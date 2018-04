Na můj mozek zaútočila smrtící bakterie. Týdny jsem bojoval o život

Napadá především děti do pěti let. Druhou ohroženou skupinou jsou lidí starší šedesáti let.

Existuje až 90 typů bakterie, ovšem některé z onemocnění způsobuje jen zhruba 13 typů.

Přenáší se vzduchem nebo dotykem, její inkubační doba je 1 až 3 dny.

Nejprve se dostává do nosohltanu, odtud do plic a poté až do krevního oběhu a celého těla.

Zánět mozku je nejvážnějším pneumokokovým onemocněním s vysokým rizikem úmrtnosti nebo trvalých následků, jako je ochrnutí, nedoslýchavost nebo epilepsie.

Projevuje se bolestí hlavy, horečkou, zvracením, spavostí. Jasným příznakem je, že nemocný nemůže sklopit hlavu a dotknout se bradou hrudníku.