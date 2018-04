„Na cigarety mě přešla chuť“

Jednoho dne si řekla dost. Dávat skoro dva tisíce měsíčně za něco, co škodí zdraví, připadalo sedmapadesátileté Marii Žížalové příliš. Kouřila ostatně třicet let.

"U mě byl trochu problém, že jsem nepociťovala žádné zdravotní potíže. Žádné zadýchávání do schodů ani kašel po probuzení mě netrápily," říká Marie Žížalová. Přesto se v polovině letošního září rozhodla dát cigaretám sbohem. Pomocí nového léku na trhu - Champixu. Od ledna budou i na tento lék proti kouření svým klientům přispívat už tři zdravotní pojišťovny. Jaké s ním mají odnaučení kuřáci zkušenosti?

"Už dříve jsem chtěla přestat a vyzkoušela jsem snad všechno: náplasti, žvýkačky, inhalátory. Chvilku to vždycky fungovalo," vypráví Žížalová. Chuť na cigarety se však nikdy nevytratila, naopak se stupňovala.

"Teď s novým lékem je to jiné. Chuť zapálit si pořád zůstává, ale není to takové to nutkání, že si prostě musím zapálit. Dá se to vydržet," popisuje svůj boj se závislostí.

Musela však přeorganizovat svůj den. Dlouhé roky měla s ranní pohodou spojenou kávu a cigaretu. Když se rozhodla přestat s kouřením, musela se vzdát i oblíbené kávy.

Nepříjemné vedlejší účinky

Pětačtyřicetiletý Vladimír z Brna se na rozdíl od Marie Žížalové rozhodl s kouřením přestat kvůli zdraví. "Mám sedavé zaměstnání, a když jsem byl začátkem roku na prohlídce, lékař mě varoval, že bych se sebou měl něco dělat. Naměřili mi hodně cholesterolu," říká Vladimír.

Začal sportovat, konkrétně se vrhl na squash, velmi rychlý a náročný sport. "A zjistil jsem, že to na rozdíl od kolegy, který nekouří, neudýchám," konstatuje úředník.

Přečetl si na internetu o všech přípravcích proti své závislosti. Antidepresiva, žvýkačky a náplasti zavrhl. S champixem začal v dubnu, po čtrnácti dnech užívání ho chuť na nikotin přešla. "Nebylo to úplně ideální. První dny mi bylo hrozně špatně od žaludku. Říkal jsem si, jak to asi přežiju," vzpomíná Vladimír.

"Ano, to je vedlejší účinek vareniklinu, látky, kterou lék Champix obsahuje. Po několika týdnech však nevolnost zmizí," říká specialistka na odvykání kouření Eva Králíková.

Vareniklin se v mozku váže přesně na ty receptory, které normálně obsadí nikotin z cigaret. Když už jsou nasycené, nemá kuřák důvod si zapálit. Většinou to při léčbě dělá spíš z psychologických důvodů, než že by ho k tomu něco nutilo.

Podle dosavadních studií se zdá, že vareniklin by mohl úspěšnost léčby kuřáků až ztrojnásobit, zejména při dlouhodobém podávání. "Šestiměsíční užívání champixu vedlo u 44 procent k trvalé abstinenci po roce," říká Eva Králíková.