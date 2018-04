Mýty o depilaci: po holení chloupky zesílí, laser je konečné řešení

1. Depilace je totéž co epilace Sleva pro čtenářky! Pražské Laser centrum Anděl nabízí čtenářkám ONA DNES slevu 20% na laserovou depilaci. Sleva je platná do 31.8.2010. Slevy nelze sčítat ani kombinovat s jinými druhy slev. Stačí, když s sebou přinesete tento vytištěný článek. Jde v podstatě o to totéž, ale pro lepší rozlišení se pro každý výraz ustálil jiný význam. Epilace je podle Jitky Chaloupecké, vedoucí lékařky Laserového centra Anděl, trvalé odstranění chlupu s vlasovým folikulem (laser, intenzivní pulsní světlo, elektrická jehla), zatímco depilace je krátkodobé odstranění chlupu s kořínkem či bez, aniž dojde k poškození vlasového folikulu (holení žiletkou, vytrhávání, krém).