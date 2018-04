Šest mýtů o módě a nakupování, na které můžete klidně zapomenout

1. Dražší oblečení je vždy kvalitnější.

Tohle většinou platí u extrémů: luxusní róba od Valentina stojí několik set tisíc korun proto, že ji i několik týdnů ručně šijí zkušené evropské švadleny z unikátních materiálů. A obyčejné tričko pořídíte v řetězci za dvě stovky proto, že vzniklo v továrně, kde je nejen extrémně levná pracovní síla, ale šije se rychle, bez ohledu na detaily a z laciných látek.



Středně drahé obchody s módou, kterým se někdy říká „high street“, ovšem v posledních letech hranice stírají. Najdete v nich jak předražené oblečení, u kterého platíte spíše za design okopírovaný co nejrychleji z přehlídkových mol, tak překvapivě laciné kousky, které jsou velice dobře ušité, odolné a vyrobené z kvalitních, často i ekologických materiálů. Důvěřujte, ale vždy prověřujte.

2. Ženy mají nakupovat v dámském oddělení, muži v pánském.

...řekl někdo, kdo nikdy neviděl Diane Keatonovou v pánské košili nebo Davida Bowieho v saténové halence. Androgynní vzhled není v módě nic nového (oba zmínění s ním slavili úspěch už v 70. letech), poslední sezony mu ovšem přejí. Na týdnech módy se běžně objevují ženy v dělnických overalech a s vlasy na ježka i muži s make-upem a v sukních. A londýnský obchodní dům Selfridges dokonce na zkoušku otevřel oddělení s módou, u které na genderu nezáleží.

Herečka Diane Keatonová Zpěvák David Bowie Modelka Tamy Glauserová

3. Oblékejte se tak, abyste vypadali vyšší a štíhlejší.

V posledních sezonách platí spíš motto: oblékejte se tak, abyste byli sami sebou. Proto jsou čím dál populárnější tenisky a nízké boty vůbec, i na červeném koberci se už najdou dámy bez podpatků. V módě jsou taky kousky, které můžou působit nelichotivě – třeba volně střižené šaty, „oversized“ kabáty nebo kalhoty culottes, které možná opticky zkracují nohy, ale zato jsou šik.

Culottes, oversized kostým a vzdušné šaty podle návštěvnic pařížského týdne módy

4. Kdo má kila navíc, neměl by ukazovat kůži.

I tohle pravidlo je pořádně zastaralé. Plus-size modelky, módní blogerky a celebrity, které mají velikost XXL, dokazují, že sexy oblečení není vyhrazené jen pro ty nejštíhlejší. „Kontroverzní“ kousky, jako je top ve zkrácené délce, minisukně, skinny jeans nebo třeba šaty s horizontálními pruhy, budou slušet úplně každé ženě, které nechybí sebevědomí a styl.

Plus size modelka Ashley Grahamová Zpěvačka Beth Ditto na přehlídce Marca Jacobse Módní blogerka Nicolette Masonová

5. V každé sezoně je potřeba obnovit celý šatník.

Reklamy a magazíny to sice někdy naznačují (ani my v tom nejsme nevinně), ale k sezonnímu nakupování je třeba přistupovat s rozvahou. V módě je minimalismus: když svůj šatník postavíte na kvalitních základech, které vám sedí, neomrzí vás a nějaký ten rok vydrží, je pak o hodně snadnější probírat se každého půl roku žhavými trendy. A vybrat si z nich jen to nejzajímavější.

6. Nakupujte jen oblečení ve své velikosti.

To nebude tak jednoduché, protože žádná „vaše“ velikost neexistuje. Číslo nebo písmeno na cedulce totiž v různých zemích, u různých značek a v různých odděleních často znamená něco úplně jiného. Nemá cenu se trápit tím, že „přece vždycky máte velikost M“ a nový svetr vám sedí jen v XL. Navíc kdo říká, že přiléhavé nebo příliš velké oblečení nemůže mít něco do sebe?