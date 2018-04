Na co nás balí dnešní muži: peníze, móda, svaly, ale i lítost

Casanova sportovec

K problémům všeobecně přistupuje podle hesla: "To urvu!" A to jak k opravě vozu, tak ke svádění žen. Jeho flirtování připomíná bagr pod plným plynem. V jednom zátahu předvádí vlastní sílu, například nosí nad hlavou židli s vyděšenou obětí své pozornosti, nebo hovoří o svých sportovních úspěších. V jeho balicích historkách vystupují ostatní muži jen jako trapné pozadí, na kterém lépe vyniknou jeho svaly. Když takhle nastoupí na jemnou dámu, nedejbože intelektuálku, vyděsí ji k smrti, ale ženy milující živočišnou sílu a vodopád zábavy ho zbožňují.

On to tuší, proto se seznamuje a ohromuje téměř výhradně v posilovnách, tělocvičnách nebo sportbarech, kde mu pšenka kvete jedna báseň.

Jeho triky: Sportovec na lovu dost vsází (kromě svalů) na módu. Když jde opravdu běhat do parku, potkáte ho v servaném triku s logem Supraphonu, ale když tam doufá potkat dívku, kterou už měsíc okukuje, nasadí obepnutou bundu a zánovní tepláky. Že po vás jede, poznáte i podle toho, jak voní. Když vás osloví na recepci posilovny a kape z něj pot, pak si opravdu jenom chce půjčit propisku na vyplnění permanentky. Když ho ale obklopuje oblak Adidas Adventure, jste jeho cílem vy.

Pomůžete mu? Bude to dřina. Doslova. Vyslyšíte-li jeho milostné návrhy, budete běhat, skákat, posilovat a jezdit na kole jako olympionička v tréninku. A kdyby to nevyšlo, zůstane vám aspoň postava snů.

Svůdce vědátor

Muži při balení, svádění a namlouvání využívají vždy své nejsilnější zbraně. Pokud je jejich nejsilnější zbraní nějaký vědní obor, buďte si jistá, že na něj v prvních minutách od seznámení převede řeč a bude se tohoto tématu držet zuby nehty, dokud neukážete známky obdivu nebo spánku.

U vědátora tak velmi brzy zjistíte, čím se živí - to je výhoda. Nevýhoda je, že když vás náhodou jeho obor nezajímá, a naprostou smrtí rodícího se vztahu by bylo, kdybyste v jeho disciplíně byla lepší než on.

Takže vinárenský rozhovor: "Víte něco o papilomavirech?" "Trochu. Spolupracovala jsem s profesorem Hausenem při výzkumu papilomavirů jako možné příčiny vzniku rakoviny děložního čípku, za který dostal loni Nobelovu cenu," nemá nejmenší šanci na vyústění ve vztah.

Vědátor jako svůdce bývá ale většinou milý a opravdový nápor hovorů o své práci si nechá až na vážný vztah. Uvidíte s ním spoustu krásných divadelních představení, vyslechnete zajímavé koncerty a hrozí jen slabé nebezpečí, že by na vás šel moc rychle a pokusil se vás nátlakově tělesně obtěžovat třeba pod schody Rudolfina.

Jeho triky: Pozve vás do kina na film, ve kterém hraje hlavní roli NÁHODOU vědec stejného zaměření. Pozve vás na výstavu nebo jinou akci, která se NÁHODOU týká jeho oboru. Pozve-li vás na slavnostní předávání ceny, kterou v práci získal, vytáhl právě nejtěžší kalibr a vy se musíte vyjádřit.

Pomůžete mu? Vědci mají před sebou většinou jistou budoucnost, takže není dobré jejich city bez rozmyšlení zavrhnout. Jestli je na první kouknutí ucházející, přeneste se přes trochu nudy a počkejte si, až se trochu víc odkope.

Casanova Adrenalin

Jeho život se skládá ze sjíždění divoké vody, skoků ze skály do malých jezírek, z akrobatického bezmotorového létání a jiných legrácek. Nesmírně ho hněte, že si mezitím musí také vydělávat prací, proto je jeho zaměstnání vždycky nějak svázané s jeho vášní. Buď je horským průvodcem, nebo aspoň provozuje obchod se všelijakým řemením, popruhy a oblečením z osmi chytrých, snadno odvětrávatelných, pružných a nenatrhnutelných vrstev.

