Na kole pijte minerálku, na pivo raději zapomeňte

Pití při jízdě na kole je tak důležité i proto, že se hodně potíte. Pokud organismus nemá tekutin dost, pocení se zastavuje a organismus se přehřívá.

Se zavodňováním můžete začít už večer před výletem, vhodná je zejména obyčejná voda. Pořádně napít byste se měli před jízdou, poté už spíš pravidelně "ucucávat".

Jedete-li jen do zaměstnání, stačí vám jedna lahev tekutiny. Na celodenní výlet si klidně vezměte čtyři, budete je potřebovat.

Čaj

Čaj je vhodné si dát ke snídani před sportovním výkonem. Klidně ovocný, černý nebo zelený. Ovšem nepřehánějte to, zejména druhé dva vyjmenované druhy mohou působit močopudně.

Rada: Odborníci doporučují vyrobit si z čaje vlastní iontový drink. Je levný a snadný: slabý černý čaj osladíte a velice mírně osolíte. Pijete ho vlažný. Dodá vám energii i vypocenou sůl.

Minerálky

Minerální vody jsou na delší cesty zřejmě nejvhodnější. Minerály, které ztrácíte při pocení, totiž musíte doplňovat, jinak riskujete zdravotní potíže. Při rekreačním sportování se nemusíte tolik bát, důležité minerály si můžete doplnit třeba osolenou polévkou.

Pivo? Raději jen malé "Při samotném sportování bychom měli na alkohol zapomenout, pivo nevyjímaje," říká Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy.



A už vůbec by pivo nemělo být jediným zdrojem tekutin a minerálů. Mnozí je chybně považují za nejlepší a nejchutnější "ionťák", po jehož vypití dostane tělo všechno, co potřebuje. Je sice pravda, že zlatý mok obsahuje některé minerální látky, ale složení není ideální.



"Pivo má nízký obsah sodíku. Proto pokud někdo sportuje třeba šest až osm hodin, nebude mu takový příjem stačit," upřesňuje Pavel Suchánek.



Pokud už budete chtít pít na cyklovýletech pivo, sáhněte po tom nealkoholickém. Cyklista s alkoholem v krvi může dostat pokutu 10 až 50 tisíc korun.

Při náročných sportech je pitný režim zahrnující minerálky nezbytný. Cyklisté se díky nim přinejmenším vyhnou zvýšené únavě. Nebezpečná je takzvaná hyponatremie, tedy nízká hladina sodíku, která hrozí nadšeným milovníkům sportu. V krajních případech může dojít k otokům na mozku či na plicích.

Mezi minerálkami se vyplatí vybírat, ne každá má vhodné složení. Některé obsahují až příliš mnoho minerálů. Jejich nadměrný příjem může tělu také škodit. Platí proto, že minerálky by se měly pít jen občas, až na výjimky při denní konzumaci tělu neprospívají.

Rada: Lékaři doporučují především přírodní minerální vody s celkovou mineralizací kolem 1 000 mg/l, poměrem hořčíku a vápníku 1:2 a sodíku s draslíkem 2 až 3:1. Tomu se nejvíc přibližuje minerálka Korunní, dobře vychází také minerální voda Mattoni. Má sice méně draslíku, ale poměr sodíku ku draslíku má přijatelnou hodnotu. Ondrášovka má tento poměr extrémní a množství draslíku mimořádně nízké. Excelsior má velmi nízký obsah minerálů, což je vhodné pro pitný režim, nikoli pro náhradu iontů při zvýšené tělesné zátěži.

Voda

Obyčejná voda je vhodná na kratší cesty, kde se nebudete tolik namáhat a potit, tedy nebudete tolik potřebovat minerální látky. Stejně tak je dobré vypít určité množství čisté vody těsně předtím, než na kolo vyrazíte. Obyčejnou vodou si také můžete vyplachovat ústa během jízdy. Mnohdy totiž sváteční cyklista vypije příliš mnoho tekutiny naráz, aniž by ji ve skutečnosti potřeboval, a pak se mu špatně jede, zejména kvůli křečím. Pocit žízně přitom způsobují pouze vysušené sliznice, které stačí navlhčit.

Rada: Máte-li averzi k obyčejné vodě bez bublinek, klidně zvolte jemně perlivou vodu, ta by vašemu zažívání škodit neměla.

Džusy

Stoprocentní džusy si jako hlavní nápoj na cyklovýlet určitě nevybírejte. Obsahují zbytečně moc cukrů, čímž zápory nekončí. Zatímco při běžné činnosti oceníte, že v krabici džusu je plno vlákniny, na kole to tak úplně neplatí. Vláknina by vás odvodňovala a zpomalovala by trávení.

Rada: Naředíte-li džus minerálkou (v poměru 1:3), nebude sice už tak chutný, ale na kole vám prospěje mnohem víc. Dvě deci džusu si můžete dát také ráno pro nabuzení organismu před výkonem.

Limonády

Na sladké bublinkové limonády raději hned zapomeňte. Vyvolají pouze pocit žízně a vašemu tělu nedodají žádné látky navíc. Pokud jsou navíc výrazně bublinkové, mohou dráždit zažívání, tento efekt se při sportu ještě umocňuje.

Rada: Pokud jste zvyklí pít colové nápoje, nemusíte se jich vzdát ani na kole, přestože nepatří mezi nejvhodnější. Odborníci však doporučují colu naředit, a to v poměru tři ku jedné ve prospěch minerálky.

Iontové nápoje

Tyto nápoje vhodně doplňují látky, o které tělo při velké fyzické námaze přichází. Jsou vhodné spíše pro sportovce, kteří se na kole pouštějí do mnohakilometrových tras. Každý dobrý sportovní nápoj by měl obsahovat ionty sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku, chloru a fosforu. Sledujte poměr mezi jednotlivými ionty, ten totiž určuje, zda je nápoj vhodný při sportovním výkonu, nebo je lepší si ho dopřát po něm. Drinky vhodné pro konzumaci přímo při sportování obsahují sodík a draslík v poměru 3–4:1. Nápoje určené pro regeneraci organismu mají tento poměr obrácený.

Rada: Chystáte-li se na dlouhý výlet, není od věci si s sebou iontový nápoj přibalit. Odborníci radí si takové drinky ředit vodou, aby tělo bylo schopné tekutinu absorbovat. Je dobré vzít si iontový nápoj jen jako doplněk k druhé lahvi s obyčejnou vodou, která vám bude sloužit jako hlavní zdroj tekutin.