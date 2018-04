Na dovolené zapomeňte na konzervy a ochutnejte exotiku

Co musíte ochutnat? Chorvatsko Bouřlivé chorvatské dějiny se projevily na podobě jídla, které odráží rysy hned několika oblastí. Projevují se zde vlivy řecké, italské, maďarské i turecké. Kromě ryb a mořských plodů patří mezi typicky chorvatské pokrmy také například guláše s různými masy. Každý z přímořských regionů má své vlastní speciality. Například na Istrijském poloostrově patří mezi největší lahůdky pokrmy s lanýži. Další delikatesou jsou ústřice z místních chovů, podávané syrové s citronem. V Dalmácii je oblíbeným pokrmem brudet. Jedná se o rybu dušenou se zeleninou a kořením. Zapomenout bychom neměli také na černé rizoto s mořskými plody nebo na nasekaná masa zabalená ve vinných listech. "Každý turista by měl ochutnat domácí grappu, což je rakije z hroznového vína, sušené fíky, víno a pečenou chobotnici s brambory," doporučil Dragan Stepjanovič z restaurace Giardino. Itálie Italská kuchyně se vyznačuje zejména svou různorodostí. Nelze ji charakterizovat několika pokrmy, které by byly typické pro celé území. V každém regionu převažují jiné suroviny a pro každou část země je typické jiné jídlo. A tak zatímco v Miláně dostaneme k večeři jako první chod pravděpodobně Risotto alla Milanese, v Bologni vás přivítají parmazánem Parmigiano Reggiano nebo parmskou šunkou Prosciutto di Parma. Na Sicílii zase nedají dopustit na své noky a ravioli. V Itálii sice můžete koupit více než 400 druhů těstovin a pizzu připravenou na stovky různých způsobů, další kulinářské zázraky na vás ale čekají v každém kraji. Řecko Nikdy opravdu nepoznáte pravou řeckou kuchyni, pokud se budete stravovat jen v hotelové restauraci. Chcete-li zkusit, jak chutnají řecká jídla, najděte místa, kde se stravují Řekové. Pravou musaku nebo tzatziki poznáte jen v typické restauraci: taverně. Základ řecké kuchyně tvoří hlavně zeleninové saláty, ryby a různé úpravy masa. Nesmí chybět olivový olej, který se vyrábí z několika hlavních druhů oliv. Řekové jsou rovněž mistry v přípravě plodů moře – oblíbené jsou především různě upravené mořské ryby, krevety, raci, langusty či chobotnice. Určitě nezapomeňte ochutnat vynikající ovčí sýr Feta. Skvělé jsou také karbanátky z hovězího masa tzv. keftedakia. Typické řecké jídlo je také gyros, který může být z jehněčího, vepřového i kuřecího masa, jež je odřezáváno z velké štangle. Španělsko "Tradiční nedělní snídaně představují pro Španěly churros (čuros), sladké válečky z těsta podobného našim koblihám a smažené v oleji. Ty se namáčejí v horké čokoládě nebo kávě," nabízí, jak začít sváteční den, Daniela Šnajdrová, která ve Španělsku tráví část roku. "A pokud nejste na sladké, ochutnejte předkrm, který dostanete v každé restauraci – alioli, je to česneková majonéza podávaná s vekou. Dále jsou velice oblíbené a chutné tapas. Ty se jedí jako příloha k vínu nebo jako předkrm. Je to obdoba našich chlebíčků, meze fantazie se nekladou, někdy jsou to kousky ryb, krevet, salámů nebo nakládané zeleniny na vece, jindy bramborová omeleta. Mezi předkrmy se řadí i crocetas (kroketas) – jsou to malé válečky připravené z mletého masa (rybího, vepřového ap.) či sýra obalené ve strouhance a usmažené." Egypt Egyptský oběd nebo večeře se neskládají z předkrmu, hlavního jídla a zákusku, jak jsme tomu zvyklí v Evropě. Namísto toho se servíruje řada menších misek s tzv. mezze, tedy malými jídly. Egypťané jsou mistry vegetariánské kuchyně. Ke všem pokrmům se v Egyptě podávají chlebové placky, kterým se říká aisch (éš). Celkově patří pečivo k nedílné součásti místní kuchyně. K dostání je tu všechno od různých placiček, pita chlebů až po francouzské bagety. Klasikou bohaté hostiny i dennodenní krmí chudého rolníka je hommos a falafel, nejběžnější jídla celého Blízkého východu. Grilované kuře nebo jehněčí kebab pak patří k vydatnějším jídlům. Na egyptské sladkosti si budete muset trochu zvykat, jsou totiž opravdu velmi sladké. Jakmile jim ale jednou přijdete na chuť, nebudete chtít nic jiného.