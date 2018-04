Mýty o cvičení: běhání na páse je stejně účinné jako venku

Zdravý pohyb Raketa.cz nabízí velké slevy na vstupy do fitness center i na různá speciální cvičení pod dohledem trenéra. Projděte si přehlednou nabídku a vyberte si.

Zdravý životní styl zcela jistě zahrnuje i pravidelné cvičení, ale právě formování postavy, hubnutí a posilování je opředeno mnoha mýty a polopravdami. Jak se v tom má člověk vyznat? Představujeme vám osm častých mýtů týkajících se právě cvičení, které popsal server fitnea.com.



Mýtus: Cvičením mohu zhubnout jen tu část těla, kterou potřebuji

Pravidelné cvičení je cestou ke shození přebytečných kilogramů. Ale pokud vám vadí jen větší pozadí nebo silnější stehna a zbytek těla byste si rádi zachovali stejný, vězte, že to není možné. Cvičením sice snížíte množství tělesného tuku, ale už si nemůžete určit, z které části těla ten tuk bude pocházet.

S tímto tvrzením souhlasí i Iva Málková ze sdružení Stop Obezitě (STOB). "Rozložení tuků je dědičné, nemůžeme ho ovlivnit," vysvětluje Málková. Zvolit si jen jednu část těla, na které chceme shodit, prostě nelze.



Mýtus: Není dobré cvičit na prázdný žaludek

Většina odborníků přes fitness vám poradí se před cvičením najíst. Neznamená to samozřejmě nacpat se řízkem, ale většinou se doporučuje lehký pokrm, který vám dodá dostatek energie. Cvičení s prázdným žaludkem však také není od věci.

Tělo spálí podle odborníků mnohem více tuku, když vyrazíte do posilovny ještě před snídaní. Jediné, co rozhodně nemůžete před cvičením vynechat, je voda.



"Po nočním lačnění má tělo vyčerpané zásoby svalového glykogenu a při nízké intenzitě zátěže a krátké dávce tréninku by mělo využívat energii z tuků. Pro ranní trénink nalačno platí, že musí být v nízké intenzitě zátěže (kolem 70 % maximální tepové frekvenci) i v nízké dávce (20 – 30 min)," vysvětluje trenérka Radka Vandasová. A dodává, že snídani byste pak měli stihnout do 1 hodiny od probuzení.



Mýtus: Dokonalá postava není zadarmo a cvičení musí i bolet

Tento mýtus už je naštěstí dávno překonán. Přesto se stále najdou jedinci, kteří tomu věří a cvičí i přes bolest. To však odborníci rozhodně nedoporučují.

Samozřejmě malá bolest a napětí ve svalech při cvičení je v pořádku, ale pokud kdekoli na těle cítíte při cvičení ostrou bolest, při které až křivíte obličej, rozhodně to není v pořádku. Jakékoli cvičení, které způsobuje velkou bolest, může vést k vážným problémům.



Mýtus: Před cvičením se musíte vždycky protáhnout

Tento mýtus byl vyvrácen již několikrát, ale je stále velmi pevně zakořeněn v hlavách mnoha fitness trenérů a sportovců. Je sice dobré se před každým cvičením zahřát a uvolnit svaly, ale mezi toto rozcvičování by neměl patřit strečink.

Podle odborníků z Irské University of Limerick se protahováním svaly namáhají a zužují, dochází k přepětí svalu a tělo je tak po strečinku překvapivě pomalejší a mnohem náchylnější ke zranění.



"Protahování, neboli strečink, před a dokonce ani po cvičení téměř nijak nezmírní bolest, kterou ve svalech cítíte, ani nesníží riziko případného zranění," tvrdili vědci už před více než deseti lety v kontroverzní studii, kterou zveřejnil British Medical Journal.



Mýtus: Při cvičení s činkami přiberete na váze

Tohoto mýtu se obávají především ženy, a tak raději do svého cvičebního programu činky a další zátěže příliš často nezahrnují. Odborníci na cvičení však tvrdí, že ve skutečnosti cvičením se zátěží snadnější zhubnete.

V jedné studii ženy, které posilovaly s těžšími činkami po osmi opakováních, spálily téměř dvakrát více kalorií než ty ženy, které posilovaly po třinácti opakováních s lehčími činkami.



Mýtus: Běhání na páse je stejně účinné jako běhání venku

Pokud dá někdo přednost běžeckému pásu před běháním po lesní cestě, má většinou jednoduchý důvod – je to pohodlnější. Ale už toto vysvětluje náš mýtus, to, co je pohodlnější, může být jen těžko účinnější.

Běh proti větru nebo na nerovné ploše zapojuje více svalů a také vyžaduje více energie. Když se to sečte, spálíte běháním venku asi o 10 procent více kalorií než při uběhnutí stejné vzdálenosti na běžeckém páse v posilovně.



Mýtus: Pokud se potíte, nemáte kondičku

Právě jste začali s běháním a divíte se, že ani nejste tak moc zpocení jako ti běžci, co každý den potkáváte v parku? Než se začnete radovat z toho, že jste v lepší kondici než oni, měli byste vědět, že je to přesně naopak. Pot těch pilných běžců totiž může fungovat jako ukazatel jejich kondice, čím více se potí, tím více jsou fit.

Takže pokud se potíte jen málo, bohužel to znamená, že moc v kondici nejste. S každým dalším cvičením a nárůstem kondice se však budete potit více.



Mýtus: Běh je lepší než chůze

Možná to zní trochu nefér, vždyť přeci běhání je mnohem náročnější než chůze, ale chůze je téměř stejně účinná jako běh. Jelikož chůze i běh procvičují ty samé svalové skupiny, i když v rozdílné intenzitě, dosáhnete podobných výsledků.

Takže si vyberte, co je pro vás příjemnější, a pokud vás běh prostě nebaví, nenuťte se do něho a raději si dejte dlouhou svižnou procházku.