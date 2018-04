Mýty o ženách: Proč jsou ženy skvělé řidičky a špatné chůvy

Pilotky Marie Kuncové, která boří i potvrzuje mýty o ženách, se můžete ptát on-line v úterý 23.1. od 12 hodin ZDE.

Když se nad tím poctivě zamyslíte a proberete si všechny lidi, které znáte, nenajdete mezi muži a ženami moc skutečných rozdílů. Jsme panovační i submisivní, jsme aktivní i líní, jsme citliví i hrubí a jsme silní i slabí. Zkrocená příroda a pohodlný moderní život už nenutí muže bojovat o přežití rodiny a ženy věnovat se jen péči o její blaho.

Vedení státu nevyžaduje umění máchat celé dopoledne obouručním mečem a vydržet pár týdnů v sedle koně. Boje o moc se odehrávají jinde a jinak, a proto dnes i ženy vedou velké podniky, města a celé státy. Jsou ale rozdíly, které moderní doba nesmázne. Zaplať pánbůh. "Tělesné a psychické rozdíly mezi muži a ženami jsou u člověka výhodou pro obě pohlaví, která se doplňují," říká přírodovědec, profesor František Vyskočil. Takže každý mýtus, jakkoliv zní směšně a překonaně, má svůj základ a možná i účel.



Ženy neumí řídit

VYVRÁCENO

Levým pruhem se po dálnici řítí Porsche rychlostí 220 kilometrů v hodině a najednou ho zbrzdí Škoda Fabia, která tím levým pruhem stopadesátkou předjíždí řadu kamionů. Porsche bliká, houká, naváží se škodovce do kufru, a když ta poslušně uhne mezi kamiony, ještě ji protroubí a řítí se dál. Jistě, Porsche by klidně mohla řídit žena a škodovku muž, ale je pravděpodobnější, že to bylo naopak. Podle zprávy Autoklubu České republiky, která hodnotila řidiče za celý rok 2004, je "mužů daleko více mezi sebejistými, arogantními a agresivními řidiči." Ženy podle ní také jezdí pomaleji, rozvážněji, způsobují mnohem méně nehod (zhruba 16 % z celkového počtu), a když už bourají, tak to nebývají nehody smrtelné.

"Nevýhodou řidiček je, že často vozí děti, takže se řízení nevěnují na sto procent, a jsou zvyklé v přímém konfliktu ustupovat muži – takže jsou v některých situacích na silnici ustrašené," říká manželská a předmanželská poradkyně a klinická psycholožka Magdalena Frouzová, ale dodává: "Na druhou stranu moderní řízení už není jen umění rozjet se a jet, musíte vnímat hrozně moc věcí okolo – provoz, světla, chodce, značky… a v tom jsou ženy jednoznačně schopnější."

Takže i když mohou být ženy při řízení méně zručné a obratné (nemají tak dobrou prostorovou orientaci) nebo dorážejí do cíle o půl hodiny později (chybí jim soutěživost a agresivita), není pravda, že neumí řídit. Když pojedete s přehnaně opatrnou řidičkou, která má problém vmanévrovat řadicí páku do žádané polohy, přijdete možná o nervy, ale ne o život.



Ženy neumí číst v mapách

POTVRZENO

Jako nadšené navigátorky a čtenářky map se mě tento bod dotýká osobně, ale žádné pravidlo neplatí přece úplně na všechny. Nicméně dá se říci, že většině žen dělá potíže orientovat se v mapě a podle mapy v terénu? "Já se v mapách celkem vyznám, ale když se na mapě pohybuju shora dolů, musím si ji v ruce otočit vzhůru nohama, abych byla schopná se zorientovat," říká Jana Černá, která se svým přítelem už objela na motorce kus Ukrajiny, Rumunska i Maroka. Část schopnosti číst v mapách totiž pramení z umění promítnout si reálnou krajinu do dvojrozměrného obrázku, tedy vlastně otáčet v hlavě imaginární předměty. A to je spíš doména mužů, kteří jsou nadáni trojrozměrným vnímáním, proto vynikají v orientačních hrách a navigaci.

