Na kole se dá zdravě zhubnout

Hodně obézních lidí kolo má a jezdit umí, navíc je nečekají další výdaje, jakými by mohlo být třeba vstupné do plaveckých bazénů.

Pravidlo zní: aby díky cyklistice šla kila skutečně dolů, musí člověk jezdit dostatečně často a dostatečně intenzivně. "Běžně doporučujeme každodenně 30 minut nebo 45 minut třikrát až čtyřikrát týdně," vysvětluje obezitoložka Petra Šrámková z pražského centra ISCARE.

Jak to udělat, aby tělo spalovalo tuky?

Kdo by jezdil kratší dobu, spálí jen cukry, na tuky platí teprve trvalejší námaha. Důležitý je také rytmus srdeční činnosti při jízdě. Jak si spočítáte ten váš? Orientačně lze použít tento vzorec: (220 - věk) x 2/3.

"U padesátiletého člověka to vychází na 113 pulzů za minutu," uvádí Šrámková. Jízda na kole rychlostí šestnáct kilometrů za hodinu zvyšuje klidový energetický výdej asi pětapůlkrát, pokud rychlost stoupne na dvacet až dvacet čtyři kilometrů, zvýší se tím klidový energetický výdej asi osmkrát.

Ideální pomocník při hubnutí

Při boji s nadbytečnými kilogramy je kolo ideální spojenec. Není třeba na něm lámat rekordy. Stačí zapojit ho do svého života jako běžnou věc denní potřeby.

Při pevné vůli lze zhubnout i tři čtyři kilogramy za týden. Stačí prostě nejíst. Takto rychle ztracená kila se však vracejí jako bumerang, o nabouraném metabolismu ani nemluvě.

Stejné je to při sportu - mnoho lidí dokáže týden dodržovat striktní režim, kdy ráno vypouštějí duši při aerobiku a večer se trápí v posilovně. Po několika dnech se však hroutí zpět na pohovku a jediný pohyb, kterého jsou schopni, je manipulace s ovladačem televize. Odborníci na obezitu se shodují v jednom: cestou k trvalému snížení váhy není krátkodobé lámání rekordů , ale dlouhodobá změna životního stylu.

Jak se neuštvat

Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je pustit do svého života kolo. Samozřejmě, že nejvíce joulů spálíte při rychlé jízdě do kopce. Ale už po pár metrech máte dost. Pravděpodobnost, že se dokážete takto štvát pravidelně a dostatečně dlouhou dobu, je mizivá.

Větší naději na úspěch máte, když kolo přijmete jako běžnou věc denní potřeby. Věc, která nás doveze na nákup, na návštěvu ke známým, na výlet i na dovolenou. Ale i když jen tak volně pojedete krajinou, není od věci si občas změřit pulz. Umožní vám to udržovat organismus v takovém tempu, při kterém je ztráta tuků nejrychlejší.

Neplatí, že čím rychleji, tím lépe

"Tepová frekvence je pro nás takovým základním vodítkem. Tady neplatí, že čím je větší, tím lépe. Při příliš vysoké frekvenci se totiž nespalují tuky, ale cukry. K tomu dochází třeba u aerobiku nebo squashe, kde se často jde až do kyslíkového dluhu. Proto je lépe jezdit méně intenzivně, ale alespoň půl hodiny a alespoň třikrát týdně," říká docent Jan Heller, vedoucí Biomedicínské laboratoře Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Zdálo by se, že pro hubnutí je jedno, jestli člověk spálí kalorii cukru, nebo jestli spálí tuk. "To sice ano, ale pokud spálí cukry, mnohem rychleji dostane hlad. Produkce inzulinu se o to postará. Pravděpodobnost, že si kousne do tatranky, je daleko vyšší," vysvětluje docent Heller.

Jízda na kole je vedle plavání ideální aktivitou i pro ty, kterým se váha už zcela vymkla z rukou. "Pro tyto lidi nejsou příliš vhodné ty aktivity, kde si mohou jen omezeně volit své cvičební tempo, třeba aerobik a sporty náročné na koordinaci, například cvičení na nářadí. Pokud dokážou běžet, tak nadměrnou zátěží trpí klouby. Na kole tyto problémy odpadají," říká Heller.

Ani od kola však nelze očekávat zázraky. Při jízdě rychlostí 20 km za hodinu se spálí za šedesát minut zhruba 2000 kJ. To může znamenat deset deka tučnějšího sýra nebo menší obloženou bagetu. Ale i ten, kdo na kole nezhubne, bude mít z pravidelného pohybu prospěch.