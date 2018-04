Mýty a nepravdy v péči o zuby

1. Dělám pro své zuby dost, když se vyhýbám sladkostem.

Nemusí to tak být, protože správně vyčištěnému chrupu sladkosti vlastně vůbec nevadí. Cukr jako takový zuby nikterak neničí, ty poškozují bakterie cukrem se živící. Pokud je chrup správně vypulírovaný, žádné bakterie zde nejsou, a cukr tak nepadne na úrodnou půdu.

2. Krvácení při čištění zubů je normální.

Normální to rozhodně není. Svědčí to minimálně o tom, že dáseň kolem zubu je podrážděná a pravděpodobně trpí zánětem, který může být vstupní branou parodontózy. Navíc se tudy do těla dostávají zplodiny metabolismu mikroorganismů způsobujících onen zánět. Správnou ústní hygienou lze přitom potíže v relativně krátké době odstranit.

3. Bílá plomba je lepší než tmavá.

Jak na kterém místě v ústech. Materiál, z něhož se světlé plomby vyrábějí, není tak odolný, takže se příliš nehodí na stoličky, které musí v ústech zvládnout nejvíce námahy. Je ale logické používat je na předních zubech, kde by amalgámové plomby nevypadaly dobře.

4. U nás v rodině se špatný chrup dědí.

To není pravděpodobné. Daleko spíše se dědí špatné návyky v péči o chrup, lidé si zuby čistí buď málo, nebo špatně, což se obojí může podepisovat na stavu jejich chrupu.

5. Nejdůležitější je zvolit si správnou pastu, na kartáčku tolik nesejde.

Volba pasty je důležitá, ale volba kartáčku ještě víc. Měl by se dobře držet v ruce, a zejména by měl mít vhodně tvarovanou hlavu se štětinami, ty by měly být měkké a na konci zaoblené. U dětí není na škodu koupit nějaký, který se jim líbí, je pak snazší je k péči o chrup motivovat. Už od šesti let by měly používat pastu pro dospělé, protože je pro ně vhodnější svým složením.

6. První zuby se čistit nemusí, vypadnou.

Nikoliv. Jednak se špatnou ústní hygienou může zakládat na vady druhého chrupu a jednak si dítě nenavykne o svůj chrup pečovat. Dětem by se měly zuby čistit od té doby, kdy se jim prořežou.

7. Zuby se kazí každému.

To není pravda. Kdyby se lidé uměli o chrup starat, vůbec by se jim - až na vzácné výjimky - nekazil a sloužil by jim celý život, k tomu je od přírody naprogramován. Zuby se kazí proto, že jim lidé nevěnují péči.