Psycholožka to potvrzuje: "Muži se lépe orientují ve vnějším světě a ženy v tom vnitřním. Žena dobře čte v pocitech a muž v terénu. Proto ženy lépe rozpoznají, jestli nejsou na jízdu moc unavené, než kde na mapě se zrovna nacházejí." Dobrá tedy, tento mýtus je potvrzen, ale má své výjimky. Jednu z nich najdete v rámečku na následující dvoustraně. Je to průvodkyně outdoorové cestovní kanceláře, která se perfektně orientuje i v pralese.



Ženy se chtějí vdát a mít děti

POTVRZENO

Představa vdavekchtivých slečen nahánějících nápadníky se výborně hodí do filmových komedií, ale je to tak i ve skutečnosti? "Vlastně ano, ženy většinou touží po zázemí, které manželství představuje, a po dětech, které jsou jejich naplněním," potvrzuje psycholožka Frouzová. "Jenže v rámci lovu na muže to ženy často popírají. Buď z nevědomosti (to jsou ty třicetileté manažerky, které tomu ještě opravdu věří), nebo aby muže nevylekaly. Muži se totiž závazků a dětí bojí, nejsou na to připravení."

Tento mýtus můžeme tedy s radostí potvrdit. A pokud nejste jednou z výjimek, které stálý svazek a potomci skutečně nelákají, doporučuje vám psycholožka, abyste to před svým partnerem nezapírala. Muž, kterému budete pět let tvrdit, že vás děti neberou a svatba je jen pro měšťáky, vás v těhotenství klidně opustí, protože jste mu přece lhala.



Ženy jsou romantičky

VYVRÁCENO

Tlumené světlo, řezané květiny, večeře, tanec, čokoláda, šampaňské… Smrtící kombinace, s níž chytrý muž dokáže svést takřka jakoukoliv ženu. Jenže romantiky v tom zase tolik není, spíš chemie a biologie. Podle profesora Františka Vyskočila je tlumené světlo vhodné proto, že ženský hormon estrogen způsobuje vyšší citlivost ženy na světlo – takže platí: čím méně světla, tím vzrušenější žena. Jídlo symbolizuje potravu, kterou muž – lovec předkládá ženě. Pokud ji ještě sám uvaří, má úspěch téměř jistý. Květiny zase prý ženám připomínají zdroj sacharidů a vitaminů z doby, kdy jsme se živili jen rostlinami a kořínky. Tanec je rituál, který umožňuje blízký tělesný kontakt, a šampaňské s čokoládou tvoří přímo třaskavou chemickou směs. Šampaňské zvyšuje hladinu testosteronu v organismu a muž je smělejší. Kakao v čokoládě zase obsahuje látky, které vyvolávají podobné pocity jako marihuana, včetně větší sexuální povolnosti.

Tak nevím, jestli jsme mýtus o ženách romantičkách vyvrátili, nebo potvrdili. Spíš obešli. Všechno, co považujeme za romantické, je vlastně spíše chemickou a hormonální válkou – ale válkou se dvěma vítězi a žádným poraženým. Tak to zase rychle zapomeňme, aby svádění neztratilo svoje kouzlo.

P.S. Jednu informaci si ale nemůžu nechat pro sebe. Co je ve vztahu mezi mužem a ženou nejromantičtější? Řekli jste líbání? Pak vězte, že ženský mozek dokáže během pár vteřin líbání odhalit čichem a chutí rozdíly v genech a výkonnost imunitního systému potencionálního otce případných dětí.



