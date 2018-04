Na Istrii si pochutná i labužník

Pršut - šunka, která se suší ve větru

Díky různým kulturám, které se zde v minulosti vystřídaly, je istrijská kuchyně velmi rozmanitá a spojením přejatého a domácího se vytvořily nové chuťové kombinace, které uspokojí i nejmlsnější jazýček. Kuchaři zde ctili trendy zdravé výživy ještě dříve, než se něco podobného objevilo v módních časopisech. Nejčastějším způsobem úpravy je proto vaření nebo pečení na otevřeném ohni. K ochucení se používá olej (vždy olivový), ocet (vždy vinný), dále místní byliny a nesmí chybět víno.Základní surovinou jsou samozřejmě plody moře. Kdo má rád langusty, ráčky, ústřice, mušle nebo kvalitní ryby, nebude na Istrii strádat hlady.Místní ryby milovali již staří Římané a některé vyvažovali zlatem. Zdá se, že tento zvyk přetrval až do dnešní doby, neboť ryby jsou velmi drahé - porce stojí většinou přes 100 kun (1 kuna je asi 5 Kč). Zato jich v okolním moři žije více než 350 druhů.Komu ryby nevoní ani nechutnají, snad nepohrdne porcí jehněčí pečeně nebo zvěřinovým gulášem. Našince zvyklého na klasické kombinace guláše s knedlíkem nebo "vepřo-knedlo-zelo" překvapí, když dostane jako přílohu ke guláši bramborovou kaši nebo polentu a navrch kopec horkého kyselého zelí.Jako příloha nejsou výjimkou ani domácí noky nebo jiné těstoviny. Ty přivezli do Chorvatska Italové a vaří se tu také správně po italsku, jak se říká "al dente". Istrijským lahůdkám kralují bezesporu lanýže - houby hledané pomocí speciálně vycvičených psů. Porce domácích těstovin s omáčkou z tohoto afrodiziaka stojí 80 kun.Na závěr oběda nebo večeře patří sladká tečka. Žádný návštěvník neprohloupí, zkusí-li malé koblížky - kroštule nebo fritule - smažené závitky z nudlového těsta. Mají je všude a receptů na jejich přípravu je možná více než měst a vesnic na celé Istrii.K jídlu patří také dobré víno a je z čeho vybírat, neboť Chorvatsko je vinařskou zemí. Svědčí o tom i nezbytná součást mužského lidového kroje - vinný koštýř. Nejznámější je na Istrii bílé víno Malvazija, vhodné ke zvěřině nebo těstovinám. Nebo trpčí červený Teran, podávaný nejčastěji k rybě nebo pršutu. Oba druhy jsou nejchutnější první rok po sklizni.K neméně známým značkám patří bílý nebo červený Muškát, Pinot, Merlot nebo Cabernet Sauvignon. O kvalitách místních vín by se však měl každý návštěvník přesvědčit sám přímo u zdroje - na některé z farem. A při přípitku s jejím majitelem si snad vzpomene, že na zdraví se na Istrii říká Živjeli!