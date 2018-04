Na léky už nezapomeneme, zařídí to dávkovač v těle

Zapomenout vzít si lék bude možná brzo věcí minulosti. Mezinárodní tým vědců vyvíjí automatický dávkovač léků, který má být umístěn do zubního implantátu.

Zařízení je tak malé, že se vejde do dvou umělých stoliček upevněných do úst, píše časopis Engineer.

Inteligentní dávkovač by měl pomoci hlavně pacientům, kteří musejí brát léky i v noci, jako jsou například diabetici a lidé s vysokým krevním tlakem.

Je zjištěno, že až 50 procent lidí s chronickými nemocemi nebere léky pravidelně, jak má předepsáno.

"U některých nemocí je důležité, aby se udržovala stálá hladina léku v krvi," řekl Thomas Velten z německého institutu biomedicínské technologie, který se na projektu podílí.

"Nové zařízení bude moci podávat lék i v době, kdy pacient spí. Navíc bude možné dávkování přizpůsobit pacientovým potřebám, například jeho váze nebo pohlaví." Lék, který pacient užívá, se uloží do zásobníku inteligentního dávkovače.

Sliny, které proniknou k léku přes membránu, ho potom rozpustí. Elektrické časovací zařízení v určenou dobu otevře klapku a umožní kontrolovanému množství roztoku vytéci do úst.

Zařízení je spojeno se dvěma čidly. První měří koncentraci léku v zásobníku a upozorní pacienta, když se hladina sníží pod určitou hranici. Zatím to vypadá tak, že by do dávkovače bylo možné uložit zásobu léku až na dva týdny.

Druhé čidlo monitoruje, jak velké množství léku se ze zásobníku uvolnilo.

Lékař bude prý dokonce moci dálkovým ovládáním dávkování podle potřeby změnit. Pokud budou zkoušky úspěšné, mohl by být inteligentní dávkovač léků k dispozici v roce 2010.

Ještě však není jasné, kolik nové zařízení bude stát, a bude-li tedy finančně dostupné pro běžného pacienta.