Myslela jsem, že závislost ho zabije, říká osudová žena trenéra Petržely

Jste jeho anděl, anebo blázen?

Vždycky říkám, že platí to druhé. A taky trochu čarodějnice.

Jak to myslíte?

Jako malá jsem třeba utrhla holou větev, zasadila ji a ona do rána zezelenala. Všechno mi vycházelo a já si říkala: Ti lidi jsou tak blbí, vždyť je všechno tak snadné, stačí jen trošku chtít. Nevážila jsem si toho, že se daří. A pak to začalo: dítě problémové, manžel zemřel, táta ochrnul. A když mu ve vaně myjete prdelku a pindíka a ve finále ho přebalujete, začnete si života jinak vážit.

Ale to ještě nemusíte být čarodějnice.

Bylo pondělí 29. listopadu, když mi přišli říct, že můj první manžel zemřel. Náhodou jsem si otevřela astrologickou knížku a tam stálo, že pro Berana - což byl on - je ten den kritický. Úplně se mi rozklepaly ruce. Od té doby mě zajímal víc duchovní svět, ezoterika, energetické čakry, filozofie reiki, numerologie i karty.

Věříte i kartám?

Hodně mi pomohly. Například, když na tom byl Vlasta nejhůř, mi dokonce vyšlo, že přijde konec.

Že umře?

Že skončí s dosavadním životem. Mohl skončit pod mostem, naprat si kulku do hlavy anebo si svou nemoc uvědomit a začít se léčit. Ale protože léčit se nechtěl tolik let předtím, nedávala jsem poslední variantě žádnou naději. Nakonec byl naštěstí takový srab, že než by si něco udělal, šel se raději léčit.





Zuzana Kratochvílová - Narodila se 7. 8. 1963 v Kladně ve sportovní rodině, další sourozence nemá.

- Maminka se věnovala gymnastice a ping-pongu, táta hrál volejbal a byl hokejový rozhodčí.

- Od 5 let se věnovala sportovní gymnastice.

- Vystudovala střední pedagogickou školu a dálkově pak speciální pedagogiku na VŠ.

- V 18 letech se vdala za hokejistu a přestěhovala se za ním do Liberce.

- Narodila se jim ve vývoji lehce opožděná dcera Zuzana. Té je dnes 26 let a je vyučená květinářka.

- Manžel zemřel 29. 11. 1993 na náhlou srdeční příhodu.

- V srpnu 2002 se provdala za Petrželu.

- Druhé dítě nechtěla. "Nesem mateřský typ," říká.

- 2002 končí ve školství a pronajímá si fitness.

- V lednu 2007 otevírá vlastní fitness-centrum.

- V červenci 2007 se rozvedli.

- Dnes spolu znovu žijí v Liberci.

Měla jste o něj strach?

Ten jsem měla už dlouho. Už když trénoval v Rusku, jsem šla za doktorem - ani nevím, jestli to Vlasta ví - a říkám mu, že manžel bere léky a jestli by to mohli nějak pohlídat. A on mi tehdy řekl: Hele, Zuzano, váš vztah je váš problém, já potřebuju, aby tu Vlasta fungoval.

Před závislostí ho ale ani vaše "čarování" nezachránilo.

Ezoterika pomohla hlavně mně. Odpoutala jsem se od jeho problémů a došlo mi, co musím udělat sama pro sebe.

Přestala jste hlídat jeho, a on se tak rychleji dostal na dno?

Za žádnou cenu jsem ho nechtěla nechat padnout. Ani když už jsem u toho klečela, byla zpocená a on už skoro ležel. Já ho pořád držela, jako na špagátě. Pak mi právě díky sebepoznání prostřednictvím ezoteriky došlo, že se nemůžu zničit kvůli někomu, kdo si nechce pomoct. Tak jsem vzala pomyslné nůžky a špagát přestřihla.

Vyčítala jste si to?

Kdybych měla výčitky, neudělala bych to. Věděla jsem, že pro jeho záchranu už jsem udělala všechno. Vystřílela jsem všechny patrony. Dál už je to na něm, nemůžu žít za něj.

Radila jste se s odborníkem na závislosti?

Nemělo by to smysl. Stejně jako závislák musí přijít na to, že závislost už nemá pod kontrolou a měl by se léčit, tak já musela dozrát k rozhodnutí nechat ho padnout. Kdybych to udělala jen na něčí radu, měla bych výčitky a nepomohla bych jemu ani sobě.

VIDEO: Myslela jsem, že závislost ho zabije, říká osudová žena trenéra Petržely Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když jste si ho po devíti letech společného života brala, už jste o jeho závislosti věděla?

