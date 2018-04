Na maraton trénujeme hlavně vytrvalost, říká trenér čtenářky Moniky

Moničin aerobní práh je 151 tepů za minutu. "Je to intenzita, kterou by teoreticky mělo tělo vydržet pracovat až do vyčerpání. Proto je důležitá pro rozvoj vytrvalosti," popisuje trenér Honza. Trénink na maraton je především vytrvalostní záležitost. Monika by se tedy měla pohybovat v rozmezí 146-151 tepů za minutu. - Zátěžové testy a první trénink odhalí Moničinu kondici

Anaerobní práh je v tomto případě vedlejší. "V anaerobní tepové frekvenci už tělo nedokáže zpracovávat zplodiny svalové práce, takzvaný laktát, které se pak ukládají ve svalech, a tělo to dokáže zvládat jen po omezenou dobu," říká Honza. Nad tuto hodnotu by se Monika v tréninku neměla dostávat.

Testy dále ukázaly, že Moničina hodnota VO 2 max je 50 ml/kg-1. "To je oproti běžné populaci lehce nadprůměrné. Běžná populace má kolem 40 ml/kg-1, špičkoví atleti až 90 ml/kg-1," dodává trenér. VO 2 max je hodnota maximální spotřeby kyslíku, tedy hodnota, jak velkou práci dokáže tělo vykonávat. Je částečně vrozená, ale také ovlivnitelná tréninkem.

Trénink vytrvalosti je na prvním místě

Na úterním tréninku s Honzou Moniku čekaly dvě hodiny vytrvalostního běhu. "Monice předepisuju do tréninkového plánu hlavně delší běhy, kvůli rozvoji vytrvalosti. Ta je pro její výkon na maratonu nejdůležitější," vysvětluje Honza. Některé složky výkonnosti pak trénuje i ve vyšším pásmu tepové frekvence, ale nikdy ne nad hodnotu aerobního prahu. "To by bylo zbytečné. Navíc by jí to i navyšovalo zátěž, která je i tak dost velká," dodává.

Tréninkový efekt by nebyl výrazně větší. Navíc by Monika získala výkonnost v pásmu, které by ani při maratonu nevyužila.

Tréninkový plán Honza Jakubíček sestavuje v týdenním mikrocyklu. Hlavním účelem je, aby se využívalo efektu superkompenzace. "To je navýšení energetických zásob po předchozí zátěži," vysvětluje.

Sama Monika tvrdí, že jí tréninky vyhovují. "Jediné, s čím mám problém, je, že nezvládám dodržovat předepsané tempo. Je to na mě zatím moc rychlé. Ale jinak danou trasu vždycky zaběhnu v pohodě," svěřila se.

Naběhané kilometry měří Monice sportband. Od 12. srpna do 2. září naběhala úctyhodných 216 kilometrů. "Doufám, že maraton v Chicagu vůbec doběhnu. Udělám pro to maximum," dodává.

Na Moničin běžecký deník se můžete podívat ZDE

Výsledky zátěžového testu Věk 23 let Výška 169,8 cm Váha 58 kg Aerobní práh 151 tepů/min. VO 2 max 50 ml/kg-1

Kompletní tabulku ve formátu .xls najdete zde