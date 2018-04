Osm častých mýtů o menopauze. Zabíjí chuť na sex a přidává kila navíc

Přechod patří spolu s pubertou a těhotenstvím k životním fázím, kdy ženské tělo prodělává největší změny. Klimakterium a následná menopauza jsou však naprosto přirozené tělesné procesy, kterých se není třeba příliš obávat. Nastává u žen mezi čtyřiceti až šedesáti lety, kdy ženské pohlavní orgány přestávají plnit svou funkci, tedy přípravu na těhotenství a těhotenství samotné.

„Není to nemoc, tak se k ní tak nestavte. Menopauza je životní fáze, stejně jako puberta a nemusí to být jen smutná a pesimistická událost,“ uklidňuje doktorka Lubna Palová, ředitelka Menopause Program na Yale School of Medicine.

Podle ní se ženám v menopauze dokonce často uleví, konec menstruace totiž není zase tak špatná věc a ženy, které celý život trpěly bolestivou, nepravidelnou či silnou menstruací, mohou její konec zvláště uvítat, uvedla doktorka Palová pro server prevention.com. A spolu s ostatními odborníky vyvrací některé z častých mýtů o ženské menopauze.

Mýtus: Vaše perioda prostě jednoho dne skončí

Náhlý konec menstruace se přihodí jen několika málo ženám, ale rozhodně nejde o zcela běžný jev. Mnohem obvyklejší je, že cyklus začne být nepravidelný, perioda se některý měsíc nedostaví, další zase ano, až většinou v průběhu několika let žena přestane menstruovat úplně.

Doktorka JoAnn Pinkertonová, ředitelka Midlife Health Center and Division na University of Virginia School of Medicine a výkonná ředitelka na North American Menopause Society, vysvětlila, že menopauzální přechod může klidně trvat tři až pět let v závislosti na funkci vaječníků - někdy pracují příliš, jindy málo.

Při kolísavé funkci vaječníků kolísají i hladiny hormonů, což způsobí, že se menstruace může objevovat častěji nebo naopak za delší časové období, než byla žena dosud zvyklá. Krvácení může být slabší nebo naopak silnější. Průměrně má žena poslední periodu ve věku 51 let.

Mýtus: Každá žena v menopauze zažívá stejný typ návalů horka

Intenzita návalů se liší od ženy k ženě. V nedávné studii z University of Pennsylvania se ukázalo, že tři procenta žen v přechodu nezažilo žádné návaly horka, 17 procent žen mělo mírné návaly a dalších 80 procent mírné až těžké návaly horka.

Doktorka Andrea Rapkinová, profesorka porodnictví a gynekologie z UCLA uvedla, že u některých žen návaly horka trvají celé roky a asi 15 procent žen pokračuje s návaly horka na dobu neurčitou.

Doktorka Pinkertonové považuje za frustrující, že návaly horka v období přechodu stále tak trochu patří mezi záhadné jevy, které lékařská věda dosud nedokáže pořádně vysvětlit. Existuje teorie, že určitá oblast v mozku, která funguje jako termoregulátor, může být ovlivňována mnoha faktory, jako je třeba stres. Pokud jste zvědavá, jaké návaly čekají vás, doktorka Pinkertonová radí zeptat se vaší matky. Matčina menopauza totiž často nabízí klíč k tomu, jak bude vypadat menopauza její dcery.

Mýtus: Návaly horka prostě musíte vydržet

Rozhodně nemusíte zatnout zuby a bez obrany se poddat nepříjemným návalům horka a pocení. Existují totiž vcelku snadné metody, jak tyto příznaky zvládat.

Co vagině škodí Sedm věcí, které vaši vaginu nepotěší: dětský olej, mýdlo, sedlo ...

Doktorka Rapinová radí začít s jednoduchými taktikami, například oblékat se ve vrstvách a mít vždy po ruce chladnou vodu. Jako prevenci nočnímu pocení se vyhněte horkým nápojům před spaním a udržujte ložnici v chladu.

Některým ženám pomáhají také doplňky s výtažky ze sóji. Nicméně vždy se o jejich užívání poraďte se svým lékařem. Ten vám také může doporučit nějaké léky nebo zvážit nasazení hormonální substituční terapie.

