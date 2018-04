Na jaře jděte do jemných tónů smetanové, korálové nebo levandulové

Smetana & koňak

Bílá se vrací ve velkém stylu, módní jsou všechny její odstíny od sněhové až po nažloutlou smetanovou. Díky tomu si tak "svou" bílou najde každý barevný typ. Letos se prostě bez bílé neobejdeme.

Nevinnou bílou prozáří zelené oční stíny, které jsou hitem sezony. Kombinujte je se světlým make-upem a s třešňovou nebo oranžově červenou rtěnkou. Třpytivě zelenou barvou vymalujte i spodní linku a kombinujte ji s krémově bílým stínem, který dáte do koutků očí a pod obočí.

Korál & pomněnka

Námořnické barvy v trochu jiné kombinaci. Korálová má letos až deset různých odstínů. Z modrých tónů vede pomněnková.

Modré a švestkové stíny aplikujte ke kořínkům řas a rozetřete na celé horní víčko a lehce k vnějšímu koutku obočí. Pro svěží pleť lehce přepudrujte a naneste růžovou tvářenku. Modrou nebo fialovou řasenku vrstvěte cik cak pohybem od kořínků řas ke konečkům, abyste vytvořili efekt linky. Rtěnku volte nenápadné barvy nebo jen balzám na rty.

Starorůžová

Něžné odstíny růžové a pudrové se hodí k výrazným typům žen. Nebo je můžete používat spolu s ostřejšími barvami.

Ke starorůžové halence ladí barvy pudru od béžové k sytější růžové. Líčení je nenápadné, ale vyžaduje pleť bez poskvrny. Třpytivá tvářenka rozjasní tváře i oči. S měkkou černou tužkou se zlatými třpytkami vykreslete linku na horním víčku od vnitřního koutku k vnějšímu.

Smaragdová

Tahle výrazná barva známého minerálu bude slušet skoro každé ženě. Působí vznešeně a elegantně, takže se skvěle hodí i na slavnostnější příležitosti.

K oblečení ve smaragdovém tónu zvolte oční stíny v barvě švestkově fialové a třpytivě zlaté. Tmavší linku vykreslete ke kořínkům řas a rozetřete doztracena směrem nahoru. K výraznému nalíčení očí je nejlepší make-up v přirozeně světlém odstínu a světlý lesk na rty.

Levandule & hořčice

Tato barevná kombinace bude slušet hlavně zrzavým ženám a tmavovlasým se snědší pletí, na kterých dokonale vynikne.

Levandulová je barvou letošní sezony. Je to návrat do 70. let, tentokrát ale v jemnějším, růžovějším odstínu. Světlá je vhodná pro denní líčení, v sytějším odstínu se hodí na večerní party. Pleť zmatněte průsvitným pudrem a růžovou tvářenkou zvýrazněte lícní kosti.