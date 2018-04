Na gastronomickém festivalu můžete ochutnat Ameriku

Gastronomický festival Taste of America, který probíhá až do 4. července 2011 ve 12 pražských restauracích, představí českým mlsným jazykům různé podoby a chuti americké kuchyně. Za příjemnou cenu 150 Kč (oběd) nebo 250 Kč (večeře či snídaně) tak mohou ochutnat menu obsahující speciality jako marinovaná žebra, barbeque špíz, grilovaná kuřecí křídla, pravý americký burger, tacos, tortillas nebo brownie včetně jedné Coca Coly zdarma.

Festival Taste of America Seznam restaurací, které budou nabízet festivalová menu: Banditos, Melounová 1654/2, Praha 2 Bohemia Bagel Holešovice, Dukelských hrdinů 48, Praha 7 Bohemia Bagel Masná, Masná 2, Praha 1 Caffrey’s, Staroměstské náměstí 10, Praha 1 Iron Curtain, Michalská 12, Praha 1 Jáma Bar & Grill, Petrská 23, Praha 1 Restaurace Jáma, V Jámě 7, Praha 1 Jáma Steakhouse, Ostrovní 26, Praha 1 James Joyce, U Obecního dvora 4, Praha 1 T.G.I. Friday’s Anděl, Nádražní 110, Praha 5 T.G.I. Friday‘s Na Příkopě, Na Příkopě 27, Praha 1 T.G.I. Friday‘s Karlova, Karlova 20, Praha 1

Stůl si můžete objednat na stránkách festivalu www.tasteofamerica.cz, kde si snadno vyberete konkrétní americké menu podávané v některé z dvanácti restaurací v Praze. Potvrzení o úspěšné rezervaci obdržíte emailem několik minut po odeslání požadavku.

Hudba, filmy i souboj kuchařů

Součástí festivalu je také doprovodný program, který bude probíhat ve vybraných restauracích. Například ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 20 hodin bude v podnicích Caffrey’s a James Joyce hrát živá hudba, vystoupí zde kupříkladu rockové skupiny White Chocolate a The 2 Bands nebo folkařka Kate Powres.

V restauraciJáma bude zase 18. června 2011 od 15 do 19 hodin probíhat soutěž o nejlepší Chilli Con Carne v Praze.

Na závěrečné party festivalu Taste of America, která je určena pro všechny účastníky, obsluhu i zákazníky, zahrají tři kapely americké písničky a rock&roll ze 70., 80. a 90. let, až do rána bude hrát DJ Axel. Více ZDE.

V Americkém centru v Praze se budou 14. a 28. června promítat americké filmy Breakfast at Tiffany’s (Snídaně u Tiffanyho) z roku 1961 a Willy Wonka & the Chocolate Factory (Pan Wonka a jeho čokoládovna) z roku 1971. Po celou dobu festivalu budou v knihovně vystaveny americké kuchařky.