V ženách spouští pan Adrenalin naprosto primární sexuální pudy. Svým životním stylem je ohromí, nebo vyděsí k smrti a taková vyděšená turistka na zmrzlých pláních bohem zapomenuté země, to je snadná kořist.

Salonní odnož Casanovy Adrenalina se účastní všelijakých závodů a tam oblbuje v oblečcích z barevné lycry děvenky, které přišly za jasným cílem. Pak stačí jen nonšalantně předběhnout frontu na energetický nápoj, opřít se o bar tak, aby naběhly svaly, a objednat nejbližší slečně "jeden srdcotrh".

Divoká varianta Casanovy Adrenalina je při svádění opatrnější. Ten totiž potřebuje, aby případná partnerka hodně unesla a hodně vydržela. Když to dobře dopadne, bude s ním jezdit po všech čertech a skákat odkudkoliv kamkoliv. Když vás takový dobrodruh na prvním rande chytne za ruku, nenechte se unést jeho romantismem. Zkouší, jaké máte svaly a jestli byste se udržela na skalní římse v prostém visu.

Jeho triky: V podstatě se dají shrnout do postupu oslovit – ohromit – ochránit. Nefunguje to jen na hodně bázlivé ženy a na ženy s rozvinutou obrazotvorností. Ty se už vidí, jak v budoucnu pečují o děti víceméně samy a před spaním jim ukazují pohledy od tatínka z Himálají nebo Patagonie.

Pomůžete mu? Jestli jste taky dobrodružná duše a dávat svůj život denně všanc vás těší, nechte se sbalit. A pak si sbalte batoh a mějte ho připravený v předsíni. Nebude na škodu, když bude obsahovat hodně velkou lékárničku.

Nebožáček

Jeho hlavní, dost často jedinou zbraní na ženy je vzbudit v nich ochranitelské pudy. Nesmí ovšem překročit pomyslnou čáru dobrého vkusu a zároveň nesmí být totálním zoufalcem, který neustále hlasitě zvažuje, jestli skočí z mostu nebo spolkne prášky. Nad svými životními nezdary mívá nadhled a umí své zapeklité kotrmelce vyprávět s velkým šarmem.

Vtipkuje, shazuje sám sebe, v porovnání s vlastní neschopností z jeho vyprávění vyplyne absolutní fascinace ženinou úžasností. Tím jí ponechává prostor pro závěr, že jeho žití je v troskách jen proto, že nepotkal svého anděla strážného. Tím by mohla být právě žena v hledáčku.

Pokud se ho vyhlédnuté dámě zželí, většinou začíná pomocí s úřednickými formalitami, jejichž vinou nebožák přišel o byt nebo o podporu, pokračuje přes zcivilizování novým oblečením, účesem a botami a končí jeho nastěhováním k sobě, protože "on je sám úplně nemožnej".

Jeho triky: Pozve vás na buřt ke stánku, protože jeho poslední honorář nebo výplata se ztratil na poště nebo v bance, ale zajistí, že se i s papírovým táckem v ruce a mastnou bradou budete královsky bavit.

Pomůžete mu? Jakmile diagnostikujete Casanovu Nebožáčka a máte natolik dobrý zrak, že za jeho zoufaleckou fasádou zahlédnete cípek sex-appealu, považujte se za velmi šťastnou ženu.

Tohle je muž, se kterým nikdy nebude v životě nuda, který vám nikdy neřekne, že jste po dítěti tlustá a kdo se na to má koukat, a nikdy vám taky nebude vyčítat, že si neumíte v práci rázně říct o povýšení. Po poněkud rozpačitých začátcích je to totiž báječný životní průvodce. Tolerantní a vtipný. A to se cení.

Mistr "za prachy koupíš všechno"

Nástrojem svádění tohoto borce jsou peníze, peníze a pak taky ještě peníze. Proto má většinou úspěch u žen, které mají rády… ano, správně, peníze. O tomto typu je nuda i psát, natož je nuda ho pozorovat při svádění.

Všechno má a to, co nemá, to si koupí. Každého zná, a koho nezná, toho si koupí taky. Koupí si tenhle bar a vyhodí toho číšníka, co je tak pomalý. Možná si koupí celý tenhle dům a udělá tam jeden bar pro plebs a jeden jenom pro tu kočičku, co do ní právě investuje svoje peníze.

