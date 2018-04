Mýty a pověry o epilepsii

Epileptické záchvaty jsou způsobeny výbojem v elektrické činnosti určité části nervových buněk. A ačkoli by bylo možné se domnívat, že v současné době už se lidé oprostili od předsudků, pravděpodobně žádná nemoc není opředena tolika pověrami a fámami jako epilepsie. Odborníci z Londýnské univerzity udělali výzkum, při kterém zkoumali, kolik toho lidé vědí o epilepsii a jak by byli schopni pomoci při epileptickém záchvatu.

Výsledky byly skutečně šokující. Třetina dotázaných by postiženému při epileptickém záchvatu dala něco tvrdého do úst, aby si neprokousl jazyk. Nikdo z nich si ale neuvědomil, že mu tímto zásahem může zablokovat dýchací cesty. Uvedl to server msn.

67% z 4605 dotázaných by k epileptickému záchvatu volalo sanitku. Ta je ale přitom nutná jen u záchvatů, které trvají déle než pět minut, když je epileptik zraněný nebo má několik záchvatů po sobě.

Nejčastější mýty

Autoři studie se zaměřili na čtyři nejčastější mýty, které se k epileptickým záchvatům váží: nutnost zavolat ke každému epileptickému záchvatu sanitku; vložit postiženému do úst něco tvrdého; pěna, která se údajně epileptikům objevuje u úst; agresivní tendence epileptiků při záchvatu.

Ačkoli ve skutečnosti pěna u úst a násilí nepatří k běžným projevům epileptických záchvatů, věří tomuto předsudku víc než polovina lidí. Navíc síla přesvědčení roste s věkem respondentů. Starší lidé na těchto mýtech lpí mnohem urputněji než mladí respondenti.

Autoři studie také zjistili, že povědomí o tom, jak se správně zachovat v případě epileptického záchvatu, je větší u těch osob, které osobně znají někoho, kdo epilepsií trpí.

Autorka studie Sallie Baxendalová říká, že je ale udivující, kolik lidí je přesvědčeno, že se epileptikovi při záchvatu musí strčit něco tvrdého do úst. "Lidé si často myslí, že si postižený prokousne jazyk, ale to se nestává. Lidé, kteří mají epileptický záchvat, dokáží velmi pevně skousnout, a pokud jim strčíte do úst tvrdý předmět, můžete tak například vážně poškodit jejich zuby. Stejně tak vás mohou vážně zranit na prstech nebo rukou."

"Problém je, že záchvaty vypadají extrémně dramaticky, ale ve skutečnosti odezní velmi rychle a postižený se téměř okamžitě zotaví. Jediné, co můžete při záchvatu udělat, je dohlédnout na bezpečí postiženého a nechat záchvatu volný průběh."

Alison Knightová z asociace pro výzkum epilepsie k tomu podotýká: "Je alarmující, kolik lidí neví, co při epileptickém záchvatu dělat a jak se zachovat. Na druhou stranu je to však v podstatě pochopitelné, protože epilepsie má stále nálepku tajemné nemoci, která budí značné obavy."