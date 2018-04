Na co muži myslí při sexu: na partnerku i na pivo u televize

Abychom získali v anketě co nejupřímnější odpovědi, rozhodli jsme se, že se pánů-respondentů nebude ptát žena, před níž by si muži brali servítky, ale o průzkum jsme požádali spolupracovníka redakce. Díky tomu (anebo proto, že se tazatel pohybuje ve specifickém okruhu kamarádů) jsme získali odpovědi přímé a v poněkud nepublikovatelném „porno“ balení, takže jsme je přece jen lehce „zjemňovali“.

„Musím se přiznat, že nejčastěji myslím na jinou,“ odpověděl Patrik (43) a dodal, že to ale nijak nesouvisí s partnerkou a jejími kvalitami. „Často si se slečnou A idealizuju B a příště to mám zase naopak.“

Podobně je na tom i Aleš (34). „Když se špatně soustředím, myslím třeba na tu, se kterou jsem jel ve výtahu, měla vysoké podpatky, hezký zadek.... Pomůže to okamžitě. Nebo na kamarádku, která se mi předtím ozvala. Pokud chci oddálit konec, hraju v mysli fotbal.“

Většina dotázaných mužů se shodla, že je to individuální. „Sex je pro mě hlavně v orálním podání. Nejčastěji si vzpomenu, že jsem si dlouho nezapálil lahodnou Cohibu. Musím doplnit a udržovat humidor ve správné vlhkosti,“ tvrdí Franz (43), zatímco Pavel (52) je sám sobě protivný svou nudností. „Provozuji sex jen doma, myslím většinou jen na to, jak mne znovu a znovu překvapuje, jak moc nás to oba (!) baví. A ať to trvá dlouho. Taky mne občas napadne, proč to nedělám častěji?“

MUDr. Jaroslav Zvěřina

Erotické fantazie jsou podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny důležité a se svými pacienty o nich diskutuje často. „Heterosexuální muž mívá asi nejčastěji problém, když se mu při sexu s partnerkou vybavují vzpomínky či představy vztahující se k jiným ženám,“ říká. Jelikož se na něj obracejí pacienti s problémy, dodává, že se svěřují i s představami deviantními. „V tom případě se obvykle dohodneme na tom, že takové představy neznamenají nic zásadně negativního a je třeba je akceptovat jako indikátor své sexuální motivace,“ vysvětluje Zvěřina.

Artur (54) funguje podle toho, jestli je partnerka hezká. Pokud ano, tak u milování myslí na to, aby to nikdy neskončilo. „Když není vyvedená, tak hlavně abych skončil dřív, než to ona něčím pokazí,“ přiznal se.

Co ještě muži odpovídali Simon (36): Neuvěřitelný, ona mě fakt chce (vnitřní záchvat smíchu – spokojenost a už předem vítězství). A teď se pomilujeme jako ve filmu. Marcus (55): Abych stihnul orgasmus dřív, než to ženu přestane bavit a bude zívat či vyvracet (ne)nápadně oči v sloup. Při takových starostech mi nezbývá čas přebírat iluze sukének, které jsem ten den zahlédl a zatoužil... Josef (40): Nevím, co se muži honí hlavou při sexu obecně. Ale vím, co se mu honí hlavou při sexu s neatraktivní partnerkou: třepe se mu tam atraktivnější partnerka. Adam (38): Každým okamžikem našeho spojení chci být nejlepším milencem, toužím po maximálním uspokojení partnerky. Když dosáhneme společně zemětřesného orgasmu, neusínám, nezapaluji cígo, neodcházím za jinou ženou. Objímám ji a trpělivě konverzuji na téma nákupu kabelek, bot a nových kusů nábytku. Robert (38): Když jsem s ní za světla, fascinuje mě. Když za tmy, představuji si, jak je krásná a sexy, vzrušuje mě její pevný zadeček. Miloň (41): Určitě to závisí na věku. Mladý a silný si přeje, aby to hned neskončilo. Ve středním věku a na manželce myslí na jinou. A pokud vůbec sexuje senior, pak odhaduji, že myslí na to, aby se ctí vydržel do konce. Alan (38): Při sexu již myslím na další vyvolenou. Vytvářím si fantazie a snažím se maximálně uspokojit svoji partnerku. Hledám nové a nové způsoby milování. Je to nejkrásnější koníček.

Odpovědi Edwina (42), Martina (36) a Zbyňka (34) byly oproti očekávání v menšině. „Nemyslím na nic bokem, chci abychom si to oba maximálně užili,“ svěřil se Edwin a Martin tvrdí, že se vždy pečlivě soustředí na to, co dělá. „A jsem úplně v jiné dimenzi.“ I Zbyněk u sexu mysli na sex. „Nejčastěji nad tím, jakou další polohu zvolit, aby se líbila protějšku.“

To Vladimír (28) se rozepsal obšírněji. „Při intimním styku myslím obvykle na svůj úd jako na barevnou kouli sexuální energie, které uniká jasný a světélkující proud symbolizující orgasmus. Kouli udržuji co nejdál od něj, abych nevyvrcholil a ukojil přítelkyni ideálně tak, že rozkoše dosáhneme spolu zároveň,“ odpověděl a doplnil: „Pokud jde však o nějakou krátkodobou milenku, u níž nemám zájem o dlouhodobější intimní vztah, je to jinak. V tom případě na ni myslím jako na podřadnou poběhlici, kterou přede mnou použilo několik jiných mužů při skupinových orgiích, a já zbyl na konec. Tak se rychle uspokojím a nemusím se o tu nulu dál starat,“ popsal Vladimír.

„Pokud se muži svých představy nelekají a nenechají se jimi stresovat, neděje se nic mimořádného,“ uklidňuje Zvěřina. Problémy většinou podle něj nastávají, až když své intimní představy popíšou manželce či partnerce. „To jim příliš neradím,“ usmívá se sexuolog, který je přesvědčen, že ne samotná myšlenka a obsah fantazie je při sexu problém, ale „způsob, jakým na to dotyčný reaguje a jak se tím nechá stresovat. To pak samozřejmě potenci ovlivní negativně,“ tvrdí odborník.

Podle něj hrají fantazie v prožitku při sexu významnou roli. „Sexuální vzrušivost se obvykle zlepší, když si muž představuje nějakou svoji preferovanou sexuální záležitost. Může mít třeba sadomasochistický a fetišistický kontext, případně si vybaví nějaký ideální objekt,“ uvádí sexuolog, podle kterého by muži neměli podobné fantazie potlačovat, ani si je vyčítat.

Dobrou zprávou pro ženy je, že pouze jeden z dotázaných lituje, že místo milování nedělá raději něco jiného. „Že se na to nevykašlu... a nedám radši pivo u televize,“ odpověděl Viktor (53). Přitom na věku evidentně nezáleží, protože k marnosti z konání má našlápnuto i Radek (25): „Stávají se mi dva případy. Modlím se, ať neskončím moc rychle a není trapas, nebo ať už to je konečně za mnou a jde se dělat něco jiného. Nejlíp odchod.“ˇ

Protože to, co se nám honí hlavou - a nejen při milování - ovlivňuje naše pocity a tím i způsob prožívání, můžeme výsledek ovlivnit. Čím ale zaručeně sex pokazíme, je podle Jaroslava Zvěřiny poněkud netaktní otázka „na co právě myslíš, miláčku?“

„Když už se musí při koitu hovořit, pak vy to měly být jen citoslovce a nic moc víc,“ myslí si sexuolog.