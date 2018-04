Mýty o hubnutí aneb Večer nemusíte hladovět

ČTĚTE TAKÉ:

Večer už se nesmí nic jíst

To není pravda. "Mýtus o nevhodnosti jídla po sedmnácté nebo osmnácté hodině je jeden z nejúpornějších, a přitom nemá smysl ho brát vážně," uvádí internista Petr Sucharda. Důležité je nejíst poslední zhruba dvě hodiny předtím, než jdete spát, a dbát na to, že večeře by měla být lehká, bohatá spíše na bílkoviny než na sacharidy.

Nejlépe se hubne bez cukru

To je pravda jen částečně. Pokud někdo přestane jíst sladkosti, začne hubnout, zvláště jedl-li jich mnoho. Otázka je, zda mu nadšení vydrží dlouho - pokud se člověk vrátí k pojídání sladkostí, vrátí se mu u i kila.

Stačí jíst zdravěji, na množství pak nezáleží

Pozor, to je velký omyl. Například rostlinné tuky mají stejnou energetickou hodnotu jako živočišné, podobně si tmavé pečivo nezadá se světlým - jeho přínos je spíše v obsažených živinách. Pozor také na džusy, jsou velmi kalorické.

Někteří lidé prostě zhubnout nemohou

To není pravda. Většinou se ukáže, že dotyční dělají nějakou chybu, například zdánlivě málo jedí, ale ve skutečností během dne spořádají spoustu pamlsků. Nebo jedí příliš mnoho na to, jak malý je jejich energický výdej. Jen u minima lidí se prokáže zdravotní problém, který vysvětluje nemožnost zbavit se kilogramů navíc.

Nadváha a obezita se dědí a nedá se s nimi nic dělat

Nikoli. V naprosté většině se dědí špatný životní styl, například mizerné stravovací návyky a neláska k pohybu, a s tím se dá dělat mnoho.

Kdo hubne, musí hladovět

Omyl! Naopak, hladovění dělá z hubnutí utrpení, které člověk spíše vzdá. Je třeba jíst častěji a menší dávky a nad jídelníčkem přemýšlet. Samozřejmě, někomu může vyhovovat i méně časté jídlo.

Cvičení vůbec nepomáhá k hubnutí

Ano, ale jen musíte vědět které. Důležité také je, zda cvičíte dostatečně často, dostatečně intenzivně a dostatečně dlouho. Pozor třeba na plavání, posílíte si jím sice svaly, ale při častém pobytu ve studené vodě se vám bude více ukládat tuk.

Je třeba začít velmi mnoho cvičit

Nikoli, tady je na místě opatrnost. Bez pohybu to nepůjde, ale náhlé a kondici neodpovídající fyzické přetížení je velká chyba. "Nevhodné cvičení a sportovní aktivity mohou poškodit kloubně-kosterní systém, způsobit svalové křeče nebo celkové fyzické vyčerpání," vysvětluje lékař Petr Sládeček. Při hubnutí je třeba fyzickou kondici zvyšovat postupně.