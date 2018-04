Na džusy si při hubnutí dejte pozor

Stoprocentní ovocný džus vypadá jako synonymum pro zdravé a dietní pití. Jenže tak tomu úplně není. Pokud je kvalitní a skutečně z čerstvého ovoce, je určitě zdravý. Ale nezhubnete po něm.

Litr ovocného džusu má kolem 2 000 kilojoulů, což je víc, než má mít při hubnutí celý oběd. A svou energetickou vydatností trhnou džusy i mnohé limonády, proto se nehodí ani jako pití pro děti.

Další nevýhodou sladkých nápojů typu džusů je, že vám mohou rozhodit zažívání i spalování – zhoršují totiž schopnost posoudit, zda máte hlad, či ne. Jsou poměrně syté, takže jimi zprvu hlad zaženete, ale kvůli cukru v nich obsaženému se vám rozhoupe i cukr krevní, a to naopak pocit hladu zvyšuje navzdory přijatým kilojoulům.

Samozřejmě, když si dáte sklenku džusu k snídani, není to chyba. Ale rozhodně z něj nedělejte pití na žízeň.

Když už máte chuť na ovocný nápoj, zvolte mošty, mají méně energie než džusy. Případně můžete mošty či nějaký dobrý ovocný džus zředit vodou. Je to lepší než si kupovat džusy naředěné, protože jsou doslazované řepným cukrem.

Naopak úplně zapomeňte na nápoje prezentované (někdy i pod různými česko-anglickými nápisy) jako ovocné pití – jde spíš o limonády, jen doplněné ovocnou složkou a samozřejmě opět cukrem. Mnohem méně energie, asi o půlku, mají džusy zeleninové, tedy třeba mrkvová nebo rajčatová šťáva.

Pokud si tu a tam skleničku džusu dopřejete, nezapomeňte alespoň po dobu hubnutí jeho energetickou hodnotu připočítat k celkovému dennímu energetickému příjmu. Tři deci ovocného džusu mají kolem 500 až 600 kilojoulů a právě ty mohou rozhodovat o tom, zda vaše úsilí k něčemu bude, či nikoliv.