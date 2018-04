Mýty o prodloužených řasách: nikdy nebudou vypadat přirozeně

1. Po aplikaci umělých řas mi moje vlastní vypadají

Obavy, že poté, co podstoupíte prodloužení řas, budou vaše vlastní mnohem náchylnější k vypadávání, jsou plané.

Vaše řasy nevypadají, ale je nutné při aplikaci těch umělých postupovat šetrně a podle daných pravidel, která však ne každý splňuje. Důležitá jsou především používaná lepidla, neměla by obsahovat ethyl akrylát.

"Pokud lash stylista (odborník, který pracuje s řasami, pozn. red.) aplikuje řasy správným způsobem a pokud klientka o své řasy pečuje správně a s kvalitními produkty, pak se nemusí ničeho obávat," říká Iveta Pecháčková ze studia Dermitage.

2. Lepidla na řasy jsou škodlivá a řasy oslabují

Některá lepidla, která se používají při prodlužování řas, opravdu mohou ublížit. Jedná se o nekvalitní druhy dovážené především z Asie.

"Do těchto lepidel se přimíchává černé barvivo, aby řasy ve výsledku byly tmavší. Tím jsou ale klientčiny vlastní řasy mnohem víc zatěžované a mohou tedy začít nadměrně vypadávat," popisuje Iveta Pecháčková.

3. S prodlouženými řasami budu muset spát jen na zádech

Na zádech budete muset spát jen první den po aplikaci umělých řas. "Je důležité vyloženě nezabořit hlavu do polštáře. Můžete ale bez obav spát také na boku. Za šest let jsem neměla klientku, která by to nezvládla," dodává Iveta Pecháčková.

4. Umělé řasy způsobují alergii

Alergické projevy, jako oteklá víčka či červené oči, rozhodně nejsou projevem, který jde s aplikací umělých řas ruku v ruce.

Stačí ale zvolit špatný salon, který používá nekvalitní produkty a lash stylistka není dostatečně zkušená, a alergie je na světě.

"Důležité je také, aby lash stylistka používala opravdu kvalitní adhezivum," upozorňuje Pecháčková.

V opačném případě se může objevit přecitlivělost, zánět víček, poškození rohovky i alergie. A jakmile jednou vznikne, už se jí nezbavíte, i když si pak řasy necháte aplikovat u opravdických odborníků, kteří používají kvalitní produkty.

5. Umělé řasy vypadají vždy nepřirozeně

To, jak řasy ve finále vypadají, záleží na tom, jaké si sama klientka vybere. Dobrá lash stylistka vládne velkým množstvím různých typů kvalitních řas a absolvovala opravdu důkladné školení.

Taková odbornice vykouzlí ten nejpřirozenější vzhled včetně dostatečného prodloužení či zahuštění.

Vždyť původně tato metoda vznikla asi před šesti lety pro to, aby pomohla ženám ušetřit čas při líčení.

Některé firmy či samozvané odbornice aplikují neúměrně dlouhé a husté vějíře, je pak tedy na zvážení ženy, zda něco takového chce a vyžaduje.

6. S uměle prodlouženými řasami budu muset chodit každý týden na doplnění

Nikoli. Řasy se doplňují průměrně jednou za tři až šest týdnů. Frekvenci určuje kvalita lepidla, počet nasazených řas a zručnost lash stylistky. Efekt podpoříte také správnou domácí péčí.

7. Po několika měsících umělé řasy musím sundat a ty přírodní nechat odpočinout

Při pravidelném doplňování a poměrně nenáročné domácí péči, která spočívá ve speciálních odličovadlech a používání speciálních, ne vatových, tamponků, se dají prodloužené řasy nosit nekonečně dlouho. Prostě do té doby, dokud vás neomrzí. To se ale většinou nestává, jak potvrzují i čtenářky z naší Kavárničky.

Prodloužení řas Na Raketa.cz vám přinášíme slevy na prodloužení řas. Vyberte si z kosmetických salonů přímo ve vašem městě.

"Mám řasy prodloužené metodou řasa na řasu už téměř rok, nepotřebuji žádnou řasenku. Nemám s tím žádné problémy. Myslím, že jak jednou zkusíte a uvidíte ten rozdíl, už nebudete chtít jinak. Jen opravdu pozor na kvalitní salon," tvrdí čtenářka s nickem Laura.

Líbí se vám uměle prodloužené řasy? celkem hlasů: 1718