Mýty a pověry o uších

Mýtus č. 1: Sluchátka vám mohou přivodit infekci.

Sluchátka a chrániče uší ke zvýšenému riziku ušní infekce nevedou, uvádí server msn. Nicméně, abyste se preventivně vyhnuli problémům, ujistěte se, že jsou vám sluchátka pohodlná a nejsou příliš těsná. Při mechanickém podráždění sluchátky, jsou uši červené, otlačené, či mohou svědit. Nevyhovující sluchátka mohou být také příčinou mikroskopických ranek, které ve svém důsledku mohou vést k infekci. Podle výzkumů používá někdy sluchátka každý třetí člověk na světě, ale příčinou infekce jsou jen v minimálním počtu případů. Daleko častější jsou případy, kdy jsou lidé alergičtí na materiál, z něhož jsou sluchátka vyrobena.

Mýtus č. 2: Škvoři velmi rádi lezou do lidských uší.

"Ačkoli svou praxi vykonávám už dlouhou dobu a z uší jsem vytahala spoustu věcí, se škvorem v uchu jsem se ještě nikdy nesetkala," říká Jennifer L. Smullenová, ušní lékařka z Massachutes. "Zato jsem viděla už několik případů švába v uchu. Když se v místnosti náhle rozsvítí, švábi hledají tmavé místo, kde by se mohli ukrýt a občas si k tomu účelu vyberou i lidské ucho. Pokud se to ale stane, nikdy se je nepokoušejte násilím vytáhnout ven. Švábi mají na nožičkách drobounké ostny a pokud je budete tahat ven, zapíchnou je do ucha a mohou způsobit jeho drobná poranění. Vzhledem k tomu, že jsou však přenašeči velkého množství nečistot a zárodků, může tak dojít k ušní infekci." Lékařka radí, v případě, že se do ucha dostane nějaký hmyz, použít dětsky olej. Jeho nalitím do ucha zamezíte tomu, aby se hmyz pohyboval a mohli jste se mezitím dopravit k lékaři, který ucho odborně ošetří.

Mýtus č. 3: "Nejhůř ušní infekce snášejí diabetici."

Každý, kdo má problémy s imunitním systémem, musí být extrémně opatrný, ať už jde o jakoukoli infekci. Obezřetní by neměli být tedy jen diabetici, ale i lidé s HIV, rakovinou a podobně. Je pravda, že ušní infekce může být nebezpečnější než ostatní, protože střední ucho je velmi blízko mozku a rozvinutí infekce může vést k takovým komplikacím, jako je meningitida nebo encefalitida.

Mýtus č. 4: "Všechny ušní infekce musí být přeléčeny antibiotiky."

"Jestliže je dítě zdravé, má v pořádku sluch a nehrozí riziko medicínských problémů, není důvod, proč podávat antibiotika," říká Smullenová. Zdůrazňuje, že opakované braní antibiotik může vést k alergickým reakcím, nežádoucím účinkům i k vytvoření rezistence na účinnou látku. Velkou komplikací skutečného rozvinutého zánětu je však městnání tekutiny za ušním bubínkem, která může způsobit jeho protržení. "Ušní infekce je obvykle spojená s horečkou, bolestí a hnisavým výtokem z ucha, který pokračuje po několik dní. Potom samozřejmě pacienta musí vidět lékař, který rozhodne, jestli nasadí antibiotika, či nikoli."

Mýtus č. 5: "Když se dítěti často píchají uši, hůř prospívá ve škole."

Ačkoli existují rodiče, kteří této pověře stále ještě věří, studie publikovaná v roce 2005 v New England journal of Medicine dokazuje, že není rozdíl mezi školním prospěchem dětí, kterým se často píchaly uši a těmi, kteří tuto zkušenost nemají. Propíchnutí uší u dětí, které je často dáváno do souvislosti se ztrátou sluchu, zbrzděním rozvoje řeči a schopnosti učení, je tedy skutečně pouhou pověrou.