Všichni si teď myslí, že jsem to musela vědět, ale netušila jsem nic. Zpočátku bral třeba dva tři prášky denně, hrál jen občas a byla s ním legrace. Je to, jako když máte doma chlapa, který si dá dvě piva za den. Není z něj ještě alkoholik na rozvod, ale když si pak už dává denně dvě flašky rumu...

Jak jste poznala, že z piva přešel na rum a že je to vážné?

Když jsme se poznali, kouřil a pil. Že bere prášky, se provalilo až potom, co zkolaboval na Bohemce. Léčili ho na panickou úzkost a předepsali mu neurol. Začínal na 0,25 mg jednou za den a skončil na 1,0, třeba deset prášků za den. Že je ale doopravdy zle, jsem si byla jistá až teprve loni, kdy jsem mu neuroly a stilnoxy začala počítat. Závislost na kasinu přišla stejně nenápadně.





Boj s nemocí - 1994: Zuzanin přítel Vlastimil Petržela je ženatý. "Do té doby střídal milenky. Teprve ke mně se odstěhoval," říká Zuzana.

- Petržela má z prvního manželství dceru a syna, časem se objeví ještě nemanželský syn.

- 1999: Petržela zkolaboval na Bohemce. Důvod? Přepracování. Dostává léky, na nichž se postupně stává závislý.

- 2002-2006: Petržela trénuje v Rusku, v ruletě protáčí miliony.

- 2007: Krize manželství.

- 23. 7. 2007: Rozvod.

- V létě bere Zuzana manžela k sobě s podmínkou, že se bude léčit.

- Petržela přijímá angažmá v Ázerbájdžánu.

- Jaro 2008: Zuzana sežene manželovi garsonku v Liberci a odstěhuje ho.

- 3. 9. 2008: Manžel hospitalizován na psychiatrii kvůli závislosti na lécích a hazardu.

- 6. 1. 2009 se vrací z léčebny domů k Zuzaně.

Chodili jste hrát spolu?

Sem tam a byla to náramná zábava. Jenže jednou - je to tak čtyři roky - jsem si uvědomila, že už přemýšlím, jak včera prohrané peníze získám dneska zpátky. V noci se mi zdálo o vsazených číslech. V tu chvíli jsem si říkala: pozor, tohle je přesně ten moment, kdy už do kasina nejdete za zábavou, ale soupeřit se strojem. Párkrát jsem pak ještě do herny zašla, ale spíš jsem se zmastila na baru, a když už jsem si vsadila, pak jsem nekoukala na peníze.

Mluvila jste o té proměně s manželem?

V té době byl v cestě k závislosti dál než já. Už byl ve fázi, kdy si myslel, že když bude chtít, tak hrát přestane. Několikrát mi to dokonce slíbil. S léky sice nepřestal, ale s ruletou třeba na dva měsíce opravdu skončil. Mohli jsme do závislosti zahučet oba dva, ale já na něm viděla, jak je na tom zle, a to mě zastavilo. On v té době už nechtěl nic slyšet.

Takže přišly hádky.

Nikdy jsme se nijak moc nehádali. Jenže jak mě míjel při pádu na samé dno, už jsem mu byla nepříjemná. Ostatní z něj byli paf. Trenére sem, trenére tam, on házel kolem sebe prachama. Jenže já mu říkala: Hele, debile, seš normálně závislej. A jeho odpověď na všechno? "Všichni říkají, jak jsem úžasnej, jenom ty pořád něco máš. "A druhá odpověď: "Ty ses strašně změnila!"

A utekl k milence.

Našel si milenku, i když si - možná troufale - myslím, že mě přes to všechno pořád miloval. "Není lepší než ty," říkal mi, "ale je na mě hodná."

A vy jste ho vyhodila z domova.

Tam jsem udělala chybu. Jsem totiž hrozně hrdá. Zabalila jsem mu věci a řekla jsem mu: A jdi. Já o tebe s nikým nebudu soupeřit. Doufala jsem, že se bude omlouvat a říkat, jak mu na mně záleží. Jenže on je taky hrdej, a tak se sbalil a odjel za ní do Olomouce. Bylo to 23. prosince, den před Vánocemi.

Mrzelo vás to?

Strašně. Zhubla jsem asi o osm kilo. Navíc jsem v té době zrovna dodělávala fitko a stavba se zdržela. Brala jsem chvíli i prášky na spaní. Jeho odchod jsem vnímala jako šílenou zradu. Chápala bych ho, kdyby přišel a řekl: "Hele, Zuzko, já jsem se zamiloval." Štvalo by mě to, ale stát se to může každému. Jenže tak rovný nebyl. Já změnu vycítila z jeho chování.