Ženy vládnou tajemnou intuicí

POTVRZENO

Ženská intuice – to jsou iracionální tušení, která nás přepadají a napovídají, jestli spolu budou novomanželé od sousedů šťastní, nebo varují, že nemáme vcházet do tmavé ulice. Vlastně na ní tak moc tajemného zase není. Ženy totiž dokonale vnímají širokou škálu podvědomých signálů. Jakmile vejdou do místnosti plné nových a neznámých lidí, začnou mapovat řeč jejich těla, tón hlasu, skryté významy slov a do deseti minut mají poměrně přesný přehled o tom, že se tady odehrává skrytá bitva o pozice (v novém zaměstnání) nebo je pohoda a támhlety dvě holky balí toho chlapa v hnědé košili (na kurzu angličtiny).

Ze stejného zdroje pak pochází podivný nepříjemný pocit, který nás varuje před temnou uličkou. Všimly jsme si totiž divného muže v tramvaji, přečetly jsme si jeho nepřátelský a nervózní postoj a vnímáme, že široko daleko nikdo jiný není.

Zní to jako báječná výhoda a nástroj k odhalování podvodníků a násilníků, ale podle profesora Vyskočila má ženská intuice i své stinné stránky: "Moderní ženy bývají obětí svých vynikajících podvědomých smyslových schopností, neboť je lákají různí věštci a ,celostní‘ lékaři, nebo se samy stávají ,médii‘ a ohromují netušící klienty přesným odhadem jejich problémů."



Ženy se rády starají o ostatní

POTVRZENO

Víte, proč dávají ženy při výběru hraček pro děti přednost kulatým postavičkám s velkou hlavou? Může za to progesteron, hormon pečovatelství a úspěšného mateřství. Profesor Vyskočil o něm říká: "Progesteron se uvolňuje, když žena spatří dítě nebo jiné krátké zavalité tvory (či tvary) s velkou hlavou a očima. Jeho výlev roste i při pohledu na vycpanou hračku podobného tvaru… Muži progesteron nemají, a tak jim ženina reakce na předražené buclaté plyšáky většinou připadá nepřirozená."

Zatímco ženské sklony pečovat o malé a bezbranné potvrzuje i psycholožka, mužům je podle ní dáno o někoho pečovat pouze ve chvíli, kdy svádějí svou partnerku. Jakmile ji ale "uloví", péče skončila. Pokud ovšem nemáte to štěstí a nežijete s galantním gentlemanem, ten má zřejmě v krvi i trochu toho progesteronu.



Ženy neuvažují logicky

VYVRÁCENO

Když dojde v partnerském životě na větu: "No jo, to je ta ženská logika," je už jen krůček k létajícím pánvím, třískajícím dveřím nebo dokonce sbaleným kufrům za dveřmi. Je to totiž věta zákeřná a muž, který ji použije, je většinou dotlačený do kouta a má poslední možnost, jak si zachovat tvář. Urazit svou partnerku.

"Logika je ale jen jeden způsob duševní práce, posledních tři sta let dost upřednostňovaný. A je pravda, že v něm vynikají muži," říká psycholožka Magdalena Frouzová. "Nicméně současní vrcholoví manažeři vědí, že na uplatňování pouze logického myšlení mají kolem sebe příliš mnoho informací, a dávají proto přednost celostnímu myšlení. A celostní myšlení je doménou žen." Ženy totiž do svého myšlení zapojují kromě faktů i intuici a emoce. Takže ženy uvažují logicky a navíc ještě intuitivně a emocionálně, což může, sebekriticky řečeno, někdy muže dovádět k šílenství.



Ženy nejsou soutěživé a agresivní

POTVRZENO

Soutěživé ženy určitě jsou, jinak by olympiády a světová mistrovství nepotřebovaly ženské šatny, ale co se agresivity týče, má tenhle mýtus pravdu. Za agresivní chování může totiž mužský hormon testosteron. "Nejvíce testosteronu mají mezi muži úspěšní samci, nejméně pak abstinující duchovní," píše profesor Vyskočil. "Dospívající chlapci obdivují agresivní scény a pamatují si je. Dívky obecně tento typ filmů příliš nezajímá. Testosteron a kriminalita jdou ruku v ruce."

