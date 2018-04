Alkohol vás zahřeje aneb zimní mýty odhaleny

Zastaralá moudra o tom, jak působí zimní počasí na naše zdraví, stále vesele kolují mezi námi a předáváme si je z generace na generaci. Některá z nich však už byla odborníky odhalena, jejich přehled sestavil server Health.com.

Ze studeného vzduchu onemocníte

I když se ucpanému nosu, rýmě, bolestem v krku a zvýšené teplotě říká nachlazení, nízké teploty samy o sobě tuto nemoc nezpůsobí. Za nachlazením stojí viry, přičemž nejběžnější příčinou onemocnění horních cest dýchacích je nákaza rhinovirem. Podle americké lékařky Rachel C. Vreemanové, spoluautorky knihy mýtů Nepolykejte žvýkačku, může naopak studený vzduch při nachlazení pomáhat.



"Počet buněk, které bojují s infekcí v těle, se ve skutečnosti zvyšuje, když jdete ven do zimy," říká doktorka Vreemanová. Tímto způsobem tělo bojuje se stresem z nízkých teplot. Navíc podle amerického National Institute of Allergy and Infectious Diseases virům, které způsobují nachlazení, se nejlépe daří při teplotách okolo 32° C. Když jste venku v zimě, vaše nosní dírky jsou rozhodně chladnější.

V mrazech byste neměli cvičit

Vyhrabejte se z teplé deky a vyběhněte ven na chlad. Podle průzkumu, který byl publikován v Medicine and Science in Sports and Exercise, jsou závodní časy ve studených teplotách lepší a rychlejší tempo znamená spálení více kalorií za méně času. Navíc náročnější a rychlejší cvičení může zvýšit hladiny endorfinů, které jsou podle odborníků zvýšeny už jen tím, že jste venku.

V zimě vás zahřeje alkohol

Nejspíš si říkáte, že to přeci není žádný mýtus, pocitově nás totiž alkohol opravdu rozehřeje. Ve skutečnosti se však děje pravý opak. Doktorka Vreemanová vysvětlila, že pocit zahřátí způsobuje proudění krve do pokožky. Krev však proudí pryč od vnitřních orgánů, takže vnitřní teplota těla ve skutečnosti klesá. Navíc alkohol narušuje schopnost těla třást se a vytvářet tak teplo navíc.



V zimním období vám alergie nehrozí

Možná si myslíte, že za ucpaným nosem a škrábáním v krku v zimě stojí nachlazení, ale ten pravý důvod, alergie, vás vzhledem k ročnímu období ani nenapadne. Podle Asthma and Allergy Foundation of America každý pátý člověk trpí vnitřní nebo venkovní alergií, a ta vnitřní se může zhoršovat právě v zimě.



Doktorka Vreemanová to vysvětluje tím, že psi a kočky netráví v zimě tolik času venku, uzavřená okna před zimou mohou za zhoršení vzduchu uvnitř bytu a v zimě se také daří mnoha plísním. Pokud vaše příznaky přetrvávají déle než 10 dní, možná je načase navštívit alergologa.

V zimě nepotřebuje krém na opalování

Tento velmi rozvinutý mýtus podporují i obchody, které nabízejí opalovací krémy víceméně jen v letním období. Doktor Robert Guida, plastický chirurg z New Yorku, upozorňuje, že povrch Země je blíže Slunci právě během zimních měsíců, takže jsme více vystaveni škodlivým slunečním paprskům, aniž bychom si to uvědomovali. Navíc sníh a led mohou odrážet až 80 procent nebezpečných UV paprsků.



Podle primářky Moniky Kavkové, primářky kliniky estetické a plastické chirurgie YES VISAGE, by se krémy s UV faktorem měly používat celoročně a v létě a ve slunných oblastech je zapotřebí používat krémy s vyšším UV faktorem.

Nedostatek slunečního svitu způsobuje zimní deprese

Období od října do března, kdy je nedostatek slunečního svitu, zažívají mnozí z nás negativní myšlenky a pocity beznaděje. Tato "zimní deprese" má odborný název sezonní afektivní porucha (SAD) a způsobuje ji nerovnováha v produkci hormonu melatoninu.

Nicméně za depresivní a úzkostné stavy nelze zdaleka vinit jen zamračenou oblohu, k zimním depresím také přispívají další faktory, jako jsou plný diář, rodinný stres a především předvánoční shon.

Vitamin C zabrání nachlazení

Toto tvrzení není tak úplně mýtus, i když samotný vitamin C vás před viry nezachrání. Nicméně podle studie odborníků z Helsinské univerzity 75 mg doporučované denní dávky vitaminu C je důležité pro udržení zdravého imunitního systému a toto množství může dokonce zabránit či bojovat s nachlazením.

I další studie ukázaly, že užívání vysokých dávek vitaminu C při prvním kýchání může pomoci zkrátit délku a snížit závažnost nachlazení.



"Vitamin C je dobrý podpůrný lék při viróze, chřipce či jiných onemocněních. Preventivní účinek také může mít, ale sám o sobě viróze či infekci nezabrání," říká i lékař Pavel Boček z kliniky YES VISAGE.

Zimní teploty způsobují ztrátu vlasů

Tento mýtus opravdu nemá žádný vědecký základ. Naopak chladné počasí může ve skutečnosti pomoci k udržení zdravé a silné kštice. Vědci z Curychu, kteří po dobu šesti let sledovali 823 žen, zjistili, že nejvíce vlasů ženám vypadalo v létě a nejméně v zimě.

Podle odborníků to může být záležitostí evoluce, stačí si představit, jak silnou srst mají v zimě psi. Je ovšem pravda, že vysušená pokožka může přispívat k lámavosti vlasů, a to se nám po období nošení čepic může stát.