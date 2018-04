My silnější asi při sexu víc funíme, soudí Veronika

VŠECHNY ČLÁNKY O VERONICE NAJDETE ZDE

"Moje první láska? To bylo už ve školce. Ani si už nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval," vyprávěla Veronika.

"Ale moc dobře si pamatuju, že měl skoro každý den nějakou jinou. A my holky jsme to strašně špatně nesly."

Pak přišla základní škola a s ní veliká láska. Veronika byla od první do sedmé třídy zamilovaná do jediného kluka! "Byl to typický playboy. Dodnes mám od něj v památníku sparťanskou vlajku," smála se.

Střední škola byla naopak obdobím zlobení. "Dost jsem to střídala. To byl snad každej tejden novej objev. Kdybych byla vlastní mamkou, dávno bych se vykopla!"

První vážnější vztah navázala devětadvacetiletá finalistka Proměny v osmnácti. "S tím klukem jsem chodila tři roky, pak jsme se rozešli."

Zanedlouho se opět zamilovala. Dva roky na něj myslela - a pořád nic! "Pak jsem se dozvěděla, že je homosexuál. Nejdřív jsem tomu nevěřila. Myslela jsem si, že si ze mě dělají legraci. Ale byla to pravda," vylíčila Veronika.

Asi půl roku poté poznala svého současného přítele Jardu. "Seznámili jsme se klasicky - v restauraci. Oba jsme tam byli se svými kamarády a potkali se na baru - při fernetu," smála se Veronika.

A jsou spolu pět let. Už po roce Veronika zatoužila po svatbě. "Zásnubní prsten pořád nepřicházel. Po třech letech jsem se ale dočkala," říká Veronika. "No a teď máme před svatbou."

A jaký je Veroničin ideál? "No, chlap s postavou, která se hodí k té mé. Kdybych si vybrala nějakého vysokého a hubeného, tak bychom vypadali jako Homolkovi."

Z mediálně známých osobností se jí líbí Brad Pitt či Johnny Depp. "Oni ale pořád ne a ne zazvonit u mě doma!"

A jaký je sex, když má člověk nějaké to kilo navíc? "Asi stejný jako normálně. Jen při tom možná víc funíme."