Kromě hormonů brání ženské agresivitě i to, že ženy nemají sklony se prosazovat. Psycholožka Frouzová to připisuje tomu, že pečujeme o děti, a proto jsme zvyklé dávat přednost někomu jinému. A dodává, že my agresi vlastně nepotřebujeme: "Ženy už dlouho neměly v rukou moc, a proto se naučily prosazovat svou nenápadnými cestami."



Ženy moc mluví

POTVRZENO

Je pravda, že ženy použijí za den třikrát více slov, gest a zvuků než muži. Je taky pravda, že ženy mluví ve složitějších větách. A je do třetice pravda, že žena mluví, aby si ulevila, rozmyslela řešení svých problémů, a hodně věcí, které řekne, nemyslí doslova. Potud vědecká fakta. Ale dá se říct, že žena MOC mluví? Spíš je to tak, že žena mluví přesně tolik, kolik potřebuje. Mlčení nám není vlastní. Mlčení znamená problém, konflikt. Proto spolu kamarádky nechodí na ryby, ale na kafe.

Muži, kteří naopak rádi mlčí a své problémy řeší o samotě, by možná měli dostávat na ženské mluvení takový malý manuál:

Žena si stěžuje na kolegyně v práci.

= Pokyvuj hlavou, polituj ji, vyjádři svou účast. V žádném případě NENAVRHUJ konfrontační situace typu: Tak proč jí to neřekneš, když ti to tak vadí?

Žena pořád urguje nějaké opravy v domácnosti. Připomínání už přerostlo v hádavé remcání.

= Neutečeš tomu. Sedni si s ní, napiš si, co chce, abys udělal, a pak to jedno po druhém sprav, kup a zařiď.

Žena si chce promluvit o vašem manželství.

= Platí stejný návod jako v případě urgovaných oprav v domácnosti.

Žena se doma sešla s kamarádkami, aby probraly, co se stalo za poslední týden.

= Uteč.



Blond ženy jsou hloupé

VYVRÁCENO

Mozkové buňky blondýnek umírají osamocené. Blondýnce se blýská v očích, když jí posvítíte baterkou do ucha. Blondýnky mají vadu řeči, nedokážou vyslovit: Ne! Určitě znáte desítky dalších podobných vtipů.

Chudinky světlovlásky to schytaly. A přitom stojí pověsti o jejich hlouposti na vratkých nohách: "Světlé vlasy jsou znakem vysoké hladiny estrogenu a plodnosti… provází je ale menší schopnost logické dedukce," tvrdí Vyskočil. Ale logika přece neznamená chytrost. Navíc blondýnkám nevydrží jejich barva déle než do druhého dítěte, protože jim po porodu klesne hladina estrogenu.

"Světlovlásky mají i pověst povolnějších žen. Za to určitě taky může estrogen," potvrzuje psycholožka Magdalena Frouzová. A tak se v extrémních případech blondýny barví na brunetky nebo černovlásky, jen aby zrušily svou "kletbu" a odvrátily pozornost od svých kadeří. Doufají totiž, že splynou-li s tmavovlasou většinou, nebudou jim upírány schopnosti a inteligence.

Zdroj: Rozdíly mezi mužem a ženou, Vesmír 7-9/2006, František Vyskočil



Mýty o ženách a sexu

Odpovídá MUDr. Hana Fifková



Je pravda, že ženy k sexu potřebují vztah?

Myslím, že to tak není. Nicméně mužská sexualita je díky vysoké hladině testosteronu biologicky lépe vybavena na anonymní sex nebo sex bez vztahu. K této biologické podmíněnosti pak u každého z nás přidejte výchovu v rodině, osobnostní charakteristiky a kulturní vlivy. Teprve tento mix pak ovlivní výsledné sexuální chování, což je záležitost ryze individuální.

Platí, že ženy nemají sex tak rády jako muži?

