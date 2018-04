Mýt vlasy studenou vodou? Nesmysl! Pečujte o vlasy správně

Růst a kvalitu vlasů máme dány geneticky. Průměrně vyrostou o třináct milimetrů za měsíc, bez ohledu na to, jestli je stříháme, nebo ne. Pokud je pravidelně zkracujeme a pak necháme nějakou dobu být, může nám připadat, že rostou rychleji. Jde však jen o optický klam. Častým zastřiháváním je udržujeme v kondici a v dokonalém tvaru, proto se zdá, že jsou zdravější a pevnější.Jednou jsou roztřepené a nic na tom nezměníme, zbavit se jich můžeme jedině ostříháním. Některé přípravky sice mohou vlasy ,slepit‘ k sobě, ale jde jen o dočasný efekt. Aby se vlasy ještě více netřepily a neničily, je rozhodně nejlepší se roztřepených konečků zbavit.Taková studená sprcha vás zaručeně postaví na nohy, dobře prokrví pokožku hlavy a stáhne póry, lesk vlasů však neovlivní.Nadměrné kartáčování může způsobit lámání vlasů a další mechanická poškození, zvlášť používáme-li hřeben nebo kartáč, který není vhodný pro náš typ vlasů. Jediné, čeho docílíme, je přemístění kožního mazu od kořínků směrem ke konečkům, takže naše vlasy budou sice lesklejší, ale zároveň mastnější.Lupy a suchá nebo podrážděná pokožka na hlavě jsou dvě rozdílné věci. Zatímco se suchou, odlupující se pokožkou hlavy si většinou snadno poradí vhodné vlasové přípravky, lupy jsou zdravotním problémem. Na jejich vznik má vliv třeba vrozená dispozice, zvýšená produkce mazu, stres nebo přemnožení tukomilných kvasinek, které jsou za normálních okolností neškodné. Problémy s lupy bychom proto měli řešit s odborníkem, který doporučí vhodnou léčbu.Záleží na tom, jak si vlasy myjeme. Nevhodné vlasové přípravky v kombinaci s horkou vodou, agresivní masáží a příliš horkým vzduchem při fénování skutečně mohou namáhat vlasový porost, pokožku hlavy i mazové žlázy. Vlasy se pak mohou nadměrně vysušovat nebo naopak mastit. Pokud však používáme přípravky pro každodenní mytí a pro náš typ vlasů a zbytečně vlasy při mytí a sušení nezatěžujeme, spíš jim pomáháme, než škodíme.Omyl. Denně nám vypadne 50–100 vlasů, po umytí až třikrát víc. Na jaře a na podzim nám může padat mnohem víc vlasů než po zbytek roku.Nesmysl! Vlasy si nedokážou vytvořit „imunitu“ vůči přípravkům, které používáme opakovaně. Někdy nám může připadat, že naše vlasy nereagují na šampon nebo kondicionér tak jako dřív, to však může být způsobeno stylingovými přípravky. Jednou týdně je proto umyjte pročišťujícím šamponem, který je důkladně zbaví všech nečistot a poradí si i se zbytky laků, tužidel a gelů.Šampon vaše vlasy umyje, ale zároveň je odmastí a zbaví ochranného filmu. Úkolem kondicionéru je zásobit vlas potřebnými látkami, ošetřit porušená místa a dodat mu ztracenou ochranu. Kromě toho při šamponování dochází k otevření svrchní šupinaté vrstvy vlasu. Ta se pak může zachytávat do vrstev ostatních vlasů a vytvářet propletence. Díky tomu, že kondicionér obalí každý vlas a uzavře jeho svrchní vrstvu, vlasy se budou méně zacuchávat. Navíc uhlazený vlas lépe odráží světlo a vypadá lesklejší.Barvy na vlasy, ať už na použití doma nebo v salonu, jsou v dnešní době natolik kvalitní, že poškození vlasů je oproti výslednému efektu skutečně zanedbatelné. Jediné, co může na našich vlasech napáchat škody, je nesprávný postup barvení a nedodržení doby působení, nikoli samotný přípravek.