V létě stačí olej, obočí se netrhá shora. Mýty o kráse očima odborníků

1. K červené rtěnce je třeba mít zářivě bílé zuby

LEŽ. Rtěnka by především měla souznít s tónem vaší pleti a barvou vlasů, barva zubů je až druhá v pořadí. Zuby bílé jako čerstvě padlý sníh mívají hollywoodské hvězdy, většina lidí je však má více, či méně do žluta.

Tip vizážistů U červených rtěnek je potřeba hlídat, zda nezanechávají barevné otisky na zubech. Mějte po ruce zrcátko a občas se do něj pro kontrolu podívejte.

Jestli patříte do té druhé skupiny, i vy můžete v klidu sáhnout po červené rtěnce, jen je třeba zvolit správný odstín. Zuby budou působit světleji s červenou rtěnkou s modrými podtóny. Bělejší vypadají zuby také v kombinaci se studenými odstíny fialové a růžové.

Naopak u teplých odstínů červené se žlutými tóny zabarvení zubů ještě víc vynikne a jako zvýrazňovač fungují také rtěnky v oranžovém odstínu.

Když chcete použít výraznou rtěnku, uvědomte si, že logicky přitáhne pozornost na zuby. Proto je pečlivě čistěte, nejen aby nebyly tolik zažloutlé, ale aby je nehyzdily ani tmavé skvrny či zubní kámen. Při čištění nezapomínejte na mezizubní prostory, kde se plak hojně ukládá. Omezte také kávu, červené víno a cigarety, které zuby zabarvují.

2. Ženy si nejsou schopny namalovat oči bez otevřené pusy

PRAVDA. Nemluvíme o všech, ale o velké většině žen, které při nanášení řasenky nebo oční linky automaticky uvolní čelist, což je prý přirozený reflex. Kdyby se líčili muži, dopadli by úplně stejně. Mozek se soustředí na činnost, která probíhá velmi blízko oka, tudíž kontrola aktivace jiných svalů opadá, protože stav ohrožení je jinde. Druhý důvod je praktický. Tím, že otevřete pusu, nadzvednete víčko, oči jsou širší a líčidla se pak lépe nanášejí.

3. Řasenka se může ředit vodou

LEŽ. Je to rozšířený nešvar, že když řasenka vyschne, nebo je její obsah příliš hustý, kápne se do ní trocha tekutiny. Někdo volí vodu, jiný kapky do očí, další přísahají na olivový olej či kondicionér.

Kdy ji vyhodit? O tom, jak nám prošlá kosmetika může uškodit a kdy patří jednotlivé produkty do koše, si přečtěte tady.

Životnost řasenky tím ovšem prodloužíte maximálně o pár dnů. Navíc jsou oči citlivý orgán a takovou manipulací do řasenky můžete zanést bakterie a nečistoty, které tam nemají co dělat, a koledujete si o podrážděné oči, v horším případě o infekci. Ze stejného důvodu ji nikdy nikomu nepůjčujte, s kartáčkem na zuby byste to taky neudělaly.

Obsah řasenky se také může rychleji zkazit, protože naředíte konzervační látky, které jsou výrobcem namíchány v potřebném množství. Řasenku je většinou potřeba vyměnit po čtyřech až šesti měsících, na takovou délku spotřeby je vyrobena. Jestli vám dojde v nevhodný okamžik, kdy nemáte novou po ruce, zkuste ji vzkřísit tak, že ji postavíte do sklenice s teplou vodou.

4. V létě se stačí natírat Nubianem

LEŽ. Vysokým ochranným faktorům Češi stále na chuť nepřišli. Mají pocit, že když se namažou padesátkou, tak se neopálí (a z dovolené se má člověk vrátit tmavý, aby to bylo vidět), proto raději sahají po přípravcích s minimální hodnotou SPF.

Olej, nebo krém? Dříve to bylo jednoznačné: olej měl příliš nízké SPF, krém vyšší. Už to neplatí, na trhu jsou totiž i oleje s ochranným faktorem 30, dokonce 50. Ptejte se na ně v lékárně.

"Pravdou je, že po oleji s SPF 6 se rychleji opálíte. Mýtem je, že takový faktor bohatě stačí," říká dermatoložka Monika Arenbergerová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. "Ochranný faktor 6 je považován za nízký a neochrání vás proti spálení ani poškození kůže."

"Při pobytu na slunci v létě byste měla použít prostředek s SPF 30+, který snižuje riziko vzniku kožní rakoviny a chrání vás před nežádoucími změnami, jako jsou vrásky, pigmentové skvrny a ztenčení kůže obecně," dodává.

5. Parfém se má na ruce rozetřít

LEŽ. Toto gesto, otřít zápěstí o zápěstí, dělá hodně lidí s dobrou vírou, že parfému pomohou rozvinout jeho vůni. Jenže parfém je jako puzzle, parfuméři jej skládají tak, aby jednotlivé složky do sebe zapadaly, navazovaly na sebe, a když nastříkáte parfém a rozetřete ho, komplikovanou skládačku rozbijete.

