Na konci rande u domovních dveří

Dobře si uvědomuje, že první varianta skrývá v sobě nemalá rizika a možnost hořkého zklamání.

A protože není všem dnům konec, zvolí po určitém váhání variantu dvě: Muž: "Nepozveš mě nahoru?" Žena: "Ne, prosím tě ne. Nenaléhej. Dneska určitě ne."

Co myslí tou větou typická žena? Myslí "zatím ne". Nemá v hlavě jednoznačný pocit, mísí se chtění a nechtění.

Co slyší v té větě typický muž? Slyší "nikdy ne". Geneticky si vybaví lovecký neúspěch svých dávných předků. A v duchu si zoufá: "Selhal jsem. Už nikdy nedokážu být tak vtipný jako dnes večer. Už nikdy nedokážu ženě při večeři s takovým zájmem naslouchat."

Ženino řešení

I žena s minimální zkušeností tam uprostřed noci vnímá mužovo hroucení velmi silně. A chytrá žena ví, jak má muže odmítnout, aby vztah neskončil. Proberme několik typických možností s tím, že každá konkrétní situace je jiná a vyžaduje jejich kombinování a přizpůsobování:

1. "Známe se příliš krátce."

Pro muže to sice není žádný argument, pro něj je znát ženu tři sekundy anebo tři měsíce z hlediska chuti k intimnímu sblížení úplně totéž; ale tato větička je určitě mnohem lepší než nic. I mužský mozek, když sebere všechny své schopnosti, si dokáže odvodit, že při příští schůzce může padnout ženino "známe se už více než krátce".

2. "Dej mi čas."

To už je mnohem lepší. Muž v tom slyší jasný pokyn. A svět jasných pokynů je jeho světem. Samozřejmě by více uvítal přesnou větu typu "poprvé mě budeš moci svléknout za dva týdny, tři hodiny a dvacet minut", ale to je v ženském světě typ konverzace vyloučený.

3. "Nikdy neříkám nikdy."

Ještě lepší. Proměnlivost pocitů v čase je muži naservírovaná polopatě. A jinak než polopatě tvor zvaný "muž obecný" nevnímá.

4. "Příště navážeme tam, kde jsme dnes skončili."

"A jistě zase dojdeme o kus dál." Variace na tuto větu je od ženy vůči muži přímo geniálním tahem. Bez ní si totiž bude jist, že při další společné večeři začne všechno od samého začátku.

A když od začátku, proč by tedy nepozval kteroukoliv jinou atraktivní ženu místo vás? Vy jste jej právě ujistila, že s vámi už má náskok, že s vámi to bude mít - nebojte se těch slov - lehčí, méně namáhavé. Ta slova jsou asi trochu urážející pro vás, ale nezbytná pro něj.