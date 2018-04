Největší mýty o ledvinách: ty nemocné vždycky bolí

Podle nefrologa Martina Havrdy, primáře I. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, patří mezi nejrozšířenější omyl spojovat nemoc ledvin jen s tím, že bolí.

Většinu totiž onemocnění ledvin zpočátku neprovází bolest a ani nemá jinak výrazné projevy. Ani celkové množství moči není spolehlivým ukazatelem správné funkce ledvin.

"Neobvyklé snížení množství odcházející moči se většinou vyskytuje až u nejvážnějších stupňů poškození ledvin. I lidé, kteří již musí docházet na dialýzu, mohou močit zdánlivě normálně," řekl doktor Havrda. Onemocnění ledvin může způsobit i to, že člověk močí méně ve dne a pak to dohání v noci.

"Dalšími příznaky je zvýšení frekvence močení, bolest při močení, obtížné močení, takzvané urgence - čili náhlé velké nucení na močení. Tak se mohou projevovat nemoci vývodných cest močových, jako jsou infekce nebo zvětšení prostaty u mužů," dodal Havrda.

Mohou ledviny uschnout?

Dalším z rozšířených omylů je to, že pro ledviny je důležitý vysoký příjem tekutin. Zdravý člověk by měl denně vypít 2 až 3 litry, pokud však trpí některým z onemocnění ledvin, měl by svůj pitný režim konzultovat s lékařem. Důvod?

"Zvýšený příjem tekutin je užitečný jen u některých chorob ledvin, zejména u opakujících se infekcí močových cest nebo u močových kamenů. Pro jiné nemocné může být nadměrný příjem tekutin naopak nebezpečný. Příkladem je poškození ledvin diabetem. Ledviny u těchto pacientů neumí přebytečnou vodu vyloučit, takže nastává převodnění projevující se otoky nebo dušností," vysvětlil primář Havrda.

Kouření škodí jen plicím

Zvýšené riziko rakoviny plic a infarktu myokardu u kuřáků je všeobecně známé. O vlivu kouření na ledviny a další orgány už toho lidé vědí méně. Kouření poškozuje cévy v celém těle, tedy i ledviny.

"Ledviny jsou systém složitých a specializovaných krevních cév. Proto platí, že co škodí cévám, škodí i ledvinám," konstatoval Martin Havrda. U kuřáků je proto vyšší riziko, že budou v budoucnu potřebovat dialýzu.

Tuk mi ledviny správně obalí

Mezi mylné představy patří i domněnka, že kilogramy navíc ledviny nepoškozují. Jenže opak je pravda. Nadváha nebo obezita bývají spojeny s nemocemi, které ledvinám škodí, například s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, chorobami srdce.

Navíc přibývá nemocných, u nichž je selhávání ledvin způsobeno takzvaným přetížením v důsledku nadměrné obezity. K přetěžování ledvin přispívá i nadměrný příjem masa a masných výrobků.

"Pacienti s poruchou funkce ledvin by se měli poradit se svým lékařem o složení jídelníčku. Podle přidružených chorob a stupně poškození ledvin může být nutné omezit některé složky potravy, například sůl, cukr, tekutiny, potraviny s velkým obsahem draslíku nebo fosforu, v některých případech i bílkoviny," objasnil Havrda.

Prodlužte ledvinám život

Kromě vyloučení rizikových faktorů, jako je kouření, nadměrné solení nebo přejídání, je pro zdraví ledvin důležité nezapomínat na pravidelný pohyb. Lidé se mohou věnovat například obyčejné chůzi. A jestliže člověka postihne choroba ledvin, je důležité ji včas odhalit a začít s léčbou.

"Každý by měl znát hodnoty svého krevního tlaku a také, jestli má normální nález v moči. Tyto parametry by se měly u zdravého člověka kontrolovat pravidelně každé dva roky. Je-li zjištěna zvýšená hodnota krevního tlaku nebo abnormální močový nález, znamená to riziko poškození ledvin. Je důležité tyto příznaky nepodceňovat, pátrat po příčině a dodržovat doporučení stanovená lékařem," řekl primář Martin Havrda.

Ledvinám neprospívá ani užívání některých druhů léků. Za zmínku stojí hlavně přípravky proti bolesti. "Některé druhy těchto medikamentů mají nepříznivé účinky na ledviny, které se mohou projevit i u lidí dosud zdravých. U pacientů s nemocnými ledvinami však mohou být tyto nežádoucí účinky silnější a mít těžší následky," dodal Havrda.

I dlouhodobé užívání volně prodejných léků by proto lidé měli konzultovat s lékařem.