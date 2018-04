Na lásku po čtyřicítce máme právo, i když je doma manžel a děti

"A mají také právo na vlastní osobní život," tvrdí o ženách "na rozcestí" psycholožka Jitka Douchová.

Ženy stojící před rozhodnutím, zda láska, nebo povinnost, chodí k ní do poradny stejně houfně jako muži. "Na ženu ale společnost pohlíží přísněji, jakoby její role mateřská byla nadřazena roli partnerské," dodává.

Pro matku dětí, jejíž manžel nepije, zabezpečuje ekonomicky rodinu, doma se nedopouští zjevného násilí a navenek vystupují jako bezproblémový pár, je obhajoba vlastního práva na partnerskou volbu obtížnější. Právo na lásku svazuje tíživé morální dilema.

Tomáš je o dost jiný

Stejný problém má dvaačtyřicetiletá Daniela, která chodí do poradny už půl roku. Je 18 let vdaná, s manželem mají osmiletého syna. Seznámili se v době studií na vysoké škole. Měli společné zájmy, cíle i životní styl. Oba byli ambiciózní. Vzali se ve čtyřiadvaceti letech a úspěšně budovali kariéru, stavěli dům a pořídili si dítě, čímž splnili další z plánovaných úkolů: vytvořit rodinu. Jenže jejich hodnotový žebříček se postupem času začal nenápadně, aniž by si to uvědomovali, oddělovat. Společného času pozvolna ubývalo, tomu odpovídal i jejich pomalu skomírající intimní život.

Pro ostatní byli však stále vzorným párem. Daniela manželství neřešila a kdyby před pěti lety nepotkala o dva roky mladšího Tomáše, nic by nejspíš dodnes neřešila. Jenže Tomáš byl o dost jiný než manžel. Svým "člověčenstvím" otevřel její další komnaty. Dnes říká, že se z ní díky tomuto paralelnímu vztahu stal jiný člověk. Po pěti letech už je přesvědčená, že k sobě s Tomášem patří, že bude jejich život bohatší, plastičtější, barevnější a opravdovější.

Obhájit své právo

"Společně teď řešíme, jak to udělat, aby, pokud možno, nikdo netrpěl: partneři, děti ani rodiče. Daniela si pochopitelně zpočátku ani nebyla jistá, zda má právo změnit partnera, přestože její volba není zbrklá ani naivní a je podložena životními zkušenostmi. Už ví, jaké jsou v kontextu partnerství a rodiny její priority," vysvětluje Douchová.

Ze všeho nejdříve si Daniela musí odpovědět na otázku morální: mám právo na šťastný osobní život, i za cenu případných "obětí"? Teprve pak přijdou na řadu problémy provozního charakteru: jak vše co nejšetrněji zařídit.

V Danielině novém vztahu byl zpočátku rychlejší Tomáš. Ačkoli byl ženatý a měl malou dceru, navrhl jí společný život už po roce známosti. Tehdy si ona ale ještě nebyla jistá. Věnovala se své rodině, udržovala paralelní vztah a Tomášovi nic neslibovala. Po pěti letech teď ale oba cítí, že k sobě patří a že chtějí žít spolu.

Podle Douchové je Danielin příběh docela typický a nelze ho nazvat nevěrou. Psycholožka hovoří o zásadním životním rozhodnutí v určité fázi života. "Ve středním věku dokážeme po svých životních zkušenostech nahlédnout mnohem lépe do sebe sama, svých potřeb, uvědomit si, co od partnerského života očekáváme. Jsme vybaveni zkušenostmi a jsme zralejší osobnost. Proto je partnerská volba opodstatněnější a "přesnější". Přitom však máme za sebou velký kus života s manželem, což je velké pojítko a závazek. Máme děti, kterým nechceme ublížit," vyjmenovává psycholožka rozhodující fakta a dodává, že čím je člověk zodpovědnější, tím je pro něj takové rozhodování těžší.

Vyhlaste partnerskou krizi

Když si Daniela lásku obhájí sama před sebou a půjde za svým novým životem, musí se připravit na některá úskalí. "Je dobré vyhlásit doma partnerskou krizi, aniž by bylo nutné hovořit o tom, že je v našem životě někdo jiný," radí psycholožka. Pokud se totiž manželovi svěříme s milencem, začne nás a´priori vinit z rozpadu manželství.

Užitečné je si určit v rámci krize také časově vymezené mezidobí, během kterého si můžeme ujasnit, zda rozluku opravdu zvládneme. Mezidobí definujeme jak manželovi, tak vysvětlíme dětem, adekvátně k jejich věku, že rodiče jsou nyní v situaci, kdy si nejsou jisti, zda spolu mohou být dál, protože se v některých věcech rozcházejí. Nezapomeňte dětem zdůraznit a potvrdit, že to hlavní se nemění, že rodiči zůstáváte. Dokud není vše definitivně vyřešeno, není úplně dobré zasvěcovat do všeho vaše rodiče.

S čím musíme počítat

Manžel bude s největší pravděpodobností bojovat o záchranu vztahu. Proto není fér ho nechat zoufalého bojovat o předem ztracenou věc. Neexistuje univerzální rada, jak dlouho držet druhý vztah, vnímaný jako perspektivní, v tajnosti. Záleží hodně na konkrétní situaci, na manželově nátuře a na vaší strategii. Některý muž je schopen změnu přijmou, jiný ji, zaslepen vztekem či lítostí, interpretuje zjednodušeně jen jako důsledek nevěry.

"Vaše konkrétní taktika je důležitá zejména proto, aby manžel v afektu proti vám negativně neovlivňoval vaše děti," tvrdí Jitka Douchová. "Pokud je zřejmé, že manžel váš nový vztah unese a zvládne, je dobré o něm mluvit otevřeně a hrát férovou hru."

V této fázi rozchodu je lepší spolupracovat s psychologem specializovaným na partnerské vztahy. Právě on dokáže díky svému nezávislému nadhledu lépe poradit a pomůže nalézt ty nejšetrnější možné varianty. Zodpovědnost za nás nepřebírá, ale může nabídnout smírnější varianty komunikace v situaci, kdy jeden z partnerů rozchod chce a druhý nikoliv.

Příprava na nový život

I nový vysněný život bude plný problémů a na ty je třeba se předem připravit. Jestliže se Daniela vysílí rozchodem a představuje si, že život s Tomášem pak bude už jen idylka na růžovém obláčku, bude zklamaná.

Je jasné, že na začátku nemůže počítat s tím, že bude její okolí jásat. Musí společně s Tomášem předem realisticky probrat, jak naloží s vracejícími se pochybnostmi, s pocity viny vůči dětem, s nevypočitatelnými reakcemi opouštěných partnerů i dětí, které velmi často a celkem pochopitelně nechtějí nového partnera přijmout, či jak zvládnou odezvu rodičů... Daniela s Tomášem si musí být jisti, že nový začátek zvládnou a že na něj budou dva.