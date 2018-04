Na depresi zkuste bylinky

V souvislosti se zmírňováním příznaků deprese přírodní cestou se nejčastěji mluví o třezalce tečkované, ale existuje i řada dalších bylinek se zklidňujícím efektem. Kozlík lékařský, tvořící hlavní přísadu takzvaných valeriánských kapek, bazalka a vanilka pomáhají proti úzkosti a nervozitě, podporují koncentraci a tiší bolest hlavy. Jasmín a růže jsou silně antidepresivní, navozují optimismus. Levandule uklidňuje, pomáhá při nespavosti a bolestech hlavy. Heřmánek uklidňuje a povzbuzuje chuť k jídlu. Mezi další rostliny pro dobrou náladu patří šalvěj, meduňka, brutnák nebo dobromysl.

Přírodně na chmury

Účinnost bylinných preparátů potvrzují i odborníci. MUDr. Karel Nešpor, CSc., z oddělení závislostí Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích říká, že antidepresivní účinek bylin, například třezalky tečkované, nenastupuje okamžitě, ale až po určité době užívání.

"Je to podobné jako v případě syntetických antidepresiv, která jsou ovšem patrně účinnější. Bylinky jako třezalka, kozlík nebo brutnák však mohou mírnit úzkosti, poruchy spánku, a užitečné tedy být mohou," míní Nešpor.

Nejvíce se doporučuje užívat byliny ve formě čaje, ale existují také gely, oleje do aromatických lamp nebo tablety. Důležité je, že doba užívání přípravku v jakékoliv formě by neměla být delší než dva až tři měsíce. Po nich by měl člověk svému organismu dopřát pauzu.

S třezalkou opatrně

Některé studie potvrzují, že třezalka dokáže zmírnit potíže spojené s mírnou nebo středně těžkou formou deprese.

Třezalka tečkovaná, stejně tak jako další podobné rostliny, by však neměla být užívána současně s léky proti depresím, ale ani současně s jinými bylinkami.

Na byliny "pro dobrou náladu" by měly zapomenout těhotné a kojící ženy, u dětí je vhodný pouze slabý odvar z meduňky. Trpíte-li cukrovkou, pylovou alergií nebo nízkým tlakem, bylinkám, především pak třezalce, se raději úplně vyhněte. Některé studie navíc dokázaly, že vysoké dávky této byliny mohou "rušit" účinnost hormonální antikoncepce. Třezalka také vyvolává přecitlivělost kůže na UV záření.

Pozor na sníženou pozornost!

Obávat se, že byste si na bylinkách vypěstovali závislost, podle odborníka nemusíte. "Za dlouhá léta práce v oboru jsem se s takovou závislostí nesetkal," říká Nešpor. Dodává však, že negativní účinky těchto přírodních "antidepresiv" existují.

"Asi nejzávažnějším vedlejším účinkem je snížení bdělosti při činnostech, které vyžadují naprostou pozornost, například při řízení vozu."

Známý psychiatr na léčbu závislosti popisuje i vlastní zkušenost s přírodními drogami: "Jeden americký lékař používal zklidňující byliny při léčbě závislostí. Jeden sáček jsem od něho dostal a poslal ho na analýzu. Náš lékárník mi sdělil, že obsahuje přibližně totéž co zdejší nervový čaj. Pacientům závislým na drogách trpících poruchami spánku zmíněný čaj od té doby občas podáváme. Jednou jsem si ho ze zvědavosti udělal sám a málem jsem upadl do mrákot, jak nejsem na psychoaktivní látky zvyklý. Efekt u našich drogově těžce závislých pacientů je ovšem mírňoučký," vysvětluje Karel Nešpor.