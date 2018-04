Na Helenu žalují zvířátka, Mahulena miluje kýč

Pro Helenu Vondráčkovou jsou zásadní koledy a štědrovečerní večeře, leč i samotný předvoj Vánoc. "Už adventem počínaje zdobím dům, zahradu, každou neděli si zapálíme jednu adventní svíčku. Dodržujeme také některé vánoční zvyky, jako je krájení jablíčka. Jsem ráda za každou minutu, kterou trávím s manželem, rodinou, přáteli a samozřejmě se svými zvířátky, která furt žalují, že jsme pryč."

Ani Mahulena Bočanová nebere Vánoce na lehkou váhu. "My si jich vážíme, takže manžel Viktor nosí smoking, já zas večerní šaty, dcera Marina je taky nádherně vyzdobená. Mám ráda kýče, takže celý dům je osvícený, kupuji ošklivé barevné ozdoby a na každém centimetru čtverečním zahrady je svíčka. Doma peču koláčky, Viktor dělá krevetový koktejl, máme i obrovský strom, který dáváme nahoru do patra, neb bydlíme v bývalém statku, kde jsou obrovské stropy," řekla herečka s tím, že dárky se naopak snaží omezovat.

"Snažíme se držet hranici deseti dárečků, aby Marina u padesátého dárku nezapomněla, že jsou Vánoce. Kdyby chumelilo, byla by to pohádka," dodala Bočanová, která by si na Vánoce přála pouze volno - jinak prý všechno má.

Světlana Nálepková si o Vánocích rovněž užívá, i když se samotným Štědrým dnem se moc nemaže. "Mě hrozně baví zdobení a příprava na Vánoce. Zdobím i venku, aby bylo všechno hezké, ale samotný Štědrý den jsem nechávala většinou na mamince, protože kapry, smažení a polévku, to já moc neumím."

Michal Dlouhý bere Vánoce střízlivě: "Je to jediná tradice, v rámci které se sejde konečně celá rodina, brácha Vladimír už má navíc pod stromečkem dva vnímavé kluky, tak to bude zajímavé. Už proto, že Vánoce jsou nejzajímavější v dětských očích."

Zato čerstvě rozvedený Robert Záruba si před letošními svátky spíše stýskal. "Na Vánocích mám nejraději tu tradici, že jsou všichni pohromadě, ale to se nám letos asi nepovede... Jinak mám rád takovou tu pohodičku, užívám si volna, můžu se doma vyvalovat a krmit dobrotami." Sportovní komentátor si při otázce, zda-li ještě občas píše Ježíškovi, nakonec tajuplně posteskl, že "letos bych asi napsat měl, protože bych si něco opravdu hrozně přál, ale nevím, jestli to ten Ježíšek bude umět splnit."

Karel Gott, jehož koledy a písně k Vánocům svého času patřily tak trochu jako kapr a salát, je nejraději doma. "U nás jsou klasické Vánoce. Jen jednou v životě - a určitě naposledy - jsem byl v nějaké exotické zemi, a tam se mi hned dostalo potrestání, které se jmenovalo tsunami, takže už nikdy," vzpomínal mistr na nešťastný rok 2004, jehož konec trávil s přítelkyní Ivanou Macháčkovou na Maledivách. "Já mám rád pěkné, ladovské Vánoce na bílém snížku, saně, procházky, krásnou hudbu, a hlavně setkání s bližními," uzavřel Karel Gott idylicky.