Stejně jste zůstali v kontaktu.

Hned na Silvestra přijel. Asi čekal, že ho budu prosit celá ubrečená. Ale to mi hrdost nedala. Vzala jsem si prášek na spaní a šla si lehnout. Takže mi tu nechal psy a zase odjel. Nikdy bych mu nepřiznala, jak mi je zle. Ale sotva se za ním zavřely dveře, sesypala jsem se. Půl roku u ní bydlel.

Byla jste volná, jste hezká, mohla jste se také zamilovat...

Mě se asi chlapi bojí, snad že působím moc samostatně. Rádi se se mnou pobaví v hospodě, ale že by mě někdo pozval na rande, to se mi fakt nestalo. A já přece nebudu nikomu podlejzat.





Bylo vám smutno?

Bylo mi strašně. Kdybych tehdy potkala někoho milého, kdo by o mě stál, tak jsem na něj asi hned skočila. Pocit partnerské blízkosti mi chyběl vlastně už několik let.

Jaký chlap by mohl nahradit Petrželu?

Není to o milionech, ale o tom, abych si ho vážila, abych k němu svým způsobem vzhlížela. Abych věděla, že se o mě postará, že je to můj medvěd, který mě u sebe schová. Ale když mi někdo řekne: "Máte hezký vlas, tadyten třetí v řadě, a nemohli bychom se spolu vyspat," tak to není nic pro mě. To je stupidita.

Navíc se vám manžel stále připomínal...

Vždycky jsme byli úžasná dvojice. Před důležitými zápasy mě prosil, abych mu kyvadlem potvrdila sestavu. A to pokračovalo, i když bydlel jinde. Najednou začátkem léta volal a chtěl přijet. Honem jsem ještě šla ke kadeřnici prodloužit a natáhnout vlas, namalovala jsem se, oblékla..., aby viděl, o co přišel. Šli jsme do hospody a on mi poprvé přiznal, že je nešťastnej. Asi měsíc tam ještě vydržel. Pak jsem ho vzala zpátky.

Nechce se mi věřit, že fotbalový trenér dal na vaše "kyvadlové" rady?

Moc tomu napřed nevěřil, ale když se párkrát potvrdilo, co jsem říkala, znejistěl. Pro klid se mě pak ptával. Volal mi třeba z Ruska - a teď si to představte - slavnej Petržela, geroj, muž roku, říká: "Zuzi, my jedeme do Kazaně, tam ještě nikdo nevyhrál, co mám dělat? Mají tam šamana, který jim zaklíná kabinu, dává jim do ní mrtvé krysy, a my potřebujeme vyhrát." Tak mu říkám: "Vlasti, zapalte bílou svíčku, vyvětrejte a nikoho tam už nepouštějte... Něco jsem poradila a oni vyhráli.

Jestli tohle dělal, musel vypadat jako blázen.

A to jsem se pak ještě dozvěděla, že svíčky neměli kde koupit, tak je ukradli v kostele. A svěcenou vodu taky! Od té doby se svíčka v kabině stala rituálem a začali vyhrávat. Nebo jsem mu třeba řekla, hele, tyhle dva nestav. Jenže mi volal, že nikoho jiného nemá, že oni hrát musí. Dopadlo to tak, že jednoho vyloučili a druhý dal vlastní gól.

Od milenky se k vám vrátil, ale stejně jste se s ním rozvedla. Proč?

Vždycky jsem mu věřila, věděla jsem, že já jsem pro něj důležitá. Ale když se najednou sbalil a odešel k někomu, o kom tvrdil, že není lepší, a přesto tam šel, říkala jsem si, že tak moc důležitá zas nejsem. Tohle má hrdost neunesla.

Jenže se k vám znovu vrátil.

Vzala jsem ho pod podmínkou, že se půjde léčit. Našli jsme psychoterapeutku v Liberci, souhlasil s ambulantní léčbou. Ani já v té chvíli nevěděla, kolik prášků bere. Zřejmě už šlo o mamutí dávky, jenže všem lhal. Hrál, bral tajně léky a k paní doktorce se chodil vypovídat. A já jako cvok tam chodila taky, protože jsem si říkala, že nikdy není problém jenom na jedné straně, ale vždycky na dvou.

Pak odjel trénovat do Ázerbájdžánu...

Než odjel, domluvil se s doktorkou, jak si bude léky hlídat a postupně snižovat. Seděli jsme doma, já mu spočítala stilnoxy a říkám: "Tolik ti stačí, když máš jeden na den." Měla jsem radost, že se snaží. Za tři neděle jsem za ním jela. Prášků tam měl snad pětkrát tolik. Schovával je ve futrálu na brýle, po kapsách...To už jsem ztropila šílenou scénu. Bylo mi jasné, že už ho nedonutím ničím.





Kdy jste uvěřila, že léčbu vydrží?

Asi až po půldruhém měsíci. První měsíc se léčil v Liberci. Nemohl spát, dva týdny jsem za ním nesměla a pak na mě při návštěvě jen koukal. To bylo zlé.

A v Bohnicích?

To už mi po dvou týdnech vyprávěl osudy ostatních. Už jsme si zase skákali do řeči. Nejvíc ho zasáhl příběh muže, který měl po úrazu vývod bokem a kvůli bolestem skončil na prášcích. Vlasta si najednou uvědomil, že měl peníze, úspěch, zdraví, že měl všechno, a přesto jsou na tom stejně. Zajímal se o druhé. Viděla jsem, že je na dobré cestě, a uvěřila, že léčbu vydrží.

Změnil se po hospitalizaci na psychiatrii?

Já doufám, že konečně našel pokoru. Když jsme se seznámili, býval pyšňák, snobáček, maloměšťák. Snad je také víc připraven pracovat sám se sebou.

Musíte ho nějak hlídat?

Funguji jako první pomoc. Vlasta mi hodně řekne, třeba i to, že se mu zdál sen, jak hrál na ruletě. Byl na sebe za ten sen naštvanej. Žádné léky doma nemám, nehlídám ho a snažím se mu věřit.

Jde to, po těch letech zklamávání?

Ztuha, ale hlavně mám teď pocit, že na tahu je on. Já už nemůžu dělat nic. Prý je nejhorší očekávání. Ale já teď očekávám, že bude víc přemýšlet o druhých.

Víte, já jsem dítě štěstěny. Sice vždycky spadnu hubou na zem, ale vždycky se zvednu a bez velkého šrámu jdu dál. Jiný když padne, matlá se tam třeba do konce života.

Chystá se do práce?

Byl čtyři měsíce za mřížemi blázince, musí si venku znovu zvyknout. Přibral patnáct kilo, které mu vadí, a tak jsme začali s dietou, kromě toho chodí na spinning.

O jeho dietě a režimu rozhodujete vy?

No jasně. On by určitě jako první sáhl po rohlíku nebo něčem podobném. Třeba dnes dopoledne věděl, že si má vzít jablka, a teď čeká, až mu přijdu dát oběd. Včera jel na fotbal. Ráno se nasnídal a dostal s sebou na dopoledne pytlíček s jablíčky. V poledne měl přikázáno dojít si na salát a na odpoledne si vezl pytlíček s mrkvičkou a s kedlubny. Říkal, že když začal chroupat mrkev, koukali na něj jak na cvoka.

Slavný trenér na tribuně s mrkví? Asi bych také zírala...

A mně se na něm právě líbí, že když už se na něčem domluvíme, tak do toho jde. Snažila jsem se ho naučit, že není důležité, co si myslí lidi, ale co cítí on.





Kde jste brala sílu vydržet s feťákem a gamblerem?

Mám lehce opožděnou dceru, dneska už jí je šestadvacet, a ačkoliv jsem na ni byla vždycky dost přísná, mám ji strašně ráda. Má jen mě, takže se už kvůli ní nemůžu zhroutit. Ona mi dodávala tu sílu. Ráda mám i svoji práci a kolikrát jsem ve fitku zažila, že mě ženské samy od sebe jen tak objaly. Přitom o mých problémech nic nevěděly. Podržely mě také pravé kamarádky. Ne Vlasta, ale tihle lidé při mně stáli, když mi bylo zle. Kvůli nim stojí za to vyhrát jakýkoliv boj.

A přesto znovu Vlastovi pomáháte po návratu z léčebny?

I tak si ho vážím. Pomáhal mi s mým nemocným tátou, mojí Zuzku bral takovou, jaká je. Nikdy nepocítila, že by ji odsuzoval nebo shazoval. Kromě toho si dobře uvědomuji, že bez něj bych neměla svoje fitko. I když jsem vždycky hodně pracovala, nikdy bych si nevydělala peníze na vlastní studio.

Jak jste na tom finančně, když partner všechny peníze prohrál?

Nějaké peníze na několik měsíců má, aby mohl splácet pohledávky. Jinak jsem mu slíbila, že teď se postarám já.