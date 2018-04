Na koliku platí masáž

Úspěch celého konání je podmíněn tím, že tlak na bolavou oblast nebude ani příliš silný, ale ani slabý. Pro laskavou a citlivou rodičovskou ruku to však nebývá problém.

První kolika - tedy ostrá bolest břicha - se objevuje dva až tři týdny po narození. Dítě se nají, začne spokojeně podřimovat, ale po půl hodině je rázem všechno jinak. Typickým příznakem je nadmuté bříško, silný křik, tělo vyšponované křečí a napnuté nožičky. Rodiče se obvykle snaží dítěti ulevit tím, že ho položí na břicho, což sice není chyba, ale platí to jen na slabší koliku. Totéž se dá říct i o další radě z rodičovského receptáře: posadit si dítě na levou paži zády ke svému břichu (jako by sedělo na židličce) a mírně pohupovat.Účinným, byť řídce užívaným postupem je masáž. Aby dítěti nepřinesla jen další trápení, měla by se provádět v teple a teplýma rukama. V nich by si měl rodič krátce ohřát i masážní roztok - úplně stačí běžný dětský kosmetický olej.Masáž začne tím, že dlaň jedné ruky pomalu přejíždí od hrudníku přes břicho až ke stehnům, jako byste chtěli vytlačit ze sáčku vzduchovou bublinu. Ve chvíli, kdy bude vaše první ruka u nožiček, se shora přidá druhá. Důležité je, aby jedna dlaň byla stále na těle: masáž tím získá pravidelnost a dítě pocit bezpečí.Po několika minutách by se miminko mělo trochu uklidnit. Tehdy můžete přejít ke druhé části masáže spočívající v masírování oblasti kolem pupku. Bříšky prstů kroužíte kolem pupku ve směru hodinových ručiček. Směr je velmi důležitý - kdo by totiž kroužil obráceně, ten by vlastně větry zatlačoval zpět.