My ženy to máme s vámi muži těžké

Druhy chlapů

Jak si tedy, milé kamarádky, rozdělíme chlapy do přehledných kategorií? Zde je jedna z možností psaná samotným životem:

1. Podle vzhledu.

Kategorie "dobře vypadající" a kategorie "nepřitažlivého vzhledu". Pro jednoduchost nazvěme ty první Sympaťák a ty druhé Nehezký. Snad se pánové tvorstva pro jednou neurazí.

2. Podle toho, co s námi zamýšlejí při namlouvání.

Kategorie Slušný neboli Slušňák - a Neslušný. Slušný aspoň trochu ví, že vztah ženy a muže má mnoho rovin - psychickou, fyzickou, emoční, morální... a hlavně časovou. Tedy, že chce svůj průběh, svůj vývoj, že mívá nečekané zvraty. A že nelze fyzickou stránku (ani žádnou jinou) nadřazovat ostatním.

Pro Neslušné jsme hlavně tělem, pak dlouho nic... a až pak něčím jiným. Bez komentáře.

3. Podle peněz.

Solventní a Chuďas. Je jasné, že muž se musí umět postarat o rodinu. I my ženy jsme schopny vydělat. Nicméně v určitých obdobích života, například těsně po narození dětí, je hmotná stránka přežití prostě na něm. Muž, který to na první pohled nezvládá, může být dobrým kamarádem v mládí na čundru, ale coby stálý intimní partner nemá v našem srdci příliš místa.

4. Podle sexuální orientace.

Heterosexuál a Homosexuál. Kamarád Homosexuál může mít za jistých okolností své výhody.

5. Podle stylu komunikace s námi.

Inteligent a Zbabělec. Inteligent ví, kdy má převzít iniciativu. Zbabělci to nedojde, i kdybychom se před ním v jasných náznacích rozkrájely.

Muži - čtěte všichni!

Všichni chlapi by si měli dobře přečíst, co bude následovat. Až nám zase budou chtít něco vyčítat, měli by vědět, jak to s nimi bývá někdy obtížné.

Solventní chlapi jsou přesvědčeni, že paseme jen po jejich penězích. Muži obecně jdou ve vztahu k nám až příliš často jen po těle. A tak jim těžko dochází, že my můžeme mít i k multimilionáři všestranný vztah plný upřímného citu. Že nám i sedmdesátník z této finanční kategorie může připadat prostě mladý a krásný.

Nehezké chlapy, kteří jsou zároveň Slušňáci, bychom i braly, umíme se přizpůsobit. Ale když všichni takoví, které potkáváme, jsou zároveň Chuďasové! Co pak? Sympaťáci a Neslušní s námi vydrží pár nocí, než se nasytí a zmizí. To je nějaký život?

A když narazíte na Sympaťáka, Solventního, Inteligenta, který by mohl lehce svést každou z nás - a k vašemu překvapení je zároveň Slušňák - ukáže se nakonec, že je Homosexuál.

Solventní Sympaťáci nejsou Slušní. A Slušní Sympaťáci zase nejsou Solventní Slušní. Sympaťáci bývají Zbabělci. A když za ně převezmeme iniciativu my, oni okamžitě vycouvají, jako by se nás najednou příšerně lekli.

A nakonec: Ideální chlapi ve všech pěti kategoriích - tedy Sympaťáci, Slušní, Solventní, Inteligentní a Heterosexuální - jsou dávno zadaní, ba ženatí.