Na Darinu není v ničem spolehnutí a je bordelářka, zoufá si Daniela

Už jsem unavená z toho, že Darině všechno musím několikrát připomínat. Žijeme spolu samy a musím se ohánět, abych nám zajistila dostatečný příjem. Jenže ať už jde o umytí nádobí, vynesení koše nebo cokoliv dalšího, Darina vždycky zapomene.

Ve svém pokoji si není schopná udržet ani minimální pořádek. Pokud trvám na tom, aby věci vyřídila okamžitě, málokdy ji k tomu donutím. Většinou ihned argumentuje tím, že se učí nebo musí napsat nějakou práci do školy, která nepočká.



Já nemám, jak bych zjistila, jestli opravdu budou psát test nebo musí odevzdat referát, a ona to moc dobře ví. Většinou ji donutím pouze pod nějakou pohrůžkou a příště se zase situace opakuje.

Loni málem propadla

V loňském roce málem propadla po rozchodu s klukem. Ve škole jí bylo všechno jedno, přestala se učit a podle informací učitelky provokovala pózou, ať jí klidně dají za pět, že je jí to jedno. To se naštěstí časem zlepšilo, ale bojím se, aby ji další vztah zase takhle nevykolejil.

Ještě jedna věc mě rozpaluje doběla: pokud přijde návštěva, začne všem hned skákat do řeči. Nyní jsem náhodou narazila na problém poruchy pozornosti a hodně příznaků na dceru „sedí“. Nevím, zda je možné, že bychom ji v dětství nerozpoznali.



Nicméně jsem unavená z toho, že musím neustále vše hlídat a nevím, jak se k dceři chovat, aby se nám oběma ulevilo. Vyznívá to, jako bych na dceru kladla velké nároky nebo ji neměla ráda, ale tak to opravdu není.

Děkuji a budu velmi ráda, pokud mi poradíte.

Daniela

Odpověď: Zkuste brát dceru také jako partnerku

Milá Danielo, Darina se nachází ve složitém období, kdy se z dítěte postupně stává dospělá žena. Prožívá první vztahy a s nimi spojená zklamání v případě rozchodu a ve škole začínají být větší nároky s blížící se maturitou. V 17 letech se mladí lidé cítí jako dospělí a mají na věci svůj názor, často právě ten opačný než rodiče, chtějí vše dělat po svém a jinak. To, že jste na výchovu dcery sama, na vás klade větší nároky. Nepíšete o tom, jaký je váš vztah v jiných oblastech, jak k sobě máte blízko, jestli je s ní možná domluva, chováte se k sobě partnersky?

Mgr. Monika Marxtová, psycholožka

Je jistě únavné, když dceři musíte všechno opakovat několikrát, kontrolovat ji a úkolovat. Píšete, že ve škole měla potíže po rozchodu s klukem. Nyní tedy funguje dobře? Daří se jí plnit školní povinnosti? Pokud ano, je to dobrá známka toho, že pokud jí na něčem záleží, umí na to upřít svojí pozornost a fungovat.

Je tedy otázka, jak motivovat Darinu, aby pomáhala doma a záleželo jí na vaší společné domácnosti. Jistě by měla mít v domácnosti své povinnosti a tak vám pomoci. Možná by bylo dobré zkusit ji zapojit více partnersky. Máte už téměř dospělou dceru, a tak by mohlo zafungovat, kdyby se cítila více jako partner, ne dítě, které musíte kontrolovat.



Domluvte si pravidla a případné „sankce“

Bylo by možné se s ní dopředu domluvit? Co se děje v případě, když věc nesplní? Možná by ale bylo dobré dát Darině volbu neuklízet si pokoj a mít ho takový, jaký chce, ale se všemi důsledky: když přijdou kamarádi nebo přítel, možná se u ní nebudou cítit dobře, nebude moci najít své věci, nevyperete jí, co nedá do koše na prádlo apod.

I když je dcera už skoro dospělá, tak přesto hranice určujete vy, už proto, že spolu bydlíte a živíte ji, ale uvnitř těchto hranic by měla cítit určitou svobodu a učit se zodpovědnosti.

Pokud jde o problémy s pozorností, tak je možné je diagnostikovat a poradit se o nich v pedagogicko-psychologické poradně, ale bylo by dobré, aby se Darina sama chtěla o sobě něco dozvědět. Je otázkou, jestli je to problém s pozorností nebo z motivací a vůlí. To, že „zapomene“ vynést koš, bych spíš viděla jako vyhýbání se povinnostem. Pokud jsou problémy s pozorností, tak se to netýká jen určitých činností a bývá problém celé dětství. Pro přesnější diagnostiku by proto bylo potřeba mít více informací.

V případě dalších otázek můžete vyhledat odborníka a probrat s ním vztah s dcerou osobně.

Monika Marxtová, psycholožka centra Modré dveře

