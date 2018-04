Souložte, i když se vám nechce, radí partnerský kouč

Mýtus č. 1 Sex může být pořád stejně vášnivý jako na začátku

Pokud vám tohle někdo tvrdí a k tomu ještě dodává, že stačí se pořádně snažit nebo nakoupit více krajkového prádla, vonných svíček a dvd s pornofilmy, pak je buď naivní, nebo si z vás utahuje. Četné vědecké studie dokazují, že pokles sexuálního zájmu je v dlouhodobém partnerství zcela normální. Není to však rozhodně důvod k depresi.

"Na začátku, ve fázi zamilovanosti, je naše tělo zmámené koktejlem hormonů, díky němuž jsou všechny naše pocity a sexuální zážitky něčím naprosto mimořádným. Po roce, nejpozději po dvou letech, je to pryč," upozorňuje Christian Thiel. "Kdo očekává i potom podobné dráždění nervů jako v počáteční fázi, nevydrží ve vztahu dlouho. Najde si nového partnera, se kterým bude žít opět rok nebo dva."

Mýtus č. 2 Sex by měl být aspoň dvakrát týdně

Jak často je správné se milovat? Dvakrát za den, jednou za měsíc, třikrát za rok? Je dobré si uvědomit, že neexistuje žádná norma, která určuje, kolik pohlavních styků týdně, měsíčně nebo ročně je tak akorát. Jen jsme si zvykli, že se o sexu stále víc píše a mluví.

Ve filmech i v časopisech je nám servírována ideální představa dokonalého sexu a my ho chceme také. A začneme-li se srovnávat s čísly, která vycházejí z dotazníkových šetření, nutně si musíme připadat méněcenně...

Nic se ale nejí tak horké, jak se to uvaří. "Papír snese všechno," upozorňuje německý partnerský poradce na to, že lidé v průzkumech často nemluví pravdu. "Jsou vědci, kteří tvrdí, že až padesát procent sexuálních aktivit, o nichž respondenti vypovídají, se nikdy nestalo."

Mýtus č. 3 Sexualita funguje, i když to v jinde v životě neklape

Těžko si můžeme užívat skvělého sexuálního života, když nemáme práci, dítě vyhodili už z třetí střední školy a maminka je těžce nemocná. Co také dovede pořádně zacvičit s naším apetitem, je naše vlastní nízké sebevědomí.

"Muži a ženy, kteří jsou nejvíce spokojeni se svým životem, jsou také těmi nejspokojenějšími v sexuálním životě," říká Christian Thiel. Vědecké průzkumy podle něj navíc dokládají, že malý počet pohlavních styků anebo vůbec žádný sex je charakteristický pro páry, v nichž jeden z partnerů nebo oba trpí nízkým pocitem vlastní hodnoty.

Mýtus č. 4 Je normální, že sex časem ze vztahu vymizí

Čím dál častěji se v médiích objevují informace o párech, které žijí zcela bez sexu a přitom je jejich vztah naprosto v pořádku. Podle specialisty na partnerské poradenství sice takové výjimky existují, pro drtivou většinu dvojic to ale neplatí.

"Sexualita vyrůstá ze vzájemných citů, které k sobě v páru chováme," vysvětluje doktor Thiel. "Proto ochabující sexualita jasně poukazuje především na výrazné oslabení citů." Vzdát se erotiky tedy rozhodně nedoporučuje. "Sexualita je tu od toho, aby partnerství upevňovala a posilovala vzájemné vazby," dodává.

Mýtus č. 5 Sex se stále stejným partnerem je po čase nuda

Ovšemže po třiceti letech společného života se vám po příchodu manžela z práce nerozklepou kolena a neztrháte ze sebe domácí šaty, ale i tak mezi vámi může být blízké pouto a láskyplný vztah s podtextem erotiky. Čas tedy rozhodně nemusí být zabijákem sexu.

"Pro páry, kde jsou si partneři opravdu blízcí, je naopak prožitek fyzického kontaktu postupem doby intenzivnější," uvádí Christian Thiel. Místo vášní podle něj ve vztahu nastoupí niternější prožívání erotiky. "To však platí jen pro páry, které žijí ve šťastném vztahu," dodává.

Mýtus č. 6 Na sex je třeba mít chuť

"U mladých párů předchází chuť sexuálním aktivitám téměř pokaždé, u dlouhodobých vztahů chuť častěji vystřídá rozhodnutí," vysvětluje partnerský kouč. Mnozí psychologové podle něj sexualitu srovnávají s běháním.

"Čekáte snad, až dostanete chuť jít si zaběhat? Ne, prostě si jdete zaběhat a potom se cítíte dobře," tvrdí. "Dlouholetým párům také nepomůže čekat, až se dostaví chuť. Mohlo by se totiž pak stát, že na sex vůbec nedojde..."

Mýtus č. 7 Nedostatečná blízkost způsobuje oslabení sexuality

Když si jsou dva lidé vzdáleni emočně i citově, může to samozřejmě být i důvodem, proč jim to neklape v posteli. Ale zabijákem partnerského sexu se může stát i opačný extrém. Dvojice, které žijí stylem jedno tělo, jedna duše, všechny aktivity vykonávají společně, smějí se stejným vtipům, pijí stejné víno a vyznávají stejný sport, mohou narazit na to, že se jim do manželského lože vkrade nuda.

"Nuda v sexu může být signálem, že oba partneři jsou emočně příliš srostlí," varuje odborník. "Pouze ten, kdo si i v partnerství jde svou cestou a totéž nechá dělat partnera, dokáže udržet svůj vztah opravdu živoucí," radí.

Mýtus č. 8 Je potřeba se shodnout, jak často mít sex

Podle Christiana Thiela nemusí být rozdíly ve vnímání chuti na sex nějak markantní. Někdy stačí drobná nerovnováha v otázce, jak často by k němu mělo dojít, a je oheň na střeše. "Ten, kdo chce víc, vyvíjí tlak nebo se cítí dotčený. Ten, který chce méně, má pocit, že je pronásledován," popisuje situaci. "A hned to vypadá, že jeden chce pořád a druhý nikdy..." Jediným fungujícím trikem, jak se s tím vyrovnat, je podle něj tolerance a vzájemné pochopení.

Mýtus č. 9 Muži jsou víc na sex než ženy

Je to takové staromódní klišé. Jakoby automaticky se předpokládá, že ten, kdo má zájem o sex, je muž, a tím, koho bolí hlava a nijak se do toho nehrne, je žena. Jenže realita života je docela jiná a podle posledních studií jsou na tom obě pohlaví přibližně nastejno.

Poslední výzkumy dokonce naznačují, že dospělá populace je poslední dobou tak unavena z práce, že se sex v mnoha rodinách stává doslova Popelkou. Nezáleží tedy ani tak na tom, jestli jste muž nebo žena, ale spíš na tom, jak se cítíte, jak dovedete vzdorovat stresu a jak váš vztah funguje i v jiných místnostech bytu než je ložnice.