Ne úplně. Obecně však ženám brání v otevřenějším přístupu k vlastní sexualitě zábrany a stud. To je opět dáno mnoha faktory – komplikovaný vztah k vlastnímu genitálu, problematičtější dosahování vzrušení a orgasmu, společenské stereotypy, které skutečně měří dvojím metrem atd. Onen dvojí metr, který sexuálně zdatného muže nazývá borcem a sexuálně aktivní ženu děvkou, má své historické kořeny a je spjatý s patriarchální společností.

Potřebují fyzicky ženy sex?

Sexuální abstinence přináší tělesné potíže na obou stranách. Ženy si třeba stěžují na bolesti hlavy či břicha a dokáží kvůli těmto potížím docela dovedně manipulovat s partnerem, který je neuspokojí dle jejich představ. Nicméně sexuálních abstinentů není mnoho, vždyť je po ruce autoerotika, která tělu po fyzické stránce dá, co potřebuje. Ale rozdíly v potřebách tu přece jenom jsou. Mužská sexuální touha bývá nepřetržitá s potřebou pravidelného vybití. Ženská potřeba je pak mnohem více kolísavá, výrazně ovlivněná menstruačním cyklem. Jde také o to, ve které fázi vztahu se dotyčný nebo dotyčná nacházejí – v období zamilování podávají oba partneři nadprůměrné výkony.

Takže mužská a ženská touha se liší hlavně v delších vztazích?

V dlouhodobém vztahu je ženská sexuální touha výrazně zranitelnější.

V našich ordinacích je problém rozdílu chuti na sex v delším svazku jedním z nejčastějších problémů. Většinou v těchto případech touha zůstává na jisté výši u muže a u ženy klesá. Mužská sexualita je navíc předurčena k tomu, aby fungovala delší životní období, mužská reprodukční funkce je záležitost takřka celoživotní, ženský přechod přichází mnohem dříve.

A romantika? Jsou ženy v sexu romantičtější a něžnější než muži?

To si nemyslím, potřeba něžnosti a romantiky je určitě dána více osobností člověka a jeho vlastnostmi bez ohledu na jeho pohlaví. Muži to mají možná složitější v projevech, protože společenský stereotyp je stále ještě vede ke snaze emoce spíše neprojevovat.







Jak se liší ženský a mužský mozek? 1. ŽENY NEUMÍ VYPNOUT

Když je muž v klidu, utichá až 70 % jeho mozkových center. Když je žena v klidu, je 90 % stále v "klidovém" pohotovostním stavu. 2. ŽENY ODHALÍ LEŽ I LÁSKU

Žena dobrou spoluprací obou hemisfér mozku odhalí ve skupině lidí, kdo ke komu patří a kteří lidé se nesnášejí. Ženy také lépe čtou řeč těla, a proto snadno v přímém kontaktu prokouknou lhaní mužů. 3. ŽENSKÝ MOZEK JE MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ

Mozek žen je nepatrně menší než mozek mužů, ale na jeho výkonnost to nemá vliv. V testech inteligence dosahují ženy o 3 % lepších výsledků. 4. HOLČIČKY DŘÍV MLUVÍ A KLUCI POČÍTAJÍ

U chlapců se rychleji rozvíjí pravá hemisféra, u dívek levá. Dívky proto většinou dříve mluví než chlapci, dříve čtou a rychleji se učí cizím jazykům. Chlapci mají zase náskok v matematice a hlavolamech. 5. ŽENY JSOU MULTIFUNKČNÍ

Mozek mužů je naprogramován tak, aby vždy řešil jen jeden problém. Ženy mají schopnost dělat zároveň různé věci a užívají obě hemisféry. 6. MUŽI MLUVÍ JENOM V HOSPODĚ

Přestože mají muži větší slovní zásobu, méně ji používají. Jsou sdílnější jedině pod vlivem alkoholu či jiných drog. Proto se mužská komunikace odehrává v hospůdkách a klubech. Vybráno z článku Rozdíly mezi mužem a ženo, autor František Vyskočil, časopis Vesmír, 7-9/2006)