Mluví a ohromuje převážně v číslech a zahraničních měnách. Pokud studoval v Americe, bude chvílemi přecházet do angličtiny a předstírat, že si nemůže vzpomenout, jak se řekne "Prachy jsou sexy" v češtině.

Zvláštní je, že do téhle skupiny nepatří opravdu bohatí muži a ti, kteří si svoje peníze vydělali poctivě a chytře. Tím jsme sice z české pánské populace nevydělili moc velké procento, ale v rámci spravedlnosti bylo nutné se o těch pěti pánech zmínit.

Jeho triky: Tajný výlet na tři dny do Říma. Pronajatý ostrov v Karibiku. Karta do golfového klubu i s novým bagem a dámskými holemi. Pozvání na večírek, kde ostatním boháčům (pokud možno mediálně známým) říká Pepiku a Vašiku.

Zdá se vám, že před tímhle typem svůdce nemáme jako autorky přílišný respekt? To se vám zdá správně. Nelze mu totiž přičíst body za snahu a šarm. Pouze za ekonomickou zdatnost.

Pomůžete mu? A vážně chcete? Jestli ano, tak áchejte nad golfovými holemi, tleskejte ručkami nad výletem do Říma a kácejte se obdivem a trémou, kdykoliv vám představí dalšího z Pepiků a Vašiků.

Bloudivec a blouznivec

Poznáte ho podle toho, že adoptoval nějakou extrémní filozofii nebo politický názor a snaží se vypadat tak, že ho ženy nezajímají, neboť kráčí za vyššími cíli. Po kapsách nosí omšelé brožurky věnované svému koníčku a ve volných chvílí (zejména v malých kavárnách nebo na malých nádražích) do nich zasmušile zírá.

Jeho namlouvací strategie je velmi promyšlená. Dobře ví, že v ženách spouští hned několik instinktů – od pečovacího přes dobývací po touhu ohromit ho vlastní inteligencí. Takže jemu stačí nedělat vůbec nic. Zdánlivě bez jeho přičinění se kolem něj neustále točí dívky a ženy, kterým uhranuly jeho vášnivé projevy na oblíbené téma nebo jenom dredy a obnošená bunda s brožurkou v kapse.

Čím víc vypadá jako mimoň, který vlastně úplně neví, na co jsou ženy dobré, a dnem i nocí neustále myslí na to, jak pomoci hladovějícím dětem v Tibetu (jak zreformovat křesťanské náboženství, jak vrátit život umírající české divadelní scéně...), tím větší fronta na něj stojí.

Jeho triky: Bude vás zvát na demonstrace, do malých divadel, na výstavy pořádané po garážích, na přednášky v čajovnách a v podstatě vás utluče duchovnem. Vy ale víte, na koho tady čeká skutečná sváděcí práce, že ano? Tak si vyhrňte rukávy.

Pomůžete mu? V tomhle případě se ani trochu nevyplatí předstírat. Opravdu vás to, čím žije, baví? Pak si nakupte knížky a studujte, abyste rozuměla aspoň polovině toho, co říká. Nebaví vás to? Pak ho přenechte ostatním vílám ve frontě. Vy s ním koneckonců můžete občas jen zajít na kafe.

Ten pravý

Z přehlídky svůdníků, lichotníků a lovících Casanovů se tenhle zcela vyděluje. Je to totiž On. Ten pravý! Ten, u kterého sama chcete, aby vás sváděl a svedl. Líbí se vám, všimla jste si ho hned, jak jste vešla, a teď vyčkáváte. Je to přesně váš typ, Romeo k vaší Julii, Štěpán k vaší Borůvce. Každému jeho triku jdete půl cesty naproti, a když je náhodou nesmělý, jdete mu naproti celou cestu a ještě mu ke svému srdci nakreslíte mapu.

,Ten pravý‘ je tedy od začátku ve výhodě, ale protože zákony lovce a oběti nelze ošálit a některé namlouvací tance je třeba odtančit, musí se i tento pán trochu snažit. Nechat se svést Tím pravým je radost nejvyšší a ve srovnání s ním jsou najednou všichni ostatní trapní amatéři. Svaly nesvaly, peníze nepeníze, rozervanec nerozervanec. Užijte si to.

Pomůžete mu? Hlavně nenápadně. Občas se stává, že z radosti nad setkáním, na které jste čekala dost dlouho, přepálíte start. Ten pravý by se mohl vyděsit a odcouvat. Takže jako v tanečních: pěkně zvolna!