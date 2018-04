Na co ženy a muži žárlí

Tak si to představte, pánové: jistý muž vzbudil jedním svým přirozeným činem nepřirozeně negativní reakci své ženy. Onen muž byl vášnivý sportovec. Jednou takhle, místo aby s kolegou bušil raketou do míčku, nechal se pozvat do bytu své kolegyně.