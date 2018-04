Na dovolenou do Aquapalace Hotelu Prague

Mnoho Čechů proto začalo volit aquaparky a spa jako vhodnější pobyt pro své dovolené, aby si užili čistou vodu i prostředí, příjemně si zaplavali, odpočinuli si a přijeli i krásně opálení. Návštěva hotelového aquaparku je totiž skvělým řešením, pokud jste fanouškem čisté vody, neholdujete pro bodavý hmyz či pro silice a nezdá se vám ani romantické spát pod stanem v kempu, hned vedle dovádějící party opilých turistů.

Aquaparky jsou určené pro dospělé, rodiny i sportovní nadšence a umožňují skvělou relaxaci, osvěžení, sportovní vyžití a přinášejí i spoustu zábavy. A který aquapark si vybrat?

V Praze východ v Čestlicích vyrostl 1. května 2008 největší aquapark ve střední Evropě a každý si tu najde opravdu to své - ať už je to relaxace v relaxačním bazénu, opalování ve venkovní zóně vodního areálu, plavání či sjíždění tobogánu. Můžete se ubytovat rovnou v areálu aquaparku, v krásném Aquapalace Hotelu Prague, kde získáte přístup přímo z vašeho pokoje do všech atrakcí a služeb vodního světa. Hoteloví hosté zde mají vstup do aquaparku a dvoupodlažního fitness centra v ceně ubytování a také je zde možnost využití 12 druhů saun.

Vodní svět v areálu Aquapalace Praha nabízí vyžití hned ve třech palácích: pro chvilky relaxace můžete využít některou z vířivek, masážních lavic nebo plavecký bazén v Paláci relaxu. V Paláci dobrodružství zase zažijete zábavu při sjíždění tobogánů, skluzavek, spacebowlu nebo divoké řeky a v Paláci pokladů vás i vaše děti pobaví bazén s umělým vlnobitím a řada dětských atrakcí. Pokud tedy máte s sebou i malé nezbedy, tak v tomto aquaparku se děti na vodních atrakcích doslova vyřádí.

Můžete se také nechat rozmazlovat ve Spa a Wellness centru masážemi nebo balneoterapeutickými a exotickými (hammam a rassoul) procedurami nebo si vybrat některou z dvanácti druhů saun, jako jsou finské sauny, římské lázně nebo venkovní severský srub či zemní baňa a poté se nechat příjemně ochladit aromatickou sprchou. Výčet možností je skutečně pestrý, ale pokud se chcete jen tak opalovat u vody, můžete si lehnout na sluníčko do příjemného prostředí rozlehlé venkovní zóny s divokou i klidnou řekou a vodním barem.

A když vás přepadne hlad, doporučujeme všem návštěvníkům ochutnat výtečné gastronomické speciality české i mezinárodní kuchyně, servírované v restaurantu Astra v Aquapalace Hotelu Prague a pak si dopřát kávičku či koktejl v lobby baru Barraccuda.

Nechte se rozmazlit a vyzkoušejte tento druh zábavy i relaxace, ať už v tomto či podobném vodním světě, redakce Faiyo vřele doporučuje.