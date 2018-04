Na hmyzí bodnutí pomůže cibule i jogurt

Ošetření ran způsobených hmyzem je důležité zejména u dětí – až na výjimky je těžké přimět je, aby si svědící místo neškrábaly. Tím si tam můžou zanést infekci.

Infekce hrozí zejména při pokousání od muchniček, takové rány se pak obtížně a dlouho hojí, mohou dokonce i hnisat. Jestliže se tak stane, vypravte se raději k lékaři, který vám předepíše antibiotickou mast. Doma můžete ránu ošetřit například Višněvského balzámem.

Poštípané dítě? Ostřihejte nehty

Jen zdánlivě banálním opatřením, které by mělo následovat vždy, když se u dítěte objeví pupínky způsobené hmyzem, je ostřihání nehtů. To zabrání bolestivému rozškrábání rány a urychlí zahojení.

Komáří či vosí štípanec lze zklidnit gelem, vhodný je například fenistil. Pomůže také obyčejná ledová voda nebo přímo led.Účinný je i plátek okurky či stará dobrá cibule.

Podobně jako popáleniny od slunce můžete bolavé místo chladit pomocí jogurtu. Stejně lze ošetřit také bodnutí od sršně. Kdo mívá prudkou reakci na vosí bodnutí, zpravidla podobně opuchne také po setkání se sršní.

Včelí bodnutí bolí více, vytlačte jed

Ačkoli pilnou včelu mnohdy ve srovnání s neužitečnou vosou považujeme za kladnou hrdinku, setkání s jejím žihadlem dopadá hůř: postižené místo více bolí, jed vyvolává větší alergické reakce. Abyste ho do těla dostali co nejméně, pokuste se žihadlo vytlačit jako třísku, nikoli jej vytahovat například pomocí pinzety – tím byste jej zmáčkli a vytlačili více dráždivé tekutiny.

Místo vpichu každopádně vydezinfikujte; pokud zčervená, ošetřete jej třeba již zmiňovaným fenistilem. Pomáhá také alpa gel po kousnutí hmyzem, kalciová mast nebo další preparáty, které by měly být součástí "prázdninové" lékárničky.

Alergici by u sebe měli nosit potřebné léky – antihistaminika či antialergika. Celková alergická reakce může skončit smrtí, proto když dítě (ale i dospělý) začne špatně dýchat, má pocit, že se dusí, či cítí v těle mravenčení, je třeba přivolat odbornou pomoc.

Okamžitě vytáčejte 155 zejména v případech, kdy k bodnutí či kousnutí došlo v oblasti úst či krku. Při telefonátu se záchrankou hlaste, že se jedná o prudkou alergickou reakci. Dotyčný může také zčervenat či dokonce zfialovět po celém těle. Většinou dochází k poklesu krevního tlaku, alergik postupně kolabuje, dochází u něj k anafylaktickému šoku.

Jste alergici? Buďte raději připraveni!

Lidé, kteří mívají po bodnutí prudkou alergickou reakci a šok u nich hrozí, by měli být od lékaře vybaveni injekcí, kterou si po bodnutí vosou, včelou nebo sršněm aplikují do svalu. Nejčastěji jde o takzvaný Epipen – injekční pero, které se snadno aplikuje a obsahuje dávku adrenalinu.

Pokud dotyčný není alergik a nejde o bodnutí na krku, stačí lokálně místo chladit a tím mírnit otok, a to například ledem nebo zmrzlinou. Pomůžete také nastříkáním spreje používaného při rýmě k uvolnění nosu, jde třeba o Nasivin Olynth.

Alergie většinou vznikají postupně, není proto většinou třeba se bát, že by vás prudká a nebezpečná reakce zaskočila zčistajasna. Reakce na hmyzí bodnutí se většinou postupně zhoršují, v takovém případě je návštěva alergologa nutná.

Zčervenalé místo zpočátku jen oteče, při dalším štípnutí se však už přidá také nevolnost, případně dokonce zvracení a bolest hlavy. Po několika bodnutích se alergik může "dopracovat" až k popisovanému anafylaktickému šoku – někdy jde dokonce o záležitost několika let. Vyplatí se proto všímat si všech opuchnutí, zvláště když se zhoršují.

Chraňte se chemií, ale třeba i levandulí

V domech je vhodné používat sítě do oken nebo odpuzovače hmyzu, které se dávají do zásuvky. Na trhu jich je několik. Uvolňují páry chemických prostředků, které v místnosti, odkud nemá hmyz možnost úniku, usmrtí hmyz do velikosti komára.

Na terase, balkoně či v altánu se hodí insekticidní spirály. Jsou z rostlinných materiálů a zapalují se. Hmyz odpuzují, nezabíjí, protože ten stačí odlétnout. Podobné účinky mají i insekticidní svíčky.

Obtěžujících živočichů vás pomohou zbavit i rostlinné preparáty. Například levandulový parfém nebo olej hmyz nejen odpuzuje, ale i zabíjí. Zejména proti komárům má podle lidových rad zabírat i myrta, bazalka a blahovičník. Efekt je sice přirozenější, ale zdaleka ne tak účinný jako u chemických preparátů.