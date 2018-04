Mýdlo pouze nalevo, máslo krájet shora. Každý má nějaké úchylky a rituály

Moje inteligentní a svéprávná kamarádka lékařka děkuje svému autu pokaždé, když ji někam spolehlivě odveze, a za odměnu ho poplácá po kapotě. Má pocit, že kdyby to neudělala, příště by ji schválně vypeklo někde na dálnici záhadným zmizením benzinu z nádrže nebo upadnutím nějaké důležité součástky. Smála bych se jí, kdybych sama po příjezdu z dovolené nezdravila za dveřmi: "Ahoj, bytečku." Čertví, kde jsem to vzala, ale nemůžu si pomoct. Stejně tak, když někdo rozsvítí, říkám "Dobrý večer". A nejsme samy. Takovýchto střeleností je mezi lidmi ještě mnohem víc.





Okousané sušenky, otočené cigarety a přerovnaná myčka

Všimli jste si někdy, jak jedí lidi sušenky Disco? Někdo okousá nejdřív horní sušenku, pak seškrábe zuby čokoládový krém a z nutnosti slupne i spodní sušenku. Někdo okouše sušenky dokola, čímž odstraní suchý okraj, a pak si užívá čokoládový "sendvič". Zeptáte-li se, proč to tak dělají, pravděpodobně se dozvíte, že nevědí a že jsou tak zvyklí odmalička. Jsou to drobnosti, malé osobní rituály, které nám zpříjemňují život a z každého člověka dělají individuální zábavnou bytost. Suchaři a nuly totiž žádné podivnosti nemají.

Gábině je sedmatřicet a pracuje v marketingu velké firmy. Má elegantní kostýmek, plný pracovní diář a v krabičce cigaret jednu otočenou. "Vzpomínám si, jak to vzniklo. Před čtrnácti lety mě to naučila kamarádka, vedoucí na táboře. Otevřela balíček, jednu cigaretu otočila a tu pak vykouřila jako poslední. Prý pro štěstí. Naučila jsem se to od ní a dnes to nedokážu neudělat, ani kdybych chtěla. Je to můj zvyk, uklidňuje mě to," přiznává Gábina. Tenhle rituál má prý jen jednu nevýhodu. Už třikrát si potmě zapálila cigaretu od filtru.

Třicetiletý počítačový technik David má velmi přesnou představu o tom, jak má být naskládané nádobí v myčce. Tak přesnou, že není líný to po své ženě přerovnávat třeba třikrát týdně. Ptáte-li se, jak to nese ona, tak David se smíchem přiznává, že z toho šílí. Dokonce se prý jejím rituálem stalo si o víkendu, kdy vstává jako první, naskládat nádobí do myčky po svém, proti všem pravidlům ergonomiky, a rychle ji zapnout.

Rodina je vůbec místem, kde se naše malé úchylky mohou změnit v rozbušku velkých konfliktů. Postup, jak se "správně" má krájet máslo, jak se "správně" vaří káva, na které straně umyvadla má stát mýdlo, jestli se toaletní papír má odvíjet ke zdi nebo ode zdi, dokonce i způsob ukládání vajec do ledničky, to všechno jsou nášlapné miny manželských hádek. Co se vedení domácnosti týče, není malých sporů. Čím dřív si rozdělíte své iracionální zásady napůl a jedné poloviny se vzdáte, tím lépe.





Rodinné rituály dávají pocit bezpečí

Polákovi mají tři děti a zvyk chytit se před každým jídlem za ruce a zazpívat jogínské óóóm. Vymysleli to jako rodinný kompromis mezi všemi náboženstvími, který baví i děti. Učitelka Petra žije sama s dvěma dcerami, a kdykoliv je některé z nich smutno, řekne: Rodinný sendvič! Na tohle heslo si lehne Petra na postel na břicho a hlásí: Chleba! Na ni přijde starší dcera: Máslo! A potom ta poslední: Šunčička. Chvíli tak blbnou a zase je líp. A přesně na to jsou podobné úchylky báječné. Stmelují rodiny, vytvářejí jejich společnou historii a dětem dávají pocit zázemí a bezpečí. Hýčkejte si své podivnosti a nestyďte se za ně. Jak teď už víte, existují mnohem absurdnější zvyky, než je ten váš.

Jaké drobné úchylky máte vy? I když máte pocit, že žádné, nakonec z každého vypadne něco zajímavě ujetého.

Valentina Banďouchová, hygienička:

"Všechny časopisy čtu zásadně od konce. A když se pustím do čtení nové knížky, musím se podívat na konec, jak to dopadne. Musím se přesvědčit, že mě nečekají žádné špatné zprávy."

Ilona Princová, na mateřské dovolené:

"Mýdlo musí ležet na umyvadle vlevo, což si kolegyně v laboratoři nemohly zapamatovat. A v koupelně musím mít houbičku na vanu modrou. To dá rozum, když je celá koupelna do modra, ne?"

Ilona Smetanová, administrativní pracovnice:

"Mám svůj vlastní systém věšení prádla. Nikdy nemíchám barevné a bílé, ponožky věším vždycky dopředu, střídám dlouhé a krátké kusy. Co vyloženě nesnáším, je prádlo na topení nebo radiátoru!"