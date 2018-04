Na kole v minišatech a podpatcích? S městským kolem žádný problém

Na horské či trekové kolo si nemůžeme obléct své oblíbené minišaty, jelikož by nám bylo při sportovním předklonu vidět pod sukně a ještě by nám foukalo na záda. Ale ani dlouhou sukni, protože by se nám mohla zaplést do řetězu a přinejmenším se ušpinit. Na sportovním kole sotva svezeme nákup společně s dítětem, které musíme vyzvednout ze školky. A konečně, ukažte na někoho, kdo vypadá elegantně v cyklistických šortkách a plastové helmě...

Ale je tady řešení. Prodejci kol zařadili do své nabídky opět městské bicykly. Ta umožňují díky své konstrukci pohodlnou, vzpřímenou jízdu. Mají zcela krytý řetěz, elegantní blatníky, nábové převodovky, odpružená sedla a další specifické odlišnosti od sportovních kol, které ženám umožní, aby se oblékly do šatů a sukní, nazuly si boty s podpatky a vyrazily do práce či za zábavou na kole.

Do košíčku vepředu se vejde kabelka, nákup, podložka na jógu nebo pejsek, do sedačky za sebe můžete zapnout potomka, nebo místo vzadu využít jako další "nákladní" prostor.

K městským kolům je možné dokoupit výbavu ve stejném designu, ať jde o tašky nebo dětské sedačky a cyklistickou helmu, připomínající spíš společenský klobouček, než bezpečnostní prvek.

A stejně jako je tomu u aut, i z městských kol si žena může vybrat typ, který se k vám nejlépe hodí. Ať jde o moderní konstrukci, stylový vintage design nebo klasiku. Pro ty, které to přece jen mají do práce více do kopce, a pro jejichž zaměstnavatele jsou sprchy na pracovišti stále utopií, je na trhu elektrokolo. Kromě všech výhod městského kola má tento bicykl navíc elektrický pohon, který v případě potřeby pomáhá přišlapávat.