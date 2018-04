Na koho se dívat: Edwin Van der Sar

Kvůli výraznému nosu mu přezdívají Pinocchio, na což on říká "no a co" a já opakuji: No a co? Brankář je výborný, byl to on, kdo v Lize mistrů porazil za Manchester našeho Petra Čecha z Chelsea. A pozor, brzy se chystá skončit kariéru, takže je možná jedna z posledních příležitostí se dívat.

I když vás nezajímají góly, nemusíte nutně odcházet od televize. Zástupkyně šéfredaktora MF DNES Martina Riebauerová každý den přináší tip na nejcharizmatičtějšího hráče, na něhož stojí za to se dívat.