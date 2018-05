Když se Walt Disney na začátku 20. let minulého století sešel ve filmovém studiu Kansas City Film And Company s kreslířem Ubem Iwerksem, nemohli tušit, jakou senzaci jejich spolupráce způsobí. Nejprve dělali krátké skeče Alice v nakresleném světě, které kombinovaly animaci s hranou tvorbu a záhy si je oblíbila veřejnost.

Disney si na základě toho najal řadu špičkových kreslířů a založil vlastní animační studio. Protože mu však vzrostly výdaje, nebyl schopen projekt zaplatit a ten zanedlouho zkrachoval.

Podnikavý producent proto vyrazil do Hollywoodu, kde si díky finanční pomoci od bratra vybudoval nové animační studio a u distributorů prorazil s dalšími příběhy Alice. Brzy nato uspěl i s prvním animovaným seriálem Králík Oswald, jehož autor byl opět Iwerks. Když však chtěl Disney zvýšit honoráře, nepohodl se s distribuční společností, takže přišel o vlastnická práva na postavu králíka, ale i o většinu svého animátorského týmu.

Disney se však nevzdal. Věděl, že potřebuje vymyslet novou postavičku. A protože v době svého působení v Kansas City Film And Company choval doma myš, bylo to první, co ho napadlo. Společně se svým kamarádem Iwerksem vypracovali návrhy, které byly lehce animovatelné. Postavičce dali kulaté uši, velké oči, špičatý čumák a roztomilé kalhotky. Původně se měla jmenovat Mortimer Mouse, to se však nelíbilo Disneyho ženě, a tak ji přejmenovali na Mickeyho Mouse.

První černobílý skeč Bláznivé letadlo měl šest minut a objevila se v něm i postava Minnie. Iwerks byl rovněž hlavní animátor snímku a údajně na něm pracoval šest týdnů v naprostém utajení. Snímek se před publikem poprvé promítal 15. května 1928 v jednom z losangeleských divadel, kde byl přítomen i Disney, aby sledoval reakce diváků.

Ti si malou myš okamžitě zamilovali. Protože však Disney nesehnal distributora, nemohl v dalším promítání pokračovat. Oficiálně se proto snímek, ke kterému byl dodatečně přidán zvuk, dostal do kin až v březnu 1929.

Na problém s distribucí narazil i druhý němý skeč Pádící jezdec, který na uvedení čekal několik měsíců. Jako první se veřejného promítání 18. listopadu 1928 dočkal až třetí krátkometrážní a první zvukový snímek Parník Willie. Mickeymu až do roku 1947 propůjčoval hlas sám Disney, který za svoji legendární postavu dostal dokonce v roce 1932 i zvláštní cenu od Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

V roce 1955 začala stanice ABS vysílat odpolední reality show The Mickey Mouse Club. Hudební a taneční čísla oslnily miliony dětí a teenagerů natolik, že formát se na televizní obrazovce udržel až do roku 1996. V roce 2007 se znovu obnovil skrze internet. Postupně se Mickey dostal i do dalších snímků a seriálů.

Postava malého myšáka se stala také hlavním tahákem zábavního parku, který společnost Walta Disneyho otevřela v červenci 1955. Stejně tak je spjata i s jejím druhým parkem The Walt Disney World Resort fungujícímu od roku 1971.

Právě na tomto místě proběhla před nedávnem i speciální módní přehlídka. Newyorská značka Opening Ceremony připravila animované postavičce k 90. narozeninám originální dárek. Věnovala mu celou módní kolekci. Jmenuje se Mickey the True Original a zahrnuje pestrou škálu materiálů i podobizen Mickeyho.

Najdete v ní nádech retra v podobě chlupaté červené sukně, patchworkové kalhoty, ale i chic dívčí šaty. Zatímco dámská část kolekce vychází z charakteru slečny Minnie a nese se spíše v lehkém a romantickém stylu, pánská řada je výlučně volnočasová a vévodí jí tepláky a vytahané mikiny.

Mickey se stal popkulturní ikonou a jeho podobizna se dá dnes najít v podstatě na všem. Módní řetězce do svých kolekcí pravidelně zařazují kousky s podobiznou Mickeyho či Minnie, animované postavy na tričkách i jinde nosí s oblibou i celebrity.