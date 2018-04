Na internetu můžete najít partnera i kamarády

Rozhodně se nemusíte bát toho, že jsou internetové seznamky nějak technicky náročné. Prvním krokem bude vaše registrace a zadání informací o sobě. Potom se již můžete směle pustit do vyhledávání vhodného partnera. Nejprve si stanovíte několik kritérií, které by ideální protějšek měl splňovat - je to třeba okres, kde se má vyskytovat, výška postavy, zájmy... Poté se před vámi zobrazí seznam mužů (nebo i žen - internetové seznamky jsou pro heterosexuály, i homosexuály) a vy si můžete prohlížet jejich profily a vybraným jedincům napsat.

Vše další je pak již zcela no vás. Můžete si s někým pouze dopisovat, či si domluvit setkání a kdo ví, třeba s ním později zplodit pět dětí a založit širokou rodinu...kdo ví?

Dejte si pozor! Většinou po vás na seznamovacím serveru nechtějí, abyste zadávala vaše jméno a heslo, vystupujete anonymně pod přezdívkou. A tak by to také mělo zůstat skutečně do doby, než se s některým zájemcem seznámíte osobně. Nedávejte nikomu svoje telefonní číslo či adresu bydliště nebo pracoviště do té doby, než si ho pořádně prověříte - tím nemyslíme prověření jedním e-mailem. E-mail může být stejně spolehlivý způsob komunikace a domluvy jako telefonní číslo. I v tomto případě je však lepší sdělovat e-mailovou adresu, která neobsahuje název vaší firmy, vaše celé jméno apod.

Kde se seznamovat?



Nakonec zbývá bod poslední: ta správná místa na internetu, kde se seznamovat. Předem vás musíme upozornit, že jak se zdá, internetové seznamky jsou zřejmě celkem výnosný business a že jich na internetu najdete více než dost. Doporučujeme vám to zkusit hned v několika najednou – vaše šance se jistě zvýší. Počítejte však, že mužští zájemci vás na začátku budou zasypávat svojí přízní a bombardovat vzkazy, proto vám radíme – vybírejte dobře! A hlavně skutečně myslete na to, že je to hra!Tento server je jeden z nejoblíbenějších. Neslouží pouze k seznámení, ale i k uspokojení narcisistických choutek některých jedinců. Na server lze totiž nahrát svoji fotografii a tu si posléze nechat od ostatních obodovat, takže poznáte, jak jste pro ostatní atraktivní. Kromě toho však můžete o sobě vyplnit rozsáhlý profil – takže se případný protějšek může dozvědět, jací jsou vaši oblíbení knižní autoři, do jakého klubu chodíte...a hned si máte o čem povídat. Vybrané jedince si můžete zařadit do svých přátel, posílat si vzkazy, nabídky na seznámení... možností je skutečně velmi mnoho.

Navíc, pokud jste zde registrováni a aktivně se seznamujete, můžete občas získat zdarma vstupenky na zajímavé akce – loni to byl třeba festival Love Planet v Táboře.



http://www.seznamka.cz

Stránky www.seznamka.cz jsou klasickou internetovou seznamkou – nejdříve zvolíte, zda hledáte muže, ženu, jaké orientace a na jaké bázi by tento vztah měl být: zda flirt, vážně seznámení, přátelství... Doplníte pár dalších kritérií a pak se probíráte seznamem vyhovujících zájemců. Některé inzeráty jsou dokonce s fotkou.



http://www.seznamit.cz

Seznamka na adrese www.seznamit.cz je také velmi propracovaná. Nejprve je třeba se zaregistrovat a vytvořit si vlastní profil, ve kterém toho o sobě můžete sdělit skutečně hodně. K e svému profilu můžete vložit také vlastní fotku a to tolik, kolik budete chtít. A pak si můžete vybrat: buď pasivně čekat a odpovídat na nabídky na seznámení, které se u vašeho profilu zobrazí (a buďte si jisté, že jich bude dost), anebo aktivně prohledávat seznam protějšků, vybírat si, dopisovat si a navazovat známosti. Nebojte se, na internetu můžete ztratit zábrany a dělat i to, na byste si třeba normálně netroufli!