Jak budete vonět v létě? V módě je květinová klasika i netradiční tóny: exotické ovoce, hruška i karamel. Více čtěte zde.

Vůně se má rozvíjet postupně. První ucítíte vysoké tóny z takzvané hlavy parfému. Ty po pár desítkách minut odvanou a ke slovu se dostanou složky ze srdce parfému, které se už drží několik hodin. Na závěr ucítíte základ parfému s nízkými tóny, což jsou největší držáci. Kvalitní parfém se tedy v průběhu dne proměňuje.

Jestli zkoušíte nový parfém, nechte si ho nastříkat na zápěstí a v průběhu dne k němu přičichávejte. Může vám vonět na začátku, ale později se v něm objeví aroma, které vašemu nosu není po chuti. Nebo naopak.

6. Není dobré sdílet s někým krém

PRAVDA. Nanesete si na pleť zbytečně nechtěné nečistoty. Nikdy nevíte, zda dotyčná/dotyčný nemá nějaké kožní problémy, které si předáte kvůli tomu, že se dotkne své pokožky a pak prstem nabere krém. Ani vy sama byste krém neměla nabírat prsty, kosmetičky a dermatoložky doporučují používat umělohmotnou špachtličku do kelímku, která jde snadno omýt horkou vodou. Navíc každá pleť je jiná a je třeba jí v krému dodávat odlišné látky.

7. Vlasy by se neměly barvit do osmnácti

LEŽ. Kdy jindy si užít výrazné barvy než v dospívání. Třeba nyní trendy pastelové barvy, jako je růžová, si v pětadvaceti už možná neuděláte. To žádá silnou osobnost nebo věk, kdy je dovoleno skoro vše.

Jako pastelky Barevné vlasy si může vyzkoušet každý, ale chce to odvahu, správný odstín a dobrého kadeřníka. Více o tématu čtete tady.

"Pokud jsou vlasy barveny kvalitními přípravky a správným postupem, nedojde k poškození vlasů, ať je slečně třináct, nebo osmnáct," říká brněnská kadeřnice Táňa Kmenta.

"Důležitější je zvolit správný barevný odstín, který bude slušet a ne zestaršovat. Doporučuji spíše přeliv než barvu, která změní původní odstín nenávratně. Přeliv se po určité době z vlasů vymyje. Nebo vyzkoušejte zesvětlení pár pramínků tak, aby to vypadalo přirozeně, jako od sluníčka."

8. Obočí se nesmí trhat shora

LEŽ. S trháním obočí shora se to nemá přehánět, ale pokud vám přebytečné výrazné chloupky kazí linii upraveného obočí, klidně jich pár vytrhněte. Často jich víc bývá nad zužujícím se koncem obočí, kde se spojují s linkou vlasů.

Problém bývá spíš v tom, že řada žen má za vzor tenkou linku, přitom už delší dobu je v kurzu přirozeně husté obočí. Upravují se opravdu jen zbloudilé chloupky, při trhání nejde o razantní zásah. Je dobré mít na paměti, že s vyšším věkem začne obočí ubývat a na trhací posedlost byste mohly doplatit tím, že nad očima budete mít jen pár osiřelých vzpomínek.

9. Po samoopalovacím krému budu vypadat jako mrkev

Doba bronzová V redakci jsme otestovaly šest samoopalovacích přípravků různých značek. Které obstály nejlépe? Dozvíte se to zde.

LEŽ. Tedy v případě, že si vyberete kvalitní přípravek a věnujete aplikaci potřebný čas. Samoopalovací přípravky se přece jen v posledních letech vylepšily, vybrat si můžete mezi mléky, spreji či pěnami, i když od nich samozřejmě nemůžete čekat stejný odstín, jako když se vrátíte z dovolené u moře.

Před nanesením je dobré provést peeling celého těla, abyste kůži zbavily odumřelých buněk, a sušší místa (například lokty) promazat hydratačním krémem. Když se vsákne, sáhněte po samoopalovaím krému a pečlivě ho rozetřete po celém těle, ideálně před zrcadlem, ať máte kontrolu. Čtěte, zda je určen na obličej, či tělo a používejte vždy raději menší množství.

10. Nehty se mají pilovat jedním směrem

PRAVDA. Pilovat by se měly vždy od vnějšího okraje do středu, v jednom směru, pohyb by měl být plynulý, ne trhaný. Při pohybu tam a zpět se nehet naruší a začne se třepit. Jestli jsou vaše nehty křehké a třepí se i přes snahu pilovat je správně, zkuste doplnit zinek, selen, hořčík. Pomůžou také zpevňující bezbarvé laky.