Mýtus: Návaly horka jsou jedinými příznaky přechodu

Pocení a návaly horka patří mezi nejčastější příznaky klimakteria, ale rozhodně nejsou jediné.

„Poruchy spánku jsou také klasickým příznakem menopauzy,“ říká doktorka Pinkertonová. Vysvětluje, že dalším příznakem může být také zvýšená únava právě kvůli nedostatku spánku. Mezi další patří podrážděnost, výkyvy nálad a zamlžené myšlení.

Opravdu příznak? Co je a co není příznak menopauzy, zjistíte na webu Vitalion.cz.



Americká specialistka Lubna Palová doporučuje zapisovat si všechny příznaky a každé ráno si zodpovědět na otázky: Jak jste v noci spala? Kolikrát jste se probudila? Co vás vzbudilo? Kolikrát vám bylo horko? Jak často se to děje? Jak moc vážné to je? Na základě těchto zápisků může váš lékař lépe pochopit vážnost vaší spánkové poruchy.

Mýtus: Hormonální terapie je nebezpečná

Některé ženy by se hormonální léčbě měly rozhodně vyhnout, pro jiné však může být nahrazení estrogenu vhodným způsobem, jak zmírnit příznaky přechodu.

Gynekoložka Radka Gregorová z Lékařského domu Praha 7 uvedla, že mezi nejčastější příznaky menopauzy patří návaly horka, pocení, nespavost, bušení srdce a psychická labilita.

„Hormonální léčba od těchto příznaků může pomoci, není však vhodná úplně pro každou pacientku. Mezi důvody, kdy žena hormonální léčbu nemůže užívat, patří akutní tromembolická příhoda, akutní či chronické nemoci jater a karcinom prsu,“ vysvětlila lékařka Gregorová.

Doktorka Rapinová rovněž nedoporučuje hormonální léčbu ženám, které mají vysoké hladiny cholesterolu nebo vysoký krevní tlak, jsou obézní nebo patří či patřily mezi kuřačky.

Mýtus: Menopauza zabije vaši chuť na sex

Některé ženy zažijí v období přechodu a po menopauze pokles libida, ale v jiných případech není ztráta touhy hlavním problémem v sexuálním životě.

Podivnost penisu vysvětlena Za ranní erekci může testosteron

S přechodem přichází pokles hladiny estrogenu a to může vést k vysychání poševní sliznice, což znepříjemňuje pohlavní akt. Tkáň v této oblasti se navíc může ztenčovat a ztrácet elasticitu.

Doktorka Rapkinová doporučuje v tomto případě používat při sexu lubrikant, popřípadě kokosový olej (pouze při sexu bez kondomu, olej může narušit kondom). Pokud ani to nepomůže, gynekolog vám může předepsat vaginální produkty s obsahem estrogenu ve formě globulí, tabletek nebo krému.

Mýtus: V přechodu určitě přiberete na váze

S kolísáním hormonů se v období přechodu dostavuje i zpomalení metabolismu. Nárůst hmotnosti v období menopauzy se však odvíjí od více faktorů.

„Jsou ženy, které si hmotnost udrží stálou i po přechodu. V menopauze se mění metabolismus tuků a také místa v těle, kam se tuky ukládají,“ informovala Gregorová a dodala, že zdravý životní styl je určitě základem prevence obezity a to v každém věku.

„Ženy se často obávají, že pokud budou užívat hormony, tak poroste jejich hmotnost. Nárůst hmotnosti je ale častěji pozorován u žen, které hormonální substituční léčbu neužívají,“ uvedla doktorka Gregorová.

Mýtus: Kvůli močovému měchýři budete muset nosit pleny

Během klimakteria se objevují další potíže zapříčiněné nedostatkem tvorby estrogenu a tou je i porucha růstu sliznice močové trubice a močového měchýře. To se může projevit zhoršenou kvalitou udržení moči zvláště při smíchu, kýchání či běhání, častým močením nebo pocitem nutkání na močení.

Příčin hyperaktivního močového měchýře je více, patří mezi ně genetická zátěž, nedostatek estrogenů, obezita, ochabnutí svalů pánevního dna po porodech a ve vyšším věku, operace močových cest nebo těžká fyzická práce.

„Po důkladném vyšetření urogynekologem lze ženě nasadit léky, které příznaky dráždivého močového měchýře tlumí,“ dodala lékařka Radka Gregorová.