmi podobné. "Jízdní řád" vakcíny FSME Immun je následující: první dávka v den 0, druhá za 14 dní. Už za 14 dní po druhé dávce je očkovaný proti klíšťové encefalitidě chráněn.

Třetí dávka přijde za 5 až 12 měsíců, přeočkovává se nejdříve po třech a potom po pěti letech. Vakcínu Encepur dostanete ve schématu první dávka v den nula, druhá dávka za týden a třetí za dalších 14 dní.

Přeočkováni budete za 12-18 měsíců po této dávce a dále každé tři roky. I Encepur navozuje ochranu proti klíšťové encefalitidě 14 dní po druhé dávce. Předtím se však ještě člověk může nakazit.

2. Kde se můžu nechat očkovat?

Injekci vám může píchnout váš praktický lékař. Předtím však musíte zamířit do lékárny s receptem, který vám na očkovací látku lékař vystaví. Proti klíšťové encefalitidě očkují i očkovací centra, která mají očkovací látky ve svých ordinacích.

Klíšťová encefalitida V roce 2009 onemocnělo 816 lidí. Oblasti nejvíce zasažené klíšťovou encefalitidou:

- okolo Českého Krumlova, Českých Budějovic, Strakonic, Jindřichova Hradce, Tábora, Písku, Klatov, Plzně

- Praha a okolí, Příbramsko, Benešovsko, Královéhradecko

- okolí Ústí nad Labem, Děčín

- Opava, Šumperk, Jeseník, Prostějov, Ostrava, Olomouc, Brno a jejich okolí

- Žďársko, Blansko, Znojemsko, Třebíčsko, Jihlavsko

3. Kdo se očkovat nemá?

S očkováním (nebo přeočkováním) se vyplatí počkat, pokud bojujete s nějakou nemocí, u dětí jsou komplikací horečky.

Vakcína nemusí vždycky stoprocentně fungovat u pacientů s vážnými poruchami imunity. Ti by měli každé očkování konzultovat s lékařem.

Mezi kontraindikace patří například horečnaté onemocnění či alergie na vaječné proteiny, antibiotika neomycin, gentamycin, protaminsulfát a HIV pozitivita.

4. Kolik vakcína stojí?

Jedna dávka vakcíny FSME od firmy Baxter stojí kolem 400 korun, očkovací látka Encepur od firmy Novartis je zhruba o 50 dražší. Zapotřebí jsou přitom tři dávky. Ceny se mohou různit podle toho, kde si necháte vakcínu píchnout, někde požadují poplatek za aplikaci.

Mapka zobrazující procenta pozitivních nálezů z klíšťat laboratorně vyšetřených na danou infekci týmem Dr. Burýškové v letech 2006 až 2009. (kliknutím na obrázek získáte větší formát)

5. Přispěje na ni pojišťovna?

Zpravidla ano, záleží na konkrétní pojišťovně, kolik peněz na očkování tento rok uvolní. Například největší Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na očkování dítěte do 15 let 500 korun. Dostane ji jen ten, kdo už nárok neuplatnil u jiných vakcín.

Zdravotní pojišťovna Média přispívá na třetí očkovací dávku, a to všem klientům bez rozdílu věku. Česká zdravotní průmyslová pojišťovna přispívá 300 korun.

6. Lze se nechat očkovat i proti borelióze?

Nikoli, proti lymské borelióze se není možné očkovat. Vědci na vývoji účinné vakcíny stále pracují.

Lymská borelióza V roce 2009 onemocnělo 3 863 lidí. Nemoc nemá svá ohniska

7. Existuje ještě i jiná ochrana proti encefalitidě?

Je samozřejmě dobré se chránit pomocí oblečení a pokrývky hlavy při každém pobytu v lese, doporučují se zejména světlé barvy, na kterých je klíště snáze rozeznatelné.

Pomoci mohou také repelenty. Kvalitní repelent pro dospělé by měl obsahovat více než 10 procent látky DEET. To je zkratka diethylmetatoluamidu, látky, která svými chemickými vlastnostmi odpuzuje jak komáry, tak klíšťata. Někdo se spoléhá na preventivní užívání vitaminu B, to však nemusí fungovat u každého.

8. Může někdo svým pachem klíšťata odpuzovat?

Podle testů v laboratoři skutečně existují lidé, jejichž tělo vylučuje klíštěti nepříjemné látky, a proto je tito parazité spíše míjejí. Spoléhat se jen na to však není rozumné -může se najít klíště, které specifický pach kůže zkrátka neodradí.

9. Jaké jsou příznaky klíšťové encefalitidy?

Klíšťová encefalitida většinou začíná klasickými chřipkovými příznaky: bolestmi hlavy, zvýšenou teplotou, únavou, slabostí svalů. Ty se mohou objevit zhruba po dvou týdnech poté, co se člověk setkal s nakaženým klíštětem - nejdříve po této době lze také nemoc diagnostikovat z krve. Po několika dnech příznaky vymizí a nastane fáze klidu, kdy virus sbírá síly na další úder.

10. Jaké další nemoci klíšťata přenášejí?

Klíšťata přenášejí také další nemoci. Některá klíšťata jsou nakažená také ehrlichiózou, která se projevuje horečkou a vyrážkou, jež se během týdne po kousnutí klíštěte objeví po celém těle. Léčí se pomocí antibiotik. Podobně jako další nemoc - tularemie - může vést u pacientů se sníženou imunitou až ke smrti.

V pětině případů boreliózu provází ještě další nemoc - babesióza. Nemocní trpí horečkou, bolestí svalů, žloutenkou a zvětšením jater. Problematická je pro lidi bez sleziny, ohrožuje také pacienty se sníženou imunitou.

11. Jak se nemoci léčí?

Přímo na virus encefalitidy neexistují léky, léčí se pouze příznaky, u lehčích onemocnění stačí paracetamol nebo aspirin, u těžších případů lékaři předepisují kortikosteroidy.

Nakažení si v nemocnici pobudou asi tři týdny, další dva měsíce zabere rekonvalescence. Kdo jednou už prodělal klíšťovou encefalitidu, je proti ní imunní.

Při podezření na boreliózu by měla být skvrna kolem kousnutí od klíštěte dostatečným podnětem pro lékaře, aby nasadil antibiotika. Délka léčby závisí na stadiu, v němž se pacient nachází. Přijde-li se na nemoc včas, čeká pacienta čtrnáctidenní terapie antibiotiky. U lidí se silnější imunitoumůže borelióza po první fázi odeznít.

Pokud však onemocnění přejde do druhé fáze, což se stává po dvou až dvanácti měsících po nákaze, pakmůže bakterie napadnout i srdce a nervy. Tyto potíže se projevují dušností, kašlem, nepravidelným tlukotem srdce, trnutím šíje či bolestí hlavy. Třetí stadium nemoci se projevuje až po několika měsících nebo letech, kdy zdánlivě zdravého člověka přepadne zánět mozkomíšních blan nebo záněty kloubů.