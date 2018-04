Myslel si, že je ještě mladý. Ve 42 ho na tenise skolil infarkt

Postižený, pokud je při vědomí, by měl být šetrně umístěn do polosedu s podloženou hlavou a rameny a měl by mít pokrčená kolena.

Zajistíme mu klid a uvolníme tísnící oděv u krku, na hrudníku a v pase.

Pokud postižený ztratí vědomí, zajistíme průchodnost dýchacích cest a čekáme na příjezd rychlé záchranné služby.