Mykóza - častý problém žen v létě

Infekce sice někdy souvisí s prázdninovým sexuálním dobrodružstvím, v naprosté většině případů ale má jiné příčiny.

Vysoké letní teploty ovlivňují i stav sliznic. Přechody z klimatizovaných místností do rozpálených ulic nabourávají imunitu. Riziko onemocnění stoupá i při koupání - sliznicím nesvědčí chemicky upravená voda bazénů ani mikroorganismy v přírodních nádržích.

Mykózy se více objevují u žen, které se léčí antibiotiky či užívají hormonální antikoncepci, častější jsou také u diabetiček. Vliv na rozvoj infekce má i psychický stres.

K rozvoji přispívá nadměrná konzumace sladkostí, proto by je ženy náchylné k mykózám měly omezit. Toto doporučení platí i pro ženy s nadváhou.

Muži s touto infekcí obvykle necítí potíže, jsou ale nosiči a mohou nakazit partnerku. Kvasinky rodu Candida, které vaginální mykózu způsobují, jsou součástí přirozené poševní mikroflóry. Problémy nastávají ve chvíli, kdy se rovnováha naruší a kvasinky se přemnoží.

"Ženy se sklonem k mykózám by měly v intimní hygieně vynechat parfémovaná mýdla a gely, byť jsou podle nápisu na obalu k tomu určené," upozorňuje gynekoložka Zuzana Fučíková.

Po koupeli by se vždy měly ženy dokonale utřít, měly by nosit jen bavlněné spodní prádlo a z šatníku vyřadit příliš těsné oblečení. Podle doktorky Fučíkové by se pacientky neměly léčit samy výplachy vodou či heřmánkovým nálevem.

První pomoc jim poskytnou vaginální čípky a pěny, které prostředí pochvy upraví. Ženy si mohou vybrat ze široké nabídky volně prodejných přípravků v lékárnách.

Pokud obtíže trvají i při této léčbě déle než tři dny a žena má bolesti při močení a pohlavním styku, rozhodně by měla vyhledat lékaře.

O příčinách kvasinkového onemocnění, prevenci i možnostech léčby se dozvědí více na www.mykozy.cz, kde se také mohou poradit s lékařem.