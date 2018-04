Při menstruaci neotěhotníte aneb top mýty o sexuálním zdraví

Mnoho lidí hledá odpovědi na intimní otázky na webových stránkách. Nedávná studie vědců Stanfordské univerzity zaměřená na reproduktivní zdraví adolescentů však odhalila, že webové stránky zaměřené na zdraví a sex jsou často plné mylných informací a zastaralých rad.

Není proto vždy jednoduché zjistit pravdu o běžných mýtech, kterým věří nejen mnoho mladistvých, ale také dospělých. Doktorka Sophia Yenová, vedoucí výzkumu a specialistka na adolescentní medicínu v nemocnici v kalifornském Palo Alto přináší rozuzlení těch nejčastějších pověr o sexu a sexuálním zdraví.

Mýtus: Sexuálně přenosnou chorobu můžete chytit ze záchodového prkénka

Sexuálně přenosné nemoci nebo infekce nemohou přežívat mimo tělo příliš dlouho a už vůbec ne na chladném, tvrdém povrchu, jako je záchodové prkénko. Podle doktorky Yenové se nemusíte obávat, že byste se nakazili močí (která je obvykle sterilní), takže riziko přenosu nákazy od někoho, kdo byl před vámi na záchodě, je prakticky nulové.

Obavy byste však měli mít z tělesného kontaktu (kůže nebo ústa). Líbáním se kupříkladu přenáší opar, doktorka Yenová varuje, že při vášnivém hlubokém líbání můžete chytit dokonce orální kapavku nebo chlamydie. Drbáním, škrábáním nebo třením pokožky jeden o druhého můžete chytit nepříjemné genitální bradavice, opary, svrab a muňky.

Mýtus: Při prvním sexu se nedá otěhotnět

Na tento mýtus už doplatilo mnoho mladých párů. Ve skutečnosti je pravděpodobnost otěhotnění při prvním sexuálním styku stejně vysoká jako při jakémkoli jiném.

"Některé statistiky dokonce uvádějí, že 20 procent dívek otěhotní během prvního měsíce, kdy začnou sexuálně žít," říká doktorka Yenová.

Mýtus: Během menstruace se nedá otěhotnět

Je to sice nepravděpodobné, ale stále možné - zvláště pokud nepoužíváte kondom nebo jinou ochranu před početím. Některé ženy totiž mají dlouhou menstruaci, která se překrývá se začátkem ovulace, což znamená, že mohou být plodné i v období menstruace.

Řekněme, že má žena krátký cyklus (např. 21 dní) a menstruace trvá týden. Pokud má styk ke konci menstruace, mohla by otěhotnět, jelikož spermie mohou žít v reproduktivním traktu až 72 hodin.

Existuje také nepopulární těhotenství v pozdějším věku, které může nastat během perimenopauzy, když je menstruační cyklus nevyzpytatelný. Podle expertů by ženy měly přestat užívat antikoncepci nebo jinou kontrolu početí až po roce bez menstruace.

Mýtus: Po hormonální antikoncepci se tloustne

Toto je velmi rozšířený mýtus mezi dívkami a ženami všech věkových kategorií, ačkoli klinické testy jeden za druhým neprokázaly vztah mezi orální antikoncepcí a nárůstem váhy.

Vědecký článek publikovaný v roce 2006, který analyzoval 44 předchozích testů, potvrdil, že i když některé účastnice během výzkumů přibraly na váze, neexistuje důkaz, že by za to mohla antikoncepční pilulka.

"Slyšeli jsme od mnoha pacientek, že se bojí nárůstu váhy, když budou brát antikoncepci," říká doktorka Yenová. "A žádná žena samozřejmě nechce přibrat. Raději budu pomáhat zabraňovat otěhotnění, než propagovat mýtus, který není podpořen vědou."

Jedním typem antikoncepce, který může způsobit nárůst váhy je injekční medroxyprogesteron acetát (DMPA), běžně známý jako antikoncepční injekce. Ve studii publikované v roce 2009 vědci z univerzity v Texasu prokázali souvislost s antikoncepční injekcí a nárůstem váhy (v průměru 5 kilogramů za tři roky).

Mýtus: Nitroděložní tělísko není bezpečné pro mladé dívky

Nitroděložní tělísko (Intrauterine devices - IUD) je malý předmět vložený přes děložní hrdlo a umístěný v děloze, který zabraňuje těhotenství po dobu až dvanácti let. Používání IUD má velkou výhodu v tom, že není potřeba užívat každý den pilulku a zároveň dlouhodobě zabraňuje otěhotnění.

Tvrzení, že IUD může zvýšit riziko pánevního zánětu u žen pod osmnáct let, je už dnes zastaralé a nepravdivé. V roce 2007 American Congress of Obstetricians and Gynecologists uvedl, že IUD je bezpečná a vysoce efektivní metoda bránící otěhotnění u většiny dospělých stejně jako u adolescentů.

Mýtus: Očkování proti HPV ochrání před rakovinou děložního čípku

Gardasil/Silgard a Cervarix jsou vakcíny určené k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV), které jsou jednou z hlavních příčin rakoviny děložního čípku.

Gardasil/Silgard rovněž chrání před dvěma typy HPV, které způsobují většinu genitálních bradavic. Asi 30 % rakoviny děložního čípku však nemůže zabránit ani očkování. Doktorka Yenová proto všem ženám doporučuje, ať už se daly očkovat či nikoli, aby nezanedbávaly pravidelné gynekologické prohlídky.

Mýtus - Výplachy jsou zdravý způsob čištění vaginy

Podle The National Women’s Health Information Center je vagina samočistící a výplachy ve skutečnosti způsobují více škody než užitku. Bakterie, které vagina přirozeně obsahuje, ji pomáhají udržovat čistou a zdravou a výplachy mohou narušit rovnováhu a rozšířit vaginální infekce do vejcovodů, dělohy a vaječníků.

Navíc výplachy nechrání před sexuálně přenosnými chorobami nebo dokonce těhotenstvím, jak si mnozí myslí. Ve skutečnosti výplachy mohou spíše napomoci oplodnění vajíčka, protože voda vytlačí semeno dále do vaginy a děložního hrdla. Pravidelné mytí teplou vodou a jemným neparfemovaným mýdlem udrží vaginu a její okolí v čistotě.