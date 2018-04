Na bolest zad minerály a lecitin

18:57 , aktualizováno 18:57

Není to tak dávno, co jsem se cítila hodně unavená, měla jsem problémy se zády. Začala jsem chodit na masáže, kde mi bylo doporučeno, abych užívala minerály, vitamíny a lecitin. Beru to už minimálně dvě měsíce a můžu říct, že se dostavilo zlepšení, z něhož